"Das ist eine runde Sache"

Wenn Chemie Kahla am Wochenende bei Jena-Zwätzen antritt, wartet auf die Mannschaft von Mittelfelddauerbrenner Nick Tänzer erneut eine anspruchsvolle Aufgabe in der Landesklasse 1. Nach fünf Spieltagen steht Kahla auf Platz eins der Tabelle und kann mit dem bisherigen Saisonstart mehr als zufrieden sein.
Trotz seines jungen Alters hat sich Nick Tänzer zu einem unangefochtenen Stammspieler entwickelt. Seine Einsatzbereitschaft und sein gutes Gespür für das Spiel machen ihn zu einer festen Größe im Team. Auch in Hinblick auf seine Ziele mit seiner Mannschaft spuckt er keine großen Töne, sondern fokussiert sich auf die anstehenden Spiele. „Wir müssen von Woche zu Woche schauen und unsere Leistung bringen. Es geht nicht darum, sofort große Ziele zu setzen, sondern konstant zu arbeiten“, sagt Tänzer und möchte mit seiner Mannschaft auch in den kommenden weiterhin gut punkten und erfolgreichen Fußball spielen.
Die Mannschaft von Trainer Thomas Hurt hat in den vergangenen Jahren viel Kontinuität bewahrt und der Stamm des Teams ist größtenteils zusammengeblieben. Auch die Neuzugänge, die vakante Positionen der letzten Saison besetzen, fügen sich in dieser Spielzeit gut ein: „Es ist einfach schön zu sehen, dass der Stamm der Mannschaft zusammen geblieben ist, vor allem auch die Jungs, die mit mir aus der A-Jugend rausgekommen sind", freut sich Nick Tänzer. Außerdem spricht er von einer "runden Sache", wie das Trainerteam zusammen mit der Mannschaft arbeitet.
Nick Tänzer weiß um die Schwierigkeit der Aufgabe des kommenden Wochenendes: „Jena Zwätzen ist eine sehr gute, eingespielte Mannschaft. Wir haben uns in den letzten Jahren dort immer schwergetan und oft viele Gegentore bekommen.“ Doch besonders der Auftritt in Greiz stimmt Nick für den kommenden Gegner positiv. "Auch in Greiz haben wir uns gegen die körperlich robuste Spielweise immer sehr schwer getan. Zwar haben wir dort nur 2:2 gespielt, aber dennoch ein gutes Spiel gemacht. Genauso müssen wir es auch gegen Jena Zwätzen durchziehen und dann werden wir sehen zu was es reicht. Das Ziel sind auf jeden Fall die nächsten drei Punkte."