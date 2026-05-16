"Das ist etwas, was man jedem im Team hoch anrechnen muss"

Es war ein hochemotionaler Nachmittag, als am 34. und letzten Spieltag der Regionalliga Südwest der letzte Vorhang für die TSG Balingen fiel. Vor 286 Zuschauern in der Bizerba-Arena ging es für das Team sportlich um nicht mehr viel, da der Abstieg in die Oberliga bereits seit längerer Zeit feststand. Dennoch wollte sich die Mannschaft anständig präsentieren. Der Gast, der FC-Astoria Walldorf, zeigte sich jedoch von Beginn an unbarmherzig und nutzte die Gelegenheiten konsequent aus. In der 29. Spielminute traf Jacob Collmann zum 0:1 für die Gäste und versetzte den Balinger Hoffnungen auf einen Punktgewinn einen ersten Dämpfer.

Die Mannschaft gab sich nach dem Rückstand jedoch nicht auf und kämpfte sich zurück in die Partie. Die Bemühungen wurden kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnt, als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Halim Eroglu übernahm die Verantwortung und verwandelt in der 41. Minute den Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. In diesem Moment keimte noch einmal die Hoffnung auf, dass die Saison mit einem positiven Heimergebnis enden könnte. Es war ein Tor, das dem Aufwand der Mannschaft in den ersten 45 Minuten vollkommen entsprach.

Die kalte Dusche unmittelbar nach dem Seitenwechsel

Die Hoffnungen der Balinger Gemeinschaft wurden direkt nach dem Wiederanpfiff gedämpft. Nur zwei Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte schlug die Stunde der Gäste. In der 47. Minute brachte Muhammed Yasin Batuhan Zor den FC-Astoria Walldorf erneut mit 1:2 in Führung. Balingen versuchte zu reagieren, verlor jedoch zunehmend die Kontrolle über die Begegnung. Derselbe Akteur, Muhammed Yasin Batuhan Zor, erhöhte in der 60. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 1:3 und sorgte damit für eine Vorentscheidung.

Der endgültige K.o. und das Ende aller Hoffnungen

Der Widerstand der Heimmannschaft war nach dem Zwei-Tore-Rückstand spürbar gebrochen. Den endgültigen Schlusspunkt unter eine schwierige Partie setzte Tilmann Jahn, der in der 75. Minute zum 1:4-Endstand für die Gäste traf. Damit war das unerfreuliche Ende der Spielzeit besiegelt. Für Co-Trainer Daniel Güney, der wie auch Trainer Murat Isik den Verein verlässt, war das Resultat ein bitterer Pflichtspielabschluss. Daniel Güney bilanzierte gegenüber FuPa das Geschehen mit den Worten: „Es war schlussendlich ein leider nicht erfolgreiches Ende der Regionalligasaison. Zum einen mit dem Abstieg, zum anderen aber auch mit der heutigen Niederlage.“

Der stolze Blick auf den teaminternen Zusammenhalt

Trotz des sportlichen Misserfolgs und des schmerzhaften Abstiegs hob die sportliche Leitung die charakterliche Stärke des gesamten Kaders hervor. In den schwersten Phasen der Saison zeigte die Mannschaft Qualitäten, die über das rein Sportliche hinausgingen. „Nichtsdestotrotz, was wir immer uns zugutehalten müssen als Mannschaft, ist, dass wir auch als Team zusammengehalten haben, dass wir uns nie aufgegeben haben, egal wie die sportliche Lage auch aussah. Und das ist etwas, was man jedem im Team hoch anrechnen muss“, erklärte Daniel Güney sichtlich bewegt über den Charakter seiner Truppe.

Ein emotionales Abschiedswort des scheidenden Co-Trainers

Mit dem Schlusspfiff endet nicht nur die Zugehörigkeit zur Regionalliga, sondern auch eine prägende Ära für das Trainergespann. Der Abschied fiel allen Beteiligten schwer, da über die Zeit hinweg eine tiefe Bindung gewachsen war. Daniel Güney nutzte den Moment, um ein persönliches Fazit zu ziehen und allen Weggefährten zu danken: „Und deswegen gilt es da von unserer Seite aus auch Danke zu sagen für die tollen, von meiner Seite aus zwei Jahre, von vielen anderen auch länger oder auch nur eine Saison.“

Die endgültige Realität der Abschlusstabelle

Ein Blick auf die Abschlusstabelle der Regionalliga Südwest verdeutlicht die Realität einer harten Saison. Die TSG Balingen schließt die Spielzeit als Aufsteiger mit 25 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz ab, punktgleich mit dem TSV Schott Mainz (25 Punkte) auf Rang 16. Den letzten Platz belegt der Bahlinger SC mit 22 Punkten.