„Das ist irre" – Neuling Feldkirchen vor nächstem Aufstieg

Ob’s dabei auch um die nächste Saison in der Kreisklasse gegangen ist? Bei dieser Frage winkt der Coach sofort ab. „Nein, so weit sind wir noch lange nicht“, betont Englert. „Auch wenn wir wissen, dass unsere Ausgangslage nicht schlecht ist.“ Was freilich eine ziemliche Untertreibung darstellt, denn nach dem 5:0-Sieg beim FC Aschheim II thront Feldkirchen weiterhin an der Tabellenspitze der A-Klasse 6 – und das als Aufsteiger.

„Das ist irre, fast schon ein Traum“, sagt Englert über den Höhenflug. „Als ich die Mannschaft nach dem Aufstieg übernommen habe, dachte ich eigentlich, dass uns eine gemütliche Saison im Mittelfeld bevorsteht.“ Doch dann startete der TSV mit drei Siegen und einem Remis in die Runde, und auch danach wollte der Liganeuling einfach nicht aus der Erfolgsspur kippen.