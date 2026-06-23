Das ist die Landesliga Holstein 26/27 Der SHFV veröffentlicht die vorläufige Staffeleinteilung für 2026/27 – in der Landesliga Holstein wartet ein Mix aus etablierten Kräften, Rückkehrern und ambitionierten Aufsteigern. von red · Heute, 08:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Lägerdorf

Die neue Landesliga Holstein nimmt Formen an. Wie der Schleswig-Holsteinische Fußballverband mitteilte, hat der Herrenspielausschuss die vorläufige Einteilung der Herrenspielklassen für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Der Verband spricht ausdrücklich von einer „vorläufigen Staffeleinteilung“ – endgültig fixiert ist das Feld damit noch nicht. Für die Vereine beginnt dennoch die konkrete Planung: Gegner, Fahrten und sportliche Ausgangslage sind nun deutlich greifbarer.

In der Holstein-Staffel treten zur neuen Spielzeit 16 Mannschaften an. Neben bekannten Namen wie SV Todesfelde II, FC Dornbreite Lübeck, TuS Hartenholm, SSC Hagen Ahrensburg, TSV Pansdorf, VfR Horst, TSV Lägerdorf, Eichholzer SV, SC Rönnau, TSV Bargteheide und SV Türkspor Bad Oldesloe kommt mit Eutin 08 ein Absteiger hinzu. Dazu stoßen vier Aufsteiger: SV Preußen Reinfeld, SVG Pönitz, Türkischer SV Lübeck und SV Azadi Lübeck. Gerade diese Mischung dürfte der Liga ein neues Gesicht geben. Eutin 08 bringt als Absteiger naturgemäß andere Erwartungen mit, während Preußen Reinfeld, Pönitz, Türkischer SV Lübeck und Azadi Lübeck ihren Platz in der Klasse erst behaupten müssen. Für die etablierten Teams bedeutet das zugleich: Viele bekannte Duelle bleiben erhalten, aber die Staffel erhält frische Reibungspunkte.

Ein direkter Aufsteiger, ein Relegationsplatz, drei Absteiger Sportlich ist die Ausgangslage klar umrissen: Der Meister steigt direkt auf, der Tabellenzweite erhält die Chance über die Relegation. Am anderen Ende der Tabelle müssen drei Mannschaften den Gang nach unten antreten. Damit dürfte sich früh ein breites Feld bilden, in dem nicht nur der Aufstieg, sondern auch der Abstand zur Abstiegszone eine zentrale Rolle spielt.