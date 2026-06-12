Das ist eine große Hypothek für Reusraths zweites Spiel

Der Weg hinauf in Richtung Landesliga ist für die Bezirksliga-Fußballer des SC Reusrath (SCR) deutlich steiler geworden. Im ersten von zwei Relegationsspielen um den Aufstieg verlor die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen vor eigenem Publikum und einer dem Rahmen angemessenen Kulisse verdient mit 0:3 (0:1) gegen Rot-Weiss Essen II. Dabei waren die Gäste den Hausherren über weite Strecken der Partie überlegen, obwohl Reusrath gerade im ersten Spielabschnitt eine konzentrierte und giftige Defensivleistung auf den Rasen brachte.
Für Coach Schobhofen war es der letzte Heimauftritt als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie seines Herzensklubs. Er schreibt die weiteren Chancen auf den möglichen Gang eine Klasse höher nunmehr ab. Am Sonntag (15 Uhr, Op den Bökel) warten die Sportfreunde Broekhuysen als zweiter und letzter Gegner auf die Reusrather. Dort ist der SCR dann nicht nur ob der jüngsten Niederlage im Nachteil und im Hinblick auf den Aufstieg unter Druck, sondern fährt nach einem Aufeinandertreffen mit Essen, dessen Spielverlauf wahnsinnig kraftraubend war, überdies zu einem insgesamt ausgeruhten Kontrahenten.
Es war demnach ein Kraftakt, den die Germanen bewältigen mussten. Die Elf von Übungsleiter Stefan Lorenz forderte die Gastgeber sowohl auf physischer als auch psychischer Ebene. In der ersten Halbzeit hielt der SCR gut gegen die zumeist anlaufenden Essener stand. Sie wirkten wach, und sie waren auch körperlich in der Lage, den körperbetonten Aktionen von RWE entgegenzustehen. Ein Beleg für die gute Abwehrarbeit: RWE-Angreifer Marcel Platzek als einstigem Oberliga-Torschützenkönig gelang in dieser Phase der Partie kein Torschuss. So wurde Essen nahezu ausschließlich über Standardsituationen gefährlich, die Reusrath fast allesamt klären konnte.
Dementsprechend ordnete Schobhofen ein: „In der ersten Halbzeit waren wir nicht die schlechtere Mannschaft.“ Dass die Auswahl aus dem Ruhrpott mehr Ballbesitz haben würde, sei vorher klar gewesen. Gleichzeitig bemängelte er die ineffektiv ausgespielten Kontermöglichkeiten seines Teams. Über eine ebensolche näherte sich RWE erstmals dem Tor nach 34 Minuten an. Flavio Dietz wurde nach einem schnellen Gegenstoß rechts im Sechzehner freigespielt, fand in Schlussmann Tim Hechler jedoch seinen Meister. Es war vielleicht die Vorwarnung für die Essener Führung kurz darauf. Nach einem Fehlpass im Aufbau auf Höhe der Mittellinie ging es über Orcun Mengenli und Platzek fix von rechts nach links auf Joel Bema, der in der Box angekommen einen Verteidiger ins Leere rutschen ließ und die Kugel aus spitzem Winkel vorbei an Hechler ins Tor schoss (36.).
Nach dem Seitenwechsel schienen die Gastgeber aktiver, sodass ein Steckball von Paul Degner nach der besten Reusrather Kombination SCR-Angreifer Armel Kouassi im Sechzehner fand, und der bullige Stürmer hatte RWE-Keeper Romero Gerres auch bereits geschlagen, schoss mit Dennis Schulte in der Mitte aber den eigenen Mann an (48.). Nur zwei Zeigerumdrehung später schlug die Gastmannschaft dann erneut zu. Zu seinem Ärger verschlief Tim Röper, dass Mengenli in seinem Rücken lauerte, wodurch dieser ihm den Ball klaute, den er bis rund 35 Meter vor das gegnerische Tor führte und per gefühlvollem Heber über Hechler hinweg in den Maschen versenkte (50.). Schobhofen beschrieb den Moment nach Abpfiff als den für ein Gegentor schlimmstmöglichen. „Unser Fehler wurden knallhart bestraft“, bekannte er. Einen schönen Angriff zeigte Rot-Weiss nur sechs Minuten später zur Entscheidung: Platzek machte das Spielgerät an der Reusrather Box fest, gab in die Gasse auf den Ex-Duisburger Kevin Grund, der wiederum Bema am Fünfer zentral allein wartend fand – 0:3 (56.).
Für den SCR war an diesem Abend schlussendlich nichts zu holen. Das einzige Erfolgserlebnis, bei dem Schulte nach einer langen Freistoßhereingabe Kouassi das vermeintliche 1:3 per Kopf auflegte, zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (60.). In den letzten Minuten wirkte die Heimelf zunehmend kraftlos, und ein Treffer schien vermehrt nur durch ein Zufallsprodukt entstehen zu können.
So gehen die Germanen mit einer Hypothek ins zweite Spiel in Broekhuysen. „Ich bin realistisch: Wir werden nichts mehr erreichen“, sagte Schobhofen dazu und gratulierte Rot-Weiss Essen bereits zum Aufstieg. Was genau seine Mannschaft am Sonntag erwartet, weiß er nicht. Nur: Der Untergrund wird Naturrasen sein. Daher trainieren die Reusrather zur Vorbereitung – und vielleicht ja für ein mittelgroßes Wunder – am Freitag auf einem solchen.