„Das ist echt ärgerlich“ – SV Ohlstadt mit Heimspiel zum Vergessen

Der SV Ohlstadt musste sich zu Hause gegen Deisenhofen mit 0:3 geschlagen geben. Besonders die mangelhafte Chancenverwertung beim SVO war richtungsweisend.

Es ist wie verhext: Immer wieder verlangt der SV Ohlstadt seinen Kontrahenten in der Fußball-Bezirksliga alles ab, steht am Ende aber doch stets mit leeren Händen da. War beim 1:3 in Bad Heilbrunn so, in der Vorwoche beim 1:2 in Olching und auch jetzt daheim gegen die U23 des FC Deisenhofen .

Die Bayernliga-Reserve siegte mit 3:0 dank ihrer Kaltschnäuzigkeit. Genau die vermisste Anton Geiger bei seinem SVO: „Gleich zu Beginn haben wir eine Doppelchance, dann kassieren wir mit dem ersten Schnitzer gleich das 0:1. Das ist echt ärgerlich.“

In Minute drei hatte Leonhard Jais die Gelegenheit. Nach einem Querschläger direkt vor dem Deisenhofener Kasten schmiss er sich ins Getümmel, sein Versuch wurde aber gerade noch zur Ecke geklärt. Die brachte wieder Gefahr, erst auf der Linie konnte der FC die Situation klären. Die folgende Szene trübte Geigers Gemütszustand noch mehr.

Innenverteidiger Jonas Thümmler ging zu Boden und schlug die Hände vors Gesicht. Kurz wurde er behandelt, spielte weiter, verließ aber wenig später das Feld. Dazwischen fiel auch noch Deisenhofens Führungstreffer. Nach einem Seitenwechsel schlug Jakob Steff ein Luftloch, Noah Rehm nutzte die Gelegenheit und traf per strammen Linksschuss zum 0:1.

Viele Chancen – keine Tore

Drei Situationen in Halbzeit eins hatten noch das Potenzial zum Ausgleich: Jais wurde wegen Abseits zurückgepfiffen, Maximilian Schwinghammer scheiterte nach schönem diagonalem Zuspiel an FC-Keeper Konstantin Dresen und Innenverteidiger Klaus Zach wurde nach seinem Sprint von Box zu Box im letzten Moment gestoppt.

Auch in Halbzeit zwei sah es lange Zeit eher nach einem 1:1 statt 0:2 aus. Doch den Gastgebern fehlte das nötige Spielglück. Nach Flanke von Hannes Perfahl behinderten sich zwei FC-Spieler, Bernhard Kurz schlug daraus kein Kapital, weil ihm beide Akteure im Weg lagen. Kurz war auch der Ausgangspunkt für die nächste Chance.

An der Außenlinie erkämpfte er sich den Ball, flankte auf Schwinghammer, der im Zweikampf zu Fall kam. Eine Aktion, die manch ein Schiedsrichter mit Elfmeter sanktioniert hätte, nicht aber Florian Semrau (DJK Fasangarten München).

Ohlstadt-Coach: „Die Chancenverwertung ist halt auch eine Art Qualitätsmerkmal“

Das war‘s im Grunde. Denn „zum Ende hin haben uns einfach die Kräfte gefehlt“, gestand Geiger. Resultierte darin, dass Deisenhofen das Ergebnis in die Höhe schraubte. Lennard Jung scheiterte noch am Querbalken, David Hoffmann und Jonas Herrmann machten es besser.

„Letztendlich ist es egal, ob die Niederlage 0:1 oder ein, zwei Tore höher ausfällt“, meinte Geiger. Ihn wurmte vielmehr der fehlende Killerinstinkt vor dem Tor: „Die Chancenverwertung ist halt auch eine Art Qualitätsmerkmal.“