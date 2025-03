„Das ist ein Endspiel“: Glöckner fordert 100-Prozent-Löwen in Osnabrück

Der TSV 1860 München will seine gute März-Bilanz ausbauen. Gelingt in Osnabrück der erste Sieg nach einer Länderspielpause?

Jeder kennt das: Man kommt aus einer Pause – Urlaub, Kurztrip, verlängertes Wochenende – und erst mal fällt alles schwer. Nicht jeder erreicht auf Knopfdruck wieder seine alte Betriebstemperatur. Auch die Fußballer des TSV 1860 können ein Lied davon singen, denn nach sämtlichen Unterbrechungen in dieser Saison legten die Löwen einen Stotterstart hin. Verheerend fiel er nach der Winterpause aus (0:4 in Saarbrücken), nicht ganz so schlimm nach den drei ersten Länderspielpausen. 2:3 in Dresden, 2:2 in Unterhaching, 1:1 in Aachen – das waren die Restart-Resultate nach den Unterbrechungen im September, Oktober, November. Und dieses Mal? Schaffen es die Löwen, erstmals nach einer Ligapause zu siegen und ihren positiven März-Lauf fortzusetzen?