Das ist die neue Baal-Vorsitzende Jessica Plum Jessica Plum ist die neue Vorsitzende des SV Baal, die einzige Frau in dieser Funktion bei einem Hückelhovener Fußballverein. Wie sie zum Fußball gekommen ist und was sie sich von ihrem Amt erhofft. Und: Plums Einschätzung zur sportlichen Lage des C-Ligis von RP / Daniela Giess · Heute, 14:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Meiki Graff

Die Tische im Vereinsheim des SV Baal sind festlich eingedeckt. Eine Kinderkommunion soll in den nächsten Tagen hier gefeiert werden. Die lange Tafel mit edlem Geschirr erweckt den Eindruck, dass man sich in einem vornehmen Restaurant befindet. „Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, hier zu feiern”, erklärt Jessica Plum, die seit Anfang März 2026 die neue Vorsitzende des Fußballvereins ist. Im Hückelhovener Stadtgebiet ist die 43-Jährige die einzige Frau an der Spitze eines Fußballvereins.

Ihr Vorgänger Hartmut Scheufen wollte nach zehn Jahren Vorstandsarbeit, davon fünf Jahren als Vorsitzender des Baaler Traditionsklubs, kürzertreten. Kommendes Jahr geht er in Rente und will sich dann mehr Zeit fürs Privatleben nehmen. Um seine Nachfolge rechtzeitig in die Wege zu leiten, kam Scheufen deshalb vor rund einem Jahr schon auf Plum zu. Und weil diese keine halben Sachen möge, habe sie schnell entschieden, sich für den Vorsitz des SV Baal zur Verfügung zu stellen. Bei der entscheidenden Jahreshauptversammlung gab es keinen Gegenkandidaten – die zweifache Mutter wurde einstimmig gewählt. Plum übernahm für Hartmut Scheufen Als Trainerin der F-Jugend ist die gebürtige Doverenerin für viele im Verein längst ein bekanntes Gesicht. Und das kam so: Sohn Linus (acht Jahre) und die ein Jahr jüngere Tochter Ronja hatten den Fußball für sich entdeckt. Beide wollten Mitglieder der Jugendabteilung werden. Aber: Der F-Jugend fehlte zu dem Zeitpunkt ein Trainer. „Meistens macht das einer der Väter”, berichtet die ausgebildete Sozialbetreuerin. Plum nahm selbst das Heft in die Hand und machte beim Deutschen Fußballbund (DFB) den Trainerschein: Dafür nahm sie regelmäßig in Köln am Präsenzunterricht teil und löste fast täglich Online-Aufgaben im DFB-Portal. Da musste sie etwa das Training einer Mannschaft vorbereiten.

Frischer Wind im Verein Seit sie nun an der Spitze des 450 Mitglieder starken SV Baal steht, sorgt sie für frischen Wind, spürt aber auch selbst Veränderungsgeist im Verein. Plum glaubt, dass ihre große Stärke das Vernetzen ist. Ihr Ziel ist eine enge Zusammenarbeit aller Ortsvereine und eine freundschaftliche Kooperation mit anderen Hobbykickern aus der näheren Umgebung. „Ich habe ein tolles Team, das mich sehr gut unterstützt. Viele sind seit meiner Wahl auf mich zugekommen, haben angerufen und signalisiert, mit mir zusammenarbeiten zu wollen“, berichtet sie stolz. Auch Hubert Hermanns, der älteste Baaler mit 94 Jahren und früherer Bauunternehmer, kam neulich auf sie zu. Darüber habe sich Plum, die von der Fußball-Leidenschaft ihres Fußballs schon als Kind infiziert wurde, ganz besonders gefreut. „Er wollte mich gern persönlich kennenlernen“, so Plum.