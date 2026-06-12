Das ist eine große Hypothek für Reusraths zweites Spiel

Für den SCR war an diesem Abend schlussendlich nichts zu holen. Das einzige Erfolgserlebnis, bei dem Schulte nach einer langen Freistoßhereingabe Kouassi das vermeintliche 1:3 per Kopf auflegte, zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (60.). In den letzten Minuten wirkte die Heimelf zunehmend kraftlos, und ein Treffer schien vermehrt nur durch ein Zufallsprodukt entstehen zu können.

So gehen die Germanen mit einer Hypothek ins zweite Spiel in Broekhuysen. „Ich bin realistisch: Wir werden nichts mehr erreichen“, sagte Schobhofen dazu und gratulierte Rot-Weiss Essen bereits zum Aufstieg. Was genau seine Mannschaft am Sonntag erwartet, weiß er nicht. Nur: Der Untergrund wird Naturrasen sein. Daher trainieren die Reusrather zur Vorbereitung – und vielleicht ja für ein mittelgroßes Wunder – am Freitag auf einem solchen.