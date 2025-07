Das ist die Staffeleinteilung der Kreisliga A Essen

Der Fußballkreis Essen hat die Staffeleinteilung für die zweigleisige Kreisliga A der Saison 2025/26 veröffentlicht. Die Kreisligen B und C werden zeitnah folgen und werden dann auf FuPa ergänzt. Dies gilt auch für den Kreispokal, der ebenfalls ergänzt wird, sobald die Auslosung erfolgt ist. Die Saison soll am Wochenende vom 15. bis 17. August in die neue Spielzeit starten. Nachfolgend die Übersicht der beiden A-Liga-Gruppen: