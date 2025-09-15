"Das ist ein Brett": TuS Geretsried zeigt bei Niederlage viel Herzblut

Geretsried – Die Euphorie ist erstmal dahin. Zwar zeigte sich der TuS Geretsried gegenüber dem Auftritt beim 0:1 bei Türkgücü München eine Woche zuvor deutlich verbessert, dennoch reichte es erneut nicht, um an Ende etwas Zählbares vorweisen zu können.

Mit dem 1:2 gegen den FC Deisenhofen kassierte der Aufsteiger die vierte Saisonniederlage – und erleidet mit einer Roten Karte gegen Verteidiger Sebastian Rosina einen weiteren personellen Rückschlag. „Es gibt wenig, was ich meiner Mannschaft vorwerfen kann, sie haben ihr Herz auf dem Platz gelassen“, zeigte sich Daniel Dittmann nach Spielschluss mit Einsatzbereitschaft und Einstellung der eingesetzten 14 Spieler zufrieden. „Mit Ausnahme der Gegentore.“

Deren Zustandekommen sorgte nicht nur beim Trainer für Kopfschütteln. Beim 0:1 in der 22. Minute ließ sich die Geretsrieder Hintermannschaft durch einen schnell ausgeführten Freistoß überrumpeln, mit dem Paul Schemat in Szene gesetzt wurde, der die Gäste überraschend in Führung brachte. Fünf Minuten später trat Schemat den Ball knapp am Tor vorbei.

Die Gastgeber ließen sich von dem Rückstand nicht nachhaltig beeinflussen, sondern suchten ihrerseits Möglichkeiten. Nach einer halben Stunde mit sehenswertem Erfolg: Eine Ecke von der linken Angriffsseite verlängerte Kapitän Sebastian Schrills mit dem Kopf ins Zentrum, wo Torjäger Srdan Ivkovic – ebenfalls per Kopfball – FC-Torhüter Maximilian Obermeier aus kurzer Distanz das Nachsehen gab. Doch der Jubel über den verdienten 1:1-Ausgleich war kaum abgeklungen, da setzte es den nächsten Nackenschlag.

Dieses Mal bot sich im eigenen Strafraum nacheinander fünf TuS-Spielern Gelegenheit, die Situation zu klären, aber niemand war in der Lage, den Ball einfach mal gnadenlos unkonventionell aus der Gefahrenzone zu dreschen. Nutznießer des vogelwilden Durcheinanders in der 33. Minute war Yasin Yilmaz, der in halbrechter Position irgendwann freies Schussfeld hatte und Cedomir Radic im Geretsrieder Tor zum 2:1 überwand. Die Chance zum erneuten Ausgleich verhinderte Obermeier mit starker Parade beim Schuss von Lars Maison aus 18 Metern, fünf Minuten vor der Pause.

In der Offensive fehlt die Durchschlagskraft

Das Bemühen kann man dem TuS auch in der zweiten Halbzeit nicht absprechen, aber neben den gelegentlichen Aussetzern im Defensivverhalten fehlt es derzeit auch an Durchschlagskraft in der Offensive. So blieben Torchancen Mangelware. Ein Freistoß von Redjepi übers Tor, ein Freistoß desselben Spielers, der zur (wirkungslosen) Ecke abgefälscht wurde und ein Schuss von Ivkovic, der Obermeier vor kein großes Problem stellte, waren die besten Gelegenheiten für die Gastgeber in Durchgang zwei – den der TuS mit zwei Spielern in Unterzahl beendete.

Zunächst sah Redjepi in der 82. Minute für ein Foul auf Höhe der Mittellinie die zweite Gelbe Karte, was den Ausschluss für den Rest des Spiels nach sich zog. In der fünften Minute der Nachspielzeit streckte der Unparteiische Sebastian Rosina die Rote Karte entgegen, weil dieser weit in der gegnerischen Hälfte einen Deisenhofener Spielaufbau mit einem taktischen Foul unterbunden hatte.

„Wir haben trotz vieler Ausfälle versucht, Fußball zu spielen, das ist teilweise nicht so gelungen. Die letzten Wochen haben wir besser gespielt und nicht gewonnen, heute war es mal umgekehrt“, freute sich FC-Trainer Andreas Pummer über den ersten Dreier seit drei Spielen.

„Das ist schon ein Brett heute wieder“, lautete die Quintessenz aus der vierten Niederlage für Daniel Dittmann. „Ich habe diese Phase schon vor Saisonbeginn angekündigt, die müssen wir jetzt aushalten“, so der TuS-Coach. „Die letzten zwei Spiele im September müssen wir noch ordentlich beißen.“