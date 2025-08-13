„Das ist ein offenes Spiel“: WSV Unterammergau trifft auf nächsten Bezirksliga-Absteiger

Es hat seine Vorzüge, direkt mit einer Englischen Woche in die Saison zu starten. So lässt sich früh die Hierarchie in der Kreisliga erahnen.

Tobias Benning, der Trainer in Unterammergau, hat bereits nach dem Auftaktspiel gegen Habach (1:3) eine Ahnung, an welcher Stelle sich sein Team einsortiert. „Man sieht ungefähr, wo wir stehen.“ Und zwar an ähnlicher Position zum Vorjahr: im letzten Drittel. Was an und für sich nichts Negatives ist. Sie wissen im Ammertal um ihre Ausgangslage. Es ist der Weg der vielen Schritte. „Wir müssen jeden Punkt mitnehmen, der geht.“

Dieser Pfad führt sie an diesem Mittwoch (19 Uhr) nach Peiting, zum nächsten Bezirksliga-Absteiger. Sicher hätten sie sich ein leichteres Startprogramm erträumt beim WSV, aber was soll man gegen eine Computer-Simulation ausrichten? Außerdem verhält sich die Situation in Peiting anders, verglichen mit Habach. Die Saison in der höheren Klasse samt Relegation hat die Spieler niedergestreckt, ihnen Kräfte geraubt. An einen erneuten Aufstieg verschwenden sie keine Gedanken, auch wenn das Team in etwa so aussieht wie davor. Beim Auftakt gegen Altenstadt (2:2) lag der TSV 0:2 hinten. Daraus zieht Benning den Schluss, dass ein Punkt zu holen ist. „Das ist ein offenes Spiel.“