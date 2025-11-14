»Das ist eine komplette Bayernliga-Mannschaft«

Mit elf Siegen am Stück dekoriert, freut sich die DJK Ammerthal nun auf ein Saison-Highlight in der Landesliga Nordost. Am Sonntag gastiert der einzige Oberpfalz-Konkurrent SV Lauterhofen zum Derby in Ammerthal. Nur 18 Kilometer trennten die Konkurrenten, was auf eine stattliche Zuschauerkulisse schließen lässt. Das Hinspiel in Lauterhofen besuchten rund 700 Leute. Gegen den abstiegsbedrohten Tabellen-16. steckt Klassenprimus Ammerthal ganz klar in der Favoritenrolle. Allerdings befindet sich das Team aus dem Landkreis Neumarkt derzeit im Aufwand. Anstoß ist um 14 Uhr.

Wer auch solche Spiele gewinnt, steht zu Recht an der Tabellenspitze. Unter der Woche entschied Ammerthal das Nachholspiel in Weißenburg mit 2:1 für sich – und trotze dabei einem langen Rückstand sowie dem sehr schlechten Platz. Anschließend sprühte Trainer Tobias Rösl nur so vor Stolz auf seine Truppe. Durch den hart erarbeiteten 16. Saisonsieg konnte sich die DJK ein kleines Polster auf die Verfolgerschaft verschaffen. Diese gute Ausgangslage gilt es nun im einzigen Oberpfalz-Derby in dieser Staffel zu festigen.



Obwohl der SV Lauterhofen – vor wenigen Jahren noch Kreisligist – mit 14 Punkten tief im Abstiegssumpf steckt, wird der Gastgeber diese Aufgabe sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zum einen haben Derbys ohnehin meist eigene Gesetzte. Zum anderen verlief schon das Hinspiel, das Ammerthal 2:0 gewann, ziemlich eng. Was dazukommt: Die von Ex-Profi Gerd Klaus gecoachte Mannschaft gewann drei der letzten vier Spiele. „Der absolute Wille wird auch gegen Lauterhofen entscheidend sein. Wir werden erneut alles investieren, um die nächsten Punkte einzufahren. Diese Spiele und diese Gegner sind mit höchster Konzentration und basisbezogenen Tugenden zu bespielen. Wir benötigen den gleichen Aufwand wie am Mittwoch, um als Sieger vom Platz zu gehen“, sagt Tobias Rösl.





Der DJK-Trainer führt weiter aus: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir von Spiel zu Spiel denken und uns auf nichts anderes konzentrieren als auf uns selbst. Es wird jedenfalls nicht leichter, je näher wir an die Winterpause kommen. Doch wir wissen, worum es geht. Auch wenn die Spiele jetzt auch aufgrund der englischen Woche langsam an die Substanz gehen, ist unser Zustand nach wie vor körperlich top.“ Dass man verletzungsbedingt auch am Sonntag nicht vollzählig ist, spielt für Rösl keine Rolle: „Wir sind ein Team, hier kann jeder problemlos von Beginn an eingesetzt werden.“



Die Gäste aus Lauterhofen wollen dem Tabellenführer – wie schon im Hinspiel – einen guten Kampf liefern. Jochen Pucknus aus der sportlichen Leitung des SVL sagt vor dem Derby: „Wir wissen um die spielerische Klasse von Ammerthal. Das ist aus meiner Sicht eine komplette Bayernliga-Mannschaft. Die Trauben hängen hoch. Trotzdem wollen wir den Schwung der letzten Spiele mitnehmen und werden alles reinwerfen. Derby haben immer ein bisserl ihre eigenen Gesetze. Uns bleibt ja nichts anderes übrig als zu punkten. Daher versuchen wir was mitzunehmen. Klar ist: Unsere Spieler haben keinen Schiss, das ist für uns eine gute Herausforderung.“