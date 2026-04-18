„Das ist ein Derby, hoch emotional“ Lupo II empfängt Vorsfelde II

Die Ausgangslage ist entsprechend klar: ein Sieg würde Lupo II punktgleich heranführen. Gleichzeitig geht Vorsfelde mit dem Anspruch ins Spiel, den Druck auf Tabellenführer TSV Hillerse (53 Punkte) weiter aufrechtzuerhalten.

Das Hinspiel liefert dabei einen klaren, aber nicht einfachen Referenzpunkt: Vorsfelde gewann 3:0. Trainer Junior Laubach erinnert sich jedoch differenziert: „Das war eine unserer schmerzhaftesten Niederlagen dieser Saison bisher.“

Er zieht daraus Konsequenzen für das Rückspiel: „Daher ist es wichtig, dass wir die Fehler, die wir gemacht haben, im Hinspiel ablegen. Und dann einfach erstmal die Basics beim Fußball.“ Diese benennt er klar: „Viel laufen, Zweikämpfe annehmen, aggressiv gegen den Ball spielen.“

Die Marschroute ist eindeutig: „Als Mannschaft auftreten, damit wir bei uns zu Hause was holen können.“ Gleichzeitig warnt Laubach vor der Qualität des Gegners: „Vorsfelde ist eine Mannschaft, die haben sehr viel Selbstvertrauen, haben eine gute Saison gespielt.“

Der Trainer ordnet die tabellarische Nähe ein: „Aber es trennt uns eigentlich nur drei Punkte und ein Torverhältnis. Das heißt, wir sind auch gut drauf. Wir brauchen uns da auch nicht zu verstecken.“

Besonders eindringlich fällt seine Einschätzung zur Spielweise des Gegners aus: „Es kommt eine Mannschaft mit sehr viel Selbstvertrauen, Sicherheit. Und die eigentlich alle Mannschaften geschlagen hat, außer Hillerse.“ Entsprechend klar ist die taktische Vorgabe: „Wir müssen kompakt stehen, kompakt gegen den Ball arbeiten und einfach unsere Chancen, die wir kriegen, auch eiskalt nutzen.“

Auch auf Seiten des SSV Vorsfelde II ist die Bedeutung der Partie klar eingeordnet. Trainer Patrick Klein spricht von einer entscheidenden Phase der Saison: „Vor drei Wochen hatte ich gesagt, jetzt ist Crunch Time.“

Die bisherigen Ergebnisse untermauern die Ambitionen: Nach Siegen gegen den MTV Isenbüttel und TSV Ehmen folgte zuletzt ein 0:1 gegen Tabellenführer TSV Hillerse, das laut Klein unglücklich verlief: „Durch einen Elfmeter, der mehr als umstritten war. Uns wurde zudem ein klarer Elfmeter verwehrt.“

Die emotionale Reaktion darauf war deutlich: „Nach dem Spiel war die Stimmung natürlich nicht gut. Alle waren enttäuscht, alle waren niedergeschlagen.“ Klein selbst brauchte Zeit: „Ich habe auch ein, zwei Tage gebraucht, um die Enttäuschung abzulegen.“

Trotzdem ist die Richtung klar: „Letztendlich ist die Meisterschaft noch nicht durch. Wir wollen Hillerse weiter unter Druck setzen.“ Dafür braucht es erneut einen Sieg: „Dafür brauchen wir drei Punkte bei Lupo Martini 2.“

Die Trainingswoche verlief positiv: „Wir sind gut in die Woche gestartet. Die Stimmung im Training war nach der Niederlage gegen Hillersee wirklich gut. Die Jungs haben im Kopf auf jeden Fall noch nicht aufgegeben.“

Klein betont die Zielsetzung unmissverständlich: „Dementsprechend werden wir bei Lupo Martini absolut auf Sieg spielen.“

Gleichzeitig erwartet er ein intensives Duell zweier ähnlicher Teams: „Das wird ein Derby. Lupo gegen Vorsfelde, das ist immer eine gewisse Brisanz. Hoch emotional. Zwei junge Mannschaften, zwei Zweitvertretungen von zwei Top-Mannschaften in Wolfsburg.“

Er verweist zudem auf die Entwicklung beider Vereine: „Gerade auch Lupo 2 hat in den letzten zwei Jahren Riesenschritte nach vorne gemacht.“

Auch die sportliche Ausgangslage ist eng: „Jetzt stehen sie da oben und mit einem Sieg sind sie punktgleich mit uns. Sie sind nur drei Punkte hinter uns. Dementsprechend werden sie hoch motiviert sein.“

Taktisch erwartet Klein eine komplexe Aufgabe: „Ich gehe davon aus, dass das ein sehr taktisch geprägtes Spiel werden könnte.“ Dabei erinnert er sich an das Hinspiel: „Auch wenn es ergebnistechnisch deutlich wirkt, war es mit 3:0 ein extrem schweres Spiel für uns.“

Besonders warnt er vor der Spielweise von Lupo II: „Sie haben immer wieder gefährliche Konter gesetzt. Es ist eine junge Mannschaft, die agil ist und eine gewisse Dynamik mitbringt.“

Die Konsequenz ist klar formuliert: „Die müssen wir auf jeden Fall versuchen zu unterbinden. Wir müssen versuchen, sie überhaupt nicht ins Spiel kommen zu lassen.“

So steht ein Duell bevor, das sportlich eng, emotional aufgeladen und tabellarisch richtungsweisend ist.