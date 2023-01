Das ist die Top-Elf in der Fußball-A-Liga Wetzlar Teaser KLA WETZLAR: +++ Trainer Marco Emmerich vom SC Münchholzhausen/Dutenhofen II hat uns seine Mannschaft der Hinrunde verraten. Er setzt gleich auf vier Spieler des FC Amedspor +++

Wetzlar. Mit Marco Emmerich zu sprechen, ist immer eine Freude. Nicht nur, weil der 40-Jährige über Eintracht Frankfurt bestens Bescheid weiß. Sondern vor allem auch, weil er ein absoluter Fachmann der heimischen Fußballszene ist. Es gibt kaum einen Spieler, den er nicht kennt. Das gilt speziell für die A-Liga. Dorthin führte er in der vergangenen Saison den SC Münchholzhausen/Dutenhofen II. Aktuell belegen die Wetzlarer Vorstädter Rang zwölf in der Tabelle. Auf Wunsch dieser Redaktion hat der Familienvater, der in Lahnau lebt und eine Versicherungsagentur leitet, seine persönliche Elf der Hinrunde genannt.