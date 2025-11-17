»Das ist ein kleines Wunder«: Passau bereit für die Löwen

Der 1. FC Passau ist bereit für die Löwen: Im Rahmen seiner "Regiotour" macht der TSV 1860 München am morgigen Dienstag Halt in Niederbayern und gastiert im Dreiflüssestadion. Anpfiff ist um 14 Uhr.
Sportlich hat sich der FC keine großen Ziele gesetzt. "Das Motto lautet: Das Erlebnis hat Vorrang vor dem Ergebnis. Wir hoffen auf viele Tore. Der Platz wird zwar nicht mehr im allerbesten Zustand sein, aber ich denke, dass ist bei jedem Amateurverein im November ganz normal", so Roos. Wie aus dem Umfeld der Löwen zu erfahren ist, werden die Sechziger mit dem kompletten Profikader nach Passau reisen.
Wichtige organisatorische Hinweise:
Der 1. FC Passau weist darauf hin, dass im direkten Umfeld des Stadions nur sehr wenige Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch am dem Dreiflüssestadion gegenüberliegenden Döbendobl gibt es nur wenige Parkmöglichkeiten. Wer hier parken möchte, sollte früh anreisen. Geparkt werden kann ebenfalls auf dem Gelände der DJK Passau West im Söldenpeterweg.
Ausdrücklich bittet der 1. FC Passau darum, nicht auf den Parkplätzen des gegenüberliegenden Baumarkts "Bauhaus" das Auto abzustellen.