Das ist in dieser Saison von der A-Liga Wetzlar zu erwarten

Wetzlar. Die Wetzlarer Fußball-A-Liga startet an diesem Sonntag in die neue Saison. Nach der dominanten Meisterschaft und dem Aufstieg des FC Amedspor Wetzlar scheint das Rennen um den Titel diesmal deutlich offener. Erneut geht der VfB Aßlar als klarer Favorit ins Rennen. Ob sich ein Überraschungsteam ins Rampenlicht spielt, könnte sich schon am ersten Spieltag zeigen. Gleich zwei Top-Duelle stehen an: Im Derby empfängt der VfB seinen Rivalen aus Werdorf, während Vizemeister TSV Steindorf beim FC Schöffengrund antritt.