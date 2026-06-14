"Das ist eine geile Truppe, die hat Bock"

– Foto: Matthias Kloos

Für den SV Burgrieden lebt der Traum von der Bezirksliga weiter, für den SV Uttenweiler endete dagegen eine lange Ära. Durch den 2:0-Erfolg im Relegationsspiel sicherte sich der A-Ligist das Endspiel um den Aufstieg und trifft nun am Freitag, 19. Juni, in Sulmetingen auf die formstarke SGM Äpfingen/Baltringen. Für den SV Uttenweiler bedeutet die Niederlage nach zwölf Jahren den Abstieg in die Kreisliga A. Dort wird der Verein künftig gemeinsam mit den Sportfreunden Bussen als Spielgemeinschaft und dem neuen Trainer Anthony Procopio an den Start gehen.

Vor allem mit der zweiten Halbzeit zeigte sich Maas unzufrieden. „Wir haben das in der ersten Halbzeit streckenweise gut gemacht, in der zweiten Halbzeit ist einfach zu wenig gekommen, zu wenig rausgespielte Torchancen. Spielerisch ist dann einfach immer der letzte Pass schlecht gekommen. Auch in den Zweikämpfen haben wir uns aufgerieben, statt den Ball schnell laufen zu lassen, was wir normalerweise gut können.“

Die Enttäuschung beim SV Uttenweiler war unmittelbar nach dem Schlusspfiff deutlich spürbar. „Das ist sehr bitter, wir haben uns da schon auch viel vorgenommen. Wir wollten eigentlich als Sieger vom Platz gehen und haben das leider nicht geschafft“, sagte Trainer Frank Maas, der seit dem Rücktritt von Spielertrainer Steffen Maurer Ende April zusammen mit Daniel Weber und Joachim Schlaucher die Mannschaft coacht.

Spiegelbild einer schwierigen Rückrunde

Für Maas spiegelte die Partie die vergangenen Monate wider. „Definitiv, genau das Spiegelbild der Rückrunde. Ein Stück weit hat auch das Aufbäumen in der zweiten Halbzeit gefehlt, dass man nochmal alles in die Waagschale wirft.“

Dennoch sah er seine Mannschaft keineswegs chancenlos. „In der ersten Halbzeit, vor allem bis zum Tor, waren wir eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn wir ein Tor machen, weisst du nicht was passiert und wir haben es eben nicht gemacht.“ Das Gegentor nach einem Eckball sei zudem zu einem ungünstigen Zeitpunkt gefallen.

Neuanfang mit den Sportfreunden Bussen

Trotz des Abstiegs blickt Maas bereits nach vorne. „Auf jeden Fall wollen wir wieder angreifen und nicht durchgereicht werden.“ Die neue Spielgemeinschaft soll sich in der Kreisliga A etablieren. „Man kann jetzt nicht sagen, wir wollen sofort wieder aufsteigen. Das ist immer schwierig, weil du hast auch andere gute Mannschaften in dieser Liga. Aber wir wollen uns auf jeden Fall mal oben präsentieren.“

Bürk lobt die Geschlossenheit

Beim SV Burgrieden überwog dagegen die Freude über den Finaleinzug. Trainer Markus Bürk sprach von einem verdienten Erfolg: „Also über 90 Minuten würde ich schon sagen verdient.“ Zwar habe Uttenweiler im ersten Durchgang mehr Abschlüsse gehabt, aber in der zweiten Halbzeit sei Burgrieden vor allem kämpferisch, aber auch spielerisch die bessere Mannschaft gewesen.

Folgendes sah er als Schlüssel zum Erfolg: „Vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit. Das ist eine geile Truppe, die hat Bock. Da kämpft der eine für den anderen.“ Hinzu sei die individuelle Qualität gekommen. „Ich meine das 1:0 das macht nicht jeder so, dass so Einzelspieler so ein Spiel auch mal entscheiden können.“ Timo Barwan hatte in der 44. Minute einen Eckball direkt verwandelt

Bonusspiel für Timo Barwan

Besondere Bedeutung bekommt das Finale auch für Co-Spielertrainer Timo Barwan, der den Verein nach Saisonende verlässt und Spielertrainer beim SV Ringingen wird. „Wir wollen ihn jetzt auf jeden Fall mit dem Aufstieg verabschieden“, sagte Bürk. „Es ist natürlich schade, dass er geht. Aber wir nehmen das letzte Spiel noch mit und schauen das wir da noch erfolgreich sind.“

Gehen nicht chancenlos in dieses Endspiel

Im Endspiel wartet nun die SGM Äpfingen/Baltringen, die zuletzt mit Offensivfußball und dem Bezirkspokalsieg für Aufsehen sorgte. Bürk erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Das ist auf jeden Fall ein richtig hartes Spiel für uns.“ Die Favoritenrolle sieht er leicht beim Gegner: „Natürlich sind sie gerade offensiv richtig stark. Darum würde ich schon sagen, dass die schon ein bisschen der Favorit sind. Aber wir gehen nicht chancenlos in das Endspiel rein.“

Nach einem intensiven Relegationspiel in Alberweiler trennt Burgrieden nun nur noch ein Sieg vom Aufstieg in die Bezirksliga. Für Uttenweiler beginnt dagegen nach zwölf Jahren Bezirksliga die Vorbereitung auf einen sportlichen Neuanfang.