Das ist die letzte "Elf der Woche" der Saison

Schluss und Aus. Alle Entscheidungen der Saison 2026/26 sind gefallen. Wer schaffte es in der letzten Runde nochmals in die "Elf der Woche"?

Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?

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