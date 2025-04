"Das ist historisch": FC Auggen folgt dem Bahlinger SC ins Pokalfinale

Die Organisatoren hatten sich ins Zeug gelegt: Rund um den Rasenplatz des FC Wolfenweiler-Schallstadt sorgten die Gastgeber für ein stimmiges Ambiente. Constantin Jassock, Sportvorstand der Heimmannschaft, empfand auch die Zusammenarbeit im Vorfeld der Partie mit dem FC Auggen als „besonders.“ Nur das Wetter spielte am Donnerstag nicht ganz mit – und das machte sich auch auf dem Spielfeld bemerkbar. Gerade im Bereich des Mittelkreises war der Rasen enorm tief und eine große Pfütze rund um den Anspielpunkt verschluckte im Laufe der 90 Minute den einen oder anderen Flachpass regelrecht.

Doch trotz konstanter Regenfälle waren 1400 Zuschauer nach Wolfenweiler gekommen. Sie bekamen in den ersten 45 Minuten einen spielstarken FC Auggen zu sehen. Die erste gute Gelegenheit hatte Nico Ziegler in der siebten Minute: Jonathan Ehret setzte sich auf der linken Angriffsseite durch und legte den Ball flach auf Ziegler zurück, der erwischte das Spielgerät auf dem rutschigen Untergrund jedoch nicht wie gewünscht und setzte den Ball so deutlich über das Tor. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.