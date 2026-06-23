Das ist die letzte "Elf der Woche" der Saison

Schluss und Aus. Alle Entscheidungen der Saison 2026/26 sind gefallen. Wer schaffte es in der letzten Runde nochmals in die "Elf der Woche"?
Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?
Trage die Daten Deines Teams nächstes Mal gleich selbst ein. Als Vereins- oder Ligaverwalter hast Du alle Möglichkeiten.
Deine Liga/Gruppe soll inskünftig noch prominenter in Szene gesetzt. Dann melde dich doch als Ligaverwalter (zuerich@fupa.net) bei uns.
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