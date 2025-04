"Das ist die Vorentscheidung" – Pascal Schneider im Experten-Tipp

Pascal Schneider lief von 2007 bis 2022 für Borussia Freialdenhoven in der Mittelrheinliga auf und bestritt für den Klub aus dem Kreis Düren 278 Spiele. Mit 86 Treffern und 66 Vorlagen gehörte der heute 39-Jährige zu den torgefährlichsten Spielern in der Oberliga. Seit der Spielzeit 2022/23 läuft der Linksfuß für den DJK Rasensport Brand auf und war in seiner Premierensaison mit 43 Scorerpunkten in 29 Spielen maßgeblich am Aufstieg in die Landesliga beteiligt.