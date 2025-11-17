 2025-10-30T14:25:35.653Z

Testspiel
Die Landesliga-Mannschaft des 1. FC Passau (auf dem Bild Umut Orbay) bestreitet am Dienstag ein Testspiel gegen die Profis des TSV 1860.
Die Landesliga-Mannschaft des 1. FC Passau (auf dem Bild Umut Orbay) bestreitet am Dienstag ein Testspiel gegen die Profis des TSV 1860. – Foto: Robert Geisler

»Das ist ein kleines Wunder«: Passau bereit für die Löwen

Am Dienstag gastiert der TSV 1860 München im Dreiflüssestadion

Der 1. FC Passau ist bereit für die Löwen: Im Rahmen seiner "Regiotour" macht der TSV 1860 München am morgigen Dienstag Halt in Niederbayern und gastiert im Dreiflüssestadion. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Die ungewöhnliche Anstoßzeit an einem Werktag um 14 Uhr stellte den FC vor eine große Herausforderung. Schließlich mussten einige Freiwillige gewonnen werden, um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können. Nicht ohne Stolz sagt deshalb der erste Vorsitzende Philipp Roos: "Das ist schon ein kleines Wunder, was wir da auf die Beine stellen konnten. Unsere Verkaufsteams sind nun komplett. Einige haben sich sogar kurzfristig noch freigenommen, um dabei sein zu können. Insgesamt werden rund 40 Ehrenamtliche im Einsatz sein."

Wie viele Zuschauer kommen werden, das können Roos und seine Mitstreiter nur ganz schwer einschätzen. Da wäre zum einen natürlich die ungünstige Anstoßzeit, zum anderen spielt auch das Wetter eine große Rolle. Am morgigen Dienstag könnte es in der Dreiflüssestadt zumindest trocken bleiben. "Schauma mal", lächelt Philipp Roos und meint augenzwinkernd: "Wir sind auf jeden Fall gewappnet, es ist genügend Bier und auch Glühwein da."

Sportlich hat sich der FC keine großen Ziele gesetzt. "Das Motto lautet: Das Erlebnis hat Vorrang vor dem Ergebnis. Wir hoffen auf viele Tore. Der Platz wird zwar nicht mehr im allerbesten Zustand sein, aber ich denke, dass ist bei jedem Amateurverein im November ganz normal", so Roos. Wie aus dem Umfeld der Löwen zu erfahren ist, werden die Sechziger mit dem kompletten Profikader nach Passau reisen.

Wichtige organisatorische Hinweise:


Der 1. FC Passau weist darauf hin, dass im direkten Umfeld des Stadions nur sehr wenige Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch am dem Dreiflüssestadion gegenüberliegenden Döbendobl gibt es nur wenige Parkmöglichkeiten. Wer hier parken möchte, sollte früh anreisen. Geparkt werden kann ebenfalls auf dem Gelände der DJK Passau West im Söldenpeterweg.

Ausdrücklich bittet der 1. FC Passau darum, nicht auf den Parkplätzen des gegenüberliegenden Baumarkts "Bauhaus" das Auto abzustellen.

