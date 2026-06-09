Das ist die Oberliga Niedersachsen 2026/27

– Foto: Reinhard Rehkamp

Die Planungen für die Saison 2026/27 können beginnen: Nach Abschluss der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord steht fest, welche 16 Mannschaften in der kommenden Spielzeit in der Oberliga Niedersachsen antreten werden. Mit TuS Blau-Weiß Lohne kehrt ein prominenter Absteiger zurück, während vier Landesliga-Meister Oberliga-Luft schnuppern.

Während Meister SV Atlas Delmenhorst den Aufstieg in die Regionalliga geschafft hat, blieb der 1. FC Germania Egestorf-Langreder in der Aufstiegsrunde hängen und wird damit auch in der kommenden Saison zum Kreis der Titelanwärter gehören. Gleiches dürfte für den Heeslinger SC gelten, der die vergangene Spielzeit auf Rang drei abschloss.

Die größte Veränderung im Teilnehmerfeld ist der Zugang von TuS Blau-Weiß Lohne. Die Mannschaft muss nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord den Gang in die Oberliga antreten und zählt aufgrund ihrer sportlichen Vergangenheit direkt zu den interessantesten Vereinen der Liga.

Aus den vier Landesligen stoßen vier Mannschaften neu zur Oberliga Niedersachsen.

Mit dem VfV Borussia 06 Hildesheim, dem SV Wilhelmshaven, dem SC Spelle-Venhaus und TuS Bersenbrück verbleiben weitere etablierte Oberliga-Vertreter im Teilnehmerfeld.

Der SC Hemmingen-Westerfeld dominierte die Landesliga Hannover und sicherte sich mit 74 Punkten sowie einem Torverhältnis von 90:34 souverän den Meistertitel. Ebenso beeindruckend fielen die Zahlen des SSV Vorsfelde aus. Der Meister der Landesliga Braunschweig sammelte 73 Punkte und stellte mit 92 Treffern die beste Offensive aller vier Aufsteiger.

Auch der SV Drochtersen/Assel II präsentierte sich in der Landesliga Lüneburg äußerst konstant. Die Reserve des Regionalligisten holte ebenfalls 73 Punkte und kassierte in 30 Spielen lediglich 22 Gegentore.

Komplettiert wird das Quartett durch den SV Vorwärts Nordhorn. Der Meister der Landesliga Weser-Ems erzielte 84 Tore und kehrt nach einer starken Saison auf die Oberliga-Bühne zurück.

Zwölf Teams setzen ihren Weg fort

Neben den Aufsteigern und Lohne bilden zwölf Vereine das Gerüst der neuen Saison. Dazu gehören die beiden Nachwuchsteams von Eintracht Braunschweig und dem SV Meppen ebenso wie der Lüneburger SK Hansa, BSV Rehden oder FC Verden 04.

Gerade die vergangene Saison hat gezeigt, wie eng die Leistungsdichte in der Oberliga Niedersachsen mittlerweile geworden ist. Zwischen Platz vier und Platz 13 lagen am Saisonende lediglich elf Punkte. Entsprechend offen erscheint bereits jetzt die Ausgangslage für die kommende Spielzeit.

Abschied von vier Vereinen

Verabschieden muss sich die Liga von vier Mannschaften. MTV Wolfenbüttel, TSV Wetschen, Lupo Martini Wolfsburg und SV Holthausen Biene konnten die Klasse nicht halten und werden künftig wieder in den Landesligen antreten.

Demgegenüber stehen vier ambitionierte Aufsteiger, die ihre starken Landesliga-Spielzeiten nun auf Oberliga-Niveau bestätigen wollen.

Wer geht als Favorit in die Saison? Kann TuS Blau-Weiß Lohne den direkten Wiederaufstieg schaffen? Wird Germania Egestorf-Langreder nach der verpassten Regionalliga-Rückkehr einen neuen Anlauf nehmen? Oder sorgt einer der Aufsteiger für eine Überraschung?

Fest steht: Die Oberliga Niedersachsen 2026/27 bietet erneut eine spannende Mischung aus Traditionsvereinen, Nachwuchsleistungszentren, ambitionierten Dorfklubs und aufstrebenden Aufsteigern. Die Karten werden neu gemischt – und die Jagd auf die Nachfolge von Meister SV Atlas Delmenhorst kann beginnen.