Das ist die Wahrheit hinter dem Absturz des SV Walbeck

Baumann, der die schwierige Aufgabe des Neuaufbaus stemmen muss, steht derzeit nur ein Kader von rund 20 Spielerinnen zur Verfügung – und auch dieser ist bereits durch Verletzungen stark ausgedünnt.

Die aktuelle Bilanz fällt entsprechend ernüchternd aus: Nur drei erzielte Tore in acht Spielen – im Meisterjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt bereits 28. Auch Stürmerin Vivian Tepaß, die in der vergangenen Saison noch von ihren Mitspielerinnen profitierte und mit zwölf Toren nach Samiras Berns (17) zweitbeste Goalgetterin war, blieb in dieser Saison noch ohne Torerfolg. „Wir haben vorne einfach keinen ‚Knipser‘. Oft wird vor dem Tor zu umständlich gespielt, und dann ist die Chance auch schon wieder weg“, sagt Baumann, der seinem Team dennoch ein großes Lob ausspricht. „Einsatz und Wille stimmen, die Trainingsbeteiligung ist hervorragend. Aber es fehlt vielen jungen Spielerinnen noch die Erfahrung, um in dieser Liga bestehen zu können.“

Personallage angespannt

Am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die SGS Essen III, die gleich vier Regionalliga-Spielerinnen aufbot, standen Friedel Baumann gerade einmal zwölf Spielerinnen aus dem aktuellen Kader zur Verfügung. Ergänzt wurde das Aufgebot durch Fußballerinnen aus der U17 und der zweiten Mannschaft.

Dennoch zeigte die Heimelf im ersten Durchgang eine engagierte Leistung, ließ einige gute Ansätze erkennen, scheiterte aber wie so oft am Torabschluss. Kurz vor der Pause traf die Essenerin Paulina Schlitzkus zum entscheidenden 1:0, die von der bis dahin sicheren Walbecker Abwehr kurz aus den Augen verloren wurde.

Nach dem Seitenwechsel hatten dann die Essenerinnen die besseren Möglichkeiten. Einmal stand der Pfosten im Weg, dann war Walbecks Torhüterin Anna Schiffers mit tollen Paraden einmal mehr ein Garant dafür, dass kein weiterer Gegentreffer fiel. Zwar legte der Gastgeber alles in die Waagschale, doch zu viele Nachlässigkeiten im Spielaufbau waren am Ende ein Grund dafür, dass die SGS III als verdienter Sieger den Platz verließ.

Noch gibt man sich beim SV Walbeck kämpferisch. Hätte man am Sonntag gegen das Essener Team gewonnen, stünde das Team im Abstiegskampf schon über dem Strich. Um der personellen Misere entgegenzuwirken, stehen der Trainer und der Verein inzwischen mit ehemaligen Spielerinnen in Kontakt – einige haben bereits signalisiert, im Notfall auszuhelfen.