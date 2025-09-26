– Foto: Cindy Scholz

"Das ist eine runde Sache" Am kommenden Wochenende empfängt Jena Zwätzen den aktuellen Tabellenführer BSG Chemie Kahla. Der Ball rollt am Samstag ab 15 Uhr.

Wenn Chemie Kahla am Wochenende bei Jena-Zwätzen antritt, wartet auf die Mannschaft von Mittelfelddauerbrenner Nick Tänzer erneut eine anspruchsvolle Aufgabe in der Landesklasse 1. Nach fünf Spieltagen steht Kahla auf Platz eins der Tabelle und kann mit dem bisherigen Saisonstart mehr als zufrieden sein.

Jung und ambitioniert Trotz seines jungen Alters hat sich Nick Tänzer zu einem unangefochtenen Stammspieler entwickelt. Seine Einsatzbereitschaft und sein gutes Gespür für das Spiel machen ihn zu einer festen Größe im Team. Auch in Hinblick auf seine Ziele mit seiner Mannschaft spuckt er keine großen Töne, sondern fokussiert sich auf die anstehenden Spiele. „Wir müssen von Woche zu Woche schauen und unsere Leistung bringen. Es geht nicht darum, sofort große Ziele zu setzen, sondern konstant zu arbeiten", sagt Tänzer und möchte mit seiner Mannschaft auch in den kommenden weiterhin gut punkten und erfolgreichen Fußball spielen. Gelungener Saisonstart

Die Mannschaft von Trainer Thomas Hurt hat in den vergangenen Jahren viel Kontinuität bewahrt und der Stamm des Teams ist größtenteils zusammengeblieben. Auch die Neuzugänge, die vakante Positionen der letzten Saison besetzen, fügen sich in dieser Spielzeit gut ein: „Es ist einfach schön zu sehen, dass der Stamm der Mannschaft zusammen geblieben ist, vor allem auch die Jungs, die mit mir aus der A-Jugend rausgekommen sind", freut sich Nick Tänzer. Außerdem spricht er von einer "runden Sache", wie das Trainerteam zusammen mit der Mannschaft arbeitet. Schwere Aufgabe vor der Brust