„Das ist jetzt Kopfsache“ – Bamberg brennt auf Revanche gegen Karlburg Spitzenreiter Bamberg empfängt den TSV Karlburg zum Topspiel +++ DJK will bittere Hinspielpleite ausmerzen +++ Karlburg nach Haibach-Dämpfer in der Außenseiterrolle von Marco Baumgartner · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Das Hinspiel zwischen dem TSV Karlburg und der DJK Don Bosco Bamberg ging vor wenige Wochen erst, mit 2:1 an den TSV. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Vier Spieltage vor dem Ende der Landesliga Nordwest in der Saison 25/26 thront die DJK Don Bosco Bamberg (69 Punkte) wieder an der Tabellenspitze. Doch der Vorsprung auf Großbardorf beträgt nur einen mickrigen Zähler. Mit dem TSV Karlburg (57 Punkte) gastiert nun der Tabellenvierte an der Wildensorger Hauptstraße – jene Mannschaft, die den Bambergern im Hinspiel eine schmerzhafte Niederlage beifügte.

Die Rollen vor dem 31. Spieltag sind klar verteilt. Während die DJK Don Bosco Bamberg nach dem 4:1-Erfolg in Mönchröden mit breiter Brust aufläuft, musste der TSV Karlburg zuletzt einen Dämpfer hinnehmen. Trotz einer 1:0-Führung unterlag die Bieber-Elf in einer dramatischen Nachspielzeit noch mit 1:2 gegen Alemannia Haibach. Trainer Christopher Bieber resümiert sachlich: „Haibach hat es spielerisch sehr gut gemacht, also wir sind kaum ins Pressing gekommen. Man hatte das Gefühl, dass wir dann auch zu wenig gemacht haben, um das Heimspiel zu gewinnen. Von daher muss man das so akzeptieren, wir wollen natürlich jetzt eine Reaktion zeigen.“

Morgen, 19:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg TSV Karlburg TSV Karlburg 19:00 PUSH