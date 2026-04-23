„Das ist jetzt Kopfsache“ – Bamberg brennt auf Revanche gegen Karlburg

Vier Spieltage vor dem Ende der Landesliga Nordwest in der Saison 25/26 thront die DJK Don Bosco Bamberg (69 Punkte) wieder an der Tabellenspitze. Doch der Vorsprung auf Großbardorf beträgt nur einen mickrigen Zähler. Mit dem TSV Karlburg (57 Punkte) gastiert nun der Tabellenvierte an der Wildensorger Hauptstraße – jene Mannschaft, die den Bambergern im Hinspiel eine schmerzhafte Niederlage beifügte.
Die Rollen vor dem 31. Spieltag sind klar verteilt. Während die DJK Don Bosco Bamberg nach dem 4:1-Erfolg in Mönchröden mit breiter Brust aufläuft, musste der TSV Karlburg zuletzt einen Dämpfer hinnehmen. Trotz einer 1:0-Führung unterlag die Bieber-Elf in einer dramatischen Nachspielzeit noch mit 1:2 gegen Alemannia Haibach. Trainer Christopher Bieber resümiert sachlich: „Haibach hat es spielerisch sehr gut gemacht, also wir sind kaum ins Pressing gekommen. Man hatte das Gefühl, dass wir dann auch zu wenig gemacht haben, um das Heimspiel zu gewinnen. Von daher muss man das so akzeptieren, wir wollen natürlich jetzt eine Reaktion zeigen.“
Trotz der Tabellenführung herrscht bei der DJK nicht nur Jubel. Der Sieg in Mönchröden wurde teuer bezahlt. „Das Bitterste an dem Ganzen ist die schwere Verletzung vom Seppo 2, wo im Fußgelenk alles durch ist. Er in dem Jahr kein Fußball mehr spielen wird. Das tut eigentlich am meisten weh zu dem Sieg“, klagt Coach Carsten Nüßlein. Dennoch ist der Fokus auf das große Ziel gerichtet: „Natürlich ist eine gewisse Vorfreude da und nur eine minimale Anspannung. Das ist jetzt Kopfsache für jede Mannschaft da oben. Aber unsere junge Mannschaft macht das bisher richtig gut.“
Im Hinspiel am 14. Spieltag behielt Karlburg mit 2:1 die Oberhand. Haroona Diarrassouba und ein Eigentor drehten damals die frühe Bamberger Führung durch Jonas Pfeiffer. Christopher Bieber erinnert sich gerne zurück: „Das 2:1 zu Hause, fand ich, war ein überragender Auftritt von uns. Wir haben uns vor allem im Zweikampf behauptet, auch wenn wir gegen eine sehr körperlich robuste und athletische Mannschaft gespielt haben.“ Besonders die Bamberger Stärke bei Standards bereitet ihm jedoch Kopfzerbrechen: „Man muss schon sagen, sie haben ja extreme Stärke nach Standards, also die kamen alle punktgenau, das ist nicht so leicht zu verteidigen.“
Für Carsten Nüßlein spielt die Vergangenheit am kommenden Spieltag keine Rolle mehr: „Wir machen uns über die Niederlage in Karlburg überhaupt keine Gedanken mehr. Wir haben das Spiel komplett abgehakt. Wir wissen, warum wir verloren haben. Wir wissen, in welchen Bereichen wir besser werden müssen, um das Spiel zu gewinnen. Und darum geht es, wir schauen nur nach vorne.“ Während Bamberg den Thron verteidigen will, sieht Bieber sein Team eher in der Lauerstellung: „Klar sind wir jetzt in der Außenseiterrolle, aber wir gehen das so an, dass wir da auch hinfahren, um auf jeden Fall auch was mitzunehmen.“
Die restlichen Spiele des 31. Spieltags: