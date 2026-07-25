»Das ist Fußball«: Etzenricht fightet Weiden II nieder Bezirksliga Nord, der Samstag: Die U23 des Bayernligisten kann ihre vielen Spielanteile nicht in Zählbares ummünzen von Florian Würthele · Heute, 16:51 Uhr · 0 Leser

Der SV Etzenricht (in Blau) ergatterte sich auch am zweiten Spieltag die drei Punkte. – Foto: Dagmar Nachtigall

In der Bezirksliga Nord hat der SV Etzenricht die „Weiden-Woche“ mit der Maximalausbeute abgeschlossen. Neun Tage nach dem 3:2-Erfolg bei Weiden-Ost gewann der Landesliga-Absteiger auch seine Heimpremiere. Gegen die SpVgg SV Weiden II feierte die Elf um Spielertrainer Andreas Wendl am Samstag einen harterkämpften 2:0 (1:0)-Sieg. Den Unterschied machte eindeutig die Chancenverwertung. Während Weiden vor allem in der ersten Spielhälfte den Ball nicht im Tor unterbrachte, agierte der SVE weitaus effizienter und stach zweimal eiskalt zu. Damit steht Etzenricht bei sechs aus sechs möglichen Punkten, die Wasserwerkler-U23 verharrt bei einem Zähler. Im zweiten Samstagsspiel stehen sich seit 16 Uhr die Teams aus Tännesberg und Vohenstrauß gegenüber.



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Wir sind natürlich glücklich über diesen Heimerfolg. Vor allem in der ersten Halbzeit lagen die besseren Chancen allerdings bei der SpVgg, die den Ball nicht im Tor untergebracht haben. Wir hingegen haben unsere Situationen ausgenutzt, in der ersten Halbzeit nach einer Standardsituation den Führungstreffer erzielt. In der zweiten Hälfte waren wir zwar der SpVgg spielerisch unterlegen, fuhren aber nun mehr Angriffe. Hier hätten wir vielleicht noch das ein oder andere Tor machen können. Insgesamt sind wir glücklich, zumal das Spiel anders ausgehen hätte können. Ich möchte aber schon auch betonen, dass meine Mannschaft insgesamt gut verteidigt und sich gut präsentiert hat – gerade defensiv. “



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Wir haben ein sehr dominantes Spiel abgeliefert und hatten auch Möglichkeiten auf Tore. Diese haben wir halt nicht gemacht. Das ist Fußball. Für uns und die jungen Spieler ist es super zu lernen, was es bedeutet, ein Spiel positiv zu gestalten. Das ist nicht nur viel Ballbesitz, Gegenpressing und gute Aktionen – sondern es ist halt auch Tore schießen, Tore verhindern und über 90 Minuten immer scharf zu sein. Glückwunsch an Etzenricht. Für uns ist es eine sehr bittere Niederlage.“





Aktuell spielen noch:





Heute, 16:00 Uhr TSV Tännesberg Tännesberg SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß 2 0 PUSH





