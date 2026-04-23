 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligavorschau

„Das ist jetzt Kopfsache“ – Bamberg brennt auf Revanche gegen Karlburg

Spitzenreiter Bamberg empfängt den TSV Karlburg zum Topspiel +++ DJK will bittere Hinspielpleite ausmerzen +++ Karlburg nach Haibach-Dämpfer in der Außenseiterrolle

von Marco Baumgartner · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Das Hinspiel zwischen dem TSV Karlburg und der DJK Don Bosco Bamberg ging vor wenige Wochen erst, mit 2:1 an den TSV.
Das Hinspiel zwischen dem TSV Karlburg und der DJK Don Bosco Bamberg ging vor wenige Wochen erst, mit 2:1 an den TSV. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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Landesliga Nordwest
TSV Karlburg
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Vier Spieltage vor dem Ende der Landesliga Nordwest in der Saison 25/26 thront die DJK Don Bosco Bamberg (69 Punkte) wieder an der Tabellenspitze. Doch der Vorsprung auf Großbardorf beträgt nur einen mickrigen Zähler. Mit dem TSV Karlburg (57 Punkte) gastiert nun der Tabellenvierte an der Wildensorger Hauptstraße – jene Mannschaft, die den Bambergern im Hinspiel eine schmerzhafte Niederlage beifügte.

Die Rollen vor dem 31. Spieltag sind klar verteilt. Während die DJK Don Bosco Bamberg nach dem 4:1-Erfolg in Mönchröden mit breiter Brust aufläuft, musste der TSV Karlburg zuletzt einen Dämpfer hinnehmen. Trotz einer 1:0-Führung unterlag die Bieber-Elf in einer dramatischen Nachspielzeit noch mit 1:2 gegen Alemannia Haibach. Trainer Christopher Bieber resümiert sachlich: „Haibach hat es spielerisch sehr gut gemacht, also wir sind kaum ins Pressing gekommen. Man hatte das Gefühl, dass wir dann auch zu wenig gemacht haben, um das Heimspiel zu gewinnen. Von daher muss man das so akzeptieren, wir wollen natürlich jetzt eine Reaktion zeigen.“

Morgen, 19:00 Uhr
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
19:00

Personalsorgen trüben Bamberger Freude

Trotz der Tabellenführung herrscht bei der DJK nicht nur Jubel. Der Sieg in Mönchröden wurde teuer bezahlt. „Das Bitterste an dem Ganzen ist die schwere Verletzung vom Seppo 2, wo im Fußgelenk alles durch ist. Er in dem Jahr kein Fußball mehr spielen wird. Das tut eigentlich am meisten weh zu dem Sieg“, klagt Coach Carsten Nüßlein. Dennoch ist der Fokus auf das große Ziel gerichtet: „Natürlich ist eine gewisse Vorfreude da und nur eine minimale Anspannung. Das ist jetzt Kopfsache für jede Mannschaft da oben. Aber unsere junge Mannschaft macht das bisher richtig gut.“

Karlburg setzt auf Tugenden aus dem Hinspiel

Im Hinspiel am 14. Spieltag behielt Karlburg mit 2:1 die Oberhand. Haroona Diarrassouba und ein Eigentor drehten damals die frühe Bamberger Führung durch Jonas Pfeiffer. Christopher Bieber erinnert sich gerne zurück: „Das 2:1 zu Hause, fand ich, war ein überragender Auftritt von uns. Wir haben uns vor allem im Zweikampf behauptet, auch wenn wir gegen eine sehr körperlich robuste und athletische Mannschaft gespielt haben.“ Besonders die Bamberger Stärke bei Standards bereitet ihm jedoch Kopfzerbrechen: „Man muss schon sagen, sie haben ja extreme Stärke nach Standards, also die kamen alle punktgenau, das ist nicht so leicht zu verteidigen.

Nüßlein hakt Hinspiel-Frust ab

Für Carsten Nüßlein spielt die Vergangenheit am kommenden Spieltag keine Rolle mehr: „Wir machen uns über die Niederlage in Karlburg überhaupt keine Gedanken mehr. Wir haben das Spiel komplett abgehakt. Wir wissen, warum wir verloren haben. Wir wissen, in welchen Bereichen wir besser werden müssen, um das Spiel zu gewinnen. Und darum geht es, wir schauen nur nach vorne.“ Während Bamberg den Thron verteidigen will, sieht Bieber sein Team eher in der Lauerstellung: „Klar sind wir jetzt in der Außenseiterrolle, aber wir gehen das so an, dass wir da auch hinfahren, um auf jeden Fall auch was mitzunehmen.“

Die restlichen Spiele des 31. Spieltags:

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
16:00

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
14:00

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
15:00

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
15:00

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
15:00

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
16:00

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
15:00

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
16:00