Das ist die neue Baal-Vorsitzende Jessica Plum

Die Tische im Vereinsheim des SV Baal sind festlich eingedeckt. Eine Kinderkommunion soll in den nächsten Tagen hier gefeiert werden. Die lange Tafel mit edlem Geschirr erweckt den Eindruck, dass man sich in einem vornehmen Restaurant befindet. „Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, hier zu feiern”, erklärt Jessica Plum, die seit Anfang März 2026 die neue Vorsitzende des Fußballvereins ist. Im Hückelhovener Stadtgebiet ist die 43-Jährige die einzige Frau an der Spitze eines Fußballvereins.
Ihr Vorgänger Hartmut Scheufen wollte nach zehn Jahren Vorstandsarbeit, davon fünf Jahren als Vorsitzender des Baaler Traditionsklubs, kürzertreten. Kommendes Jahr geht er in Rente und will sich dann mehr Zeit fürs Privatleben nehmen. Um seine Nachfolge rechtzeitig in die Wege zu leiten, kam Scheufen deshalb vor rund einem Jahr schon auf Plum zu. Und weil diese keine halben Sachen möge, habe sie schnell entschieden, sich für den Vorsitz des SV Baal zur Verfügung zu stellen. Bei der entscheidenden Jahreshauptversammlung gab es keinen Gegenkandidaten – die zweifache Mutter wurde einstimmig gewählt.
Als Trainerin der F-Jugend ist die gebürtige Doverenerin für viele im Verein längst ein bekanntes Gesicht. Und das kam so: Sohn Linus (acht Jahre) und die ein Jahr jüngere Tochter Ronja hatten den Fußball für sich entdeckt. Beide wollten Mitglieder der Jugendabteilung werden. Aber: Der F-Jugend fehlte zu dem Zeitpunkt ein Trainer. „Meistens macht das einer der Väter”, berichtet die ausgebildete Sozialbetreuerin. Plum nahm selbst das Heft in die Hand und machte beim Deutschen Fußballbund (DFB) den Trainerschein: Dafür nahm sie regelmäßig in Köln am Präsenzunterricht teil und löste fast täglich Online-Aufgaben im DFB-Portal. Da musste sie etwa das Training einer Mannschaft vorbereiten.
Seit sie nun an der Spitze des 450 Mitglieder starken SV Baal steht, sorgt sie für frischen Wind, spürt aber auch selbst Veränderungsgeist im Verein. Plum glaubt, dass ihre große Stärke das Vernetzen ist. Ihr Ziel ist eine enge Zusammenarbeit aller Ortsvereine und eine freundschaftliche Kooperation mit anderen Hobbykickern aus der näheren Umgebung. „Ich habe ein tolles Team, das mich sehr gut unterstützt. Viele sind seit meiner Wahl auf mich zugekommen, haben angerufen und signalisiert, mit mir zusammenarbeiten zu wollen“, berichtet sie stolz.
Auch Hubert Hermanns, der älteste Baaler mit 94 Jahren und früherer Bauunternehmer, kam neulich auf sie zu. Darüber habe sich Plum, die von der Fußball-Leidenschaft ihres Fußballs schon als Kind infiziert wurde, ganz besonders gefreut. „Er wollte mich gern persönlich kennenlernen“, so Plum.
In den wenigen Wochen im Amt war schon einiges los. Jessica Plum erzählt vom gemeinsamen Ostereiersuchen auf dem Vereinsgelände am Karsamstag. Mit einigen Helfern versteckte sie 360 bunt gefärbte Eier auf dem Sportplatz. „Hier war die Hölle los”, sagt sie lachend. „Wir haben den Grill angeschmissen und eine Cafeteria mit selbst gebackenem Kuchen organisiert“, so Plum.
Plum stammt, wie sie selbst sagt, aus einer „Fußballer-Familie”. Vater Ernst war früher aktiver Spieler und langjähriger Jugendleiter bei Viktoria Doveren, begeisterte sie schon früh für sein Hobby. Bis sie zwölf Jahre alt war, trainierte sie in der gemischten Mannschaft der Viktoria mit, wechselte dann zur Spielgemeinschaft Lövenich-Katzem, als sie die Altersgrenze für das gemeinsame Training der Mädchen und Jungen überschritten hatte. Zweimal die Woche brachten die Eltern sie mit dem Auto zum Training. In Lövenich sei sie eine Weile geblieben, bis die vielen Autofahrten zu viel geworden seien. Zum SV Baal kam sie dann erst viel später über ihren Sohn.
Die Probleme des Vereins sind akut in der Gegenwart: Das Herrenteam kämpft zurzeit in der Kreisliga C um den Klassenerhalt. Mit einem Abstieg in die unterster Kreisliga D rechnet die Vorsitzende aber nicht und glaubt an die Mannschaft. „Die Jungs sind motiviert und haben Potenzial. Noch ist alles drin”, betont sie. Auf das rettende Ufer hat der aktuell faktische Tabellenletzte aber auch fünf Punkte Rückstand, sieben Spiele Zeit zum Aufholen bleiben noch.
Plum übernimmt auch anderweitig Verantwortung, zum Beispiel als Schulpflegschaftsvorsitzende der Baaler Mühlenbachschule. Und der SV Baal sei weitaus mehr als ein Fußballklub, betont sie außerdem: „Tischtennis, Zumba, Kinderturnen, Rückenschule und das gelenkschonende Walking-Fußball-Angebot mit Kleinfeldtoren sind im Portfolio zu finden. Bei uns geht es um Breitensport.” Dass sie als Frau an der Vereinsspitze nicht belächelt werde, gebe ihr Zuversicht: „Ich bin voller Energie”, schmunzelt sie.