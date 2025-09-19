„Das ist eine giftige Truppe“ - Dornach will gegen Wacker die Handbremse lösen

Richtungsweisendes Heimspiel für die Landesliga-Fußballer des SV Dornach: Im Duell der Aufsteiger will das Team an diesem Samstag (13 Uhr) gegen den FC Wacker München nach sechs sieglosen Spielen in Serie endlich wieder einen Dreier landen und so den in der Tabelle hinter ihm liegenden Konkurrenten auf Distanz halten.

„Wir dürfen nicht weiter in Schönheit sterben, wir müssen uns jetzt da unter herausarbeiten, von Anfang an voll da sein und nicht mit angezogener Handbremse ins Spiel gehen“, sagte Trainer Sebastian Wastl mit Blick auf die 1:4-Niederlage bei der SpVgg Unterhaching II und wünscht sich grundsätzlich „wieder mehr Selbstverständnis“ in den Aktionen seiner Elf.

Dass es das nicht gibt, dafür hat der SVD-Coach auch einen Grund ausgemacht: „Wir haben noch nicht die Automatismen in unserem Spiel, die es auf lange Sicht ganz einfach braucht. Immer wieder fehlen uns Leute, entweder weil sie verletzt sind oder weil sie in Urlaub fahren. Ich habe das Gefühl, die Urlaubszeit hört gar nicht mehr auf.“ Als Einziger im Kader hat Felix Partenfelder alle elf bisherigen Spiele bestritten – nur in den ersten drei Partien gab es stets die gleiche Startelf.

Neben den Langzeitverletzten Noah Soheili, Simon Reitmayer, Mika Anneser und Maximilian Leidecker fehlt auch der angeschlagene Manuel Wagatha (vermutlich noch drei Wochen Pause), die Einsätze von René Reiter und Simon Kampmann sind fraglich. Jetzt verabschiedete sich Simon Hamdard in den Urlaub, und auch Markus Hanusch meldete sich für Samstag ab. Neuzugang Marko Todorovic sitzt nach überstandenen Leistenproblemen unter Umständen auf der Bank, Torwart Dominik Bertic ist aus dem Urlaub zurück. Wastl und Spielertrainer Manuel Ring grübeln vor allem wegen der Abwehrreihe: „Wir wissen noch nicht genau, wie wir’s machen.“

Der Tabellenvorletzte FC Wacker – erst zweimal gewonnen, zuletzt fünfmal in Serie verloren – sucht den Anschluss und braucht dringend den Erfolg beim sechs Punkte besser dastehenden SV Dornach. „Das ist eine giftige Truppe“, sagt Sebastian Wastl über den Gegner: „Für die ist das ein Ankerspiel, und so werden die es auch angehen.“ (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Cuni – Buck, Hamdard, Mrowczynski, Idrissi – Diarra, Rexhaj, Mandler, Partenfelder – Ring – Aicher, Scholz