"Das ist eine Hausnummer“: FC Pesch erwartet VfL Vichttal

Der FC Pesch empfängt am Sonntag den VfL Vichttal – ein Duell zweier Tabellennachbarn, das mehr Brisanz birgt, als es der Mittelfeldplatz in der Tabelle vermuten lässt. Während Pesch nach einem 0:0 gegen Bergisch Gladbach weiter auf den sicheren Klassenerhalt hofft, reist Vichttal mit der beeindruckenden Serie von acht Siegen in Folge an.