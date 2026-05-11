„Das ist eine extrem ärgerliche Niederlage“

Der RSV Göttingen erwischte den besseren Start in die Partie und ging bereits nach 15 Minuten durch Lennart Jonathan Perczynski mit 1:0 in Führung. Trainer Lasse Ahl sah seine Mannschaft in dieser Phase klar überlegen. „Wir müssen in der ersten Hälfte glaube ich fünf oder sechs Tore schießen“, sagte er nach der Partie.

Allerdings waren es die Gäste, die den Ball ins Netz beförderten. Bereits fünf Minuten später traf Joschua Fritsch zum 1:1-Ausgleich. Vorausgegangen war ein Strafstoß für die SG Lenglern, den Ahl trotz seines Ärgers nicht infrage stellte. „Wir kriegen einen unglaublich bitteren Elfmeter gegen uns. Aber, es war natürlich ein Elfmeter.“

Nach dem Ausgleich veränderte sich die Partie zunächst etwas. „Dann war so ein kleiner Bruch in der ersten Hälfte drin“, sagte Ahl. Dennoch blieb der RSV Göttingen offensiv gefährlich. „Trotz dessen hatten wir extrem viele gute Situationen im Strafraum.“

Besonders die Chancenverwertung beschäftigte den RSV-Trainer nach Spielende intensiv. „Wir treffen in der ersten Hälfte einmal das Aluminium“, sagte Ahl, ehe er später ergänzte: „Insgesamt haben wir, glaube ich, viermal das Aluminium getroffen in der Begegnung. Und ja auch zweimal natürlich das Tor, das vergisst man dann immer so leicht.“

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die SG Lenglern stabiler und nutzte ihre Umschaltsituationen besser. „Nach der Pause haben sie es ein bisschen besser gemacht“, sagte Ahl über die Gäste. Gleichzeitig offenbarte der RSV in einigen Situationen Probleme im Rückzugsverhalten. „Sie kamen zu einigen Kontersituationen, die wir nicht optimal verteidigt haben.“

In der 62. Minute drehte die SG Lenglern die Partie endgültig. Luca Armbrecht traf zum 2:1 für die Gäste. Trotz des Rückstands blieb der RSV Göttingen offensiv aktiv und erspielte sich weiterhin Möglichkeiten. „Es waren keine Zufallsprodukte, die wir da kreiert haben, sondern von vorn bis hinten gut vorgetragene Angriffe zum Teil“, sagte Ahl.

Der Aufwand der Gastgeber wurde fünf Minuten vor Schluss zunächst noch belohnt. Torben-Frederik Lemmer erzielte in der 85. Minute den 2:2-Ausgleich und brachte den RSV zurück in die Partie. Doch die Schlussphase schlug erneut zugunsten der Gäste aus. In der 90. Minute traf Joschua Fritsch mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:2-Endstand für die SG Lenglern.

Die Niederlage konnte Ahl angesichts des Spielverlaufs kaum fassen. „Wenn es am Ende des Tages 7:4 oder beinahe 8:4 für uns steht, dann darf sich niemand beschweren. Tut es aber nicht. Sondern es steht 2:3 am Ende.“ Auch die Verteilung der Chancen sprach aus seiner Sicht deutlich für den RSV. „Wenn wir zwölf bis 14 gute Einschussmöglichkeiten haben und Lenglern am Ende auf fünf oder sechs kommt, dann kannst du ja schon ausrechnen, wie das Spiel ausgehen muss.“

Trotz der Enttäuschung erkannte der RSV-Trainer die aktuelle Entwicklung des Gegners an. „Lenglern hat gerade eben diese Welle des Aufstiegs, und das sei ihnen auch gegönnt.“ Gleichzeitig hielt Ahl an der grundsätzlichen Entwicklung seiner Mannschaft fest: „Wenn wir unseren Weg so konsequent weitergehen, dann wird auch irgendwann der nachhaltige Erfolg da sein.“

Durch den Auswärtssieg verbessert sich die SG Lenglern auf 42 Punkte und klettert vorerst auf Rang vier der Bezirksliga Braunschweig 4. Der RSV Göttingen steht mit 39 Punkten auf Platz sechs.

Bereits am Mittwoch steht für den RSV Göttingen das Auswärtsspiel bei der SG Werratal 2000 an. Die SG Lenglern empfängt am kommenden Sonntag die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen.