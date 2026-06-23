Das ist die Landesliga Holstein 26/27

Die neue Landesliga Holstein nimmt Formen an. Wie der Schleswig-Holsteinische Fußballverband mitteilte, hat der Herrenspielausschuss die vorläufige Einteilung der Herrenspielklassen für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Der Verband spricht ausdrücklich von einer „vorläufigen Staffeleinteilung“ – endgültig fixiert ist das Feld damit noch nicht. Für die Vereine beginnt dennoch die konkrete Planung: Gegner, Fahrten und sportliche Ausgangslage sind nun deutlich greifbarer.
In der Holstein-Staffel treten zur neuen Spielzeit 16 Mannschaften an. Neben bekannten Namen wie SV Todesfelde II, FC Dornbreite Lübeck, TuS Hartenholm, SSC Hagen Ahrensburg, TSV Pansdorf, VfR Horst, TSV Lägerdorf, Eichholzer SV, SC Rönnau, TSV Bargteheide und SV Türkspor Bad Oldesloe kommt mit Eutin 08 ein Absteiger hinzu. Dazu stoßen vier Aufsteiger: SV Preußen Reinfeld, SVG Pönitz, Türkischer SV Lübeck und SV Azadi Lübeck.
Gerade diese Mischung dürfte der Liga ein neues Gesicht geben. Eutin 08 bringt als Absteiger naturgemäß andere Erwartungen mit, während Preußen Reinfeld, Pönitz, Türkischer SV Lübeck und Azadi Lübeck ihren Platz in der Klasse erst behaupten müssen. Für die etablierten Teams bedeutet das zugleich: Viele bekannte Duelle bleiben erhalten, aber die Staffel erhält frische Reibungspunkte.
Ein direkter Aufsteiger, ein Relegationsplatz, drei Absteiger
Sportlich ist die Ausgangslage klar umrissen: Der Meister steigt direkt auf, der Tabellenzweite erhält die Chance über die Relegation. Am anderen Ende der Tabelle müssen drei Mannschaften den Gang nach unten antreten. Damit dürfte sich früh ein breites Feld bilden, in dem nicht nur der Aufstieg, sondern auch der Abstand zur Abstiegszone eine zentrale Rolle spielt.
Der SHFV formulierte zur Veröffentlichung: „Der SHFV-Herrenspielausschuss hat die vorläufige Staffeleinteilung für die Herrenspielklassen der Spielzeit 2026/27 veröffentlicht.“ Für die Clubs ist diese Nachricht mehr als eine reine Formalie. Sie markiert den Startpunkt für die sportliche Vorbereitung auf eine Saison, in der die Landesliga Holstein mit 16 Teams, vier Aufsteigern und einem Oberliga-Absteiger eine interessante Statik bekommt.
Auch regional bleibt die Staffel breit aufgestellt. Aus Lübeck kommen mit FC Dornbreite Lübeck, Eichholzer SV, Türkischer SV Lübeck und SV Azadi Lübeck gleich mehrere Mannschaften. Stormarn ist unter anderem durch SSC Hagen Ahrensburg, TSV Bargteheide, SV Türkspor Bad Oldesloe und SV Preußen Reinfeld vertreten. Dazu kommen Teams aus Segeberg, Ostholstein und der Westküste. Die Wege werden für einige Vereine länger, die sportliche Fallhöhe aber ebenfalls größer.
Noch trägt die Einteilung den Zusatz vorläufig. Doch die Richtung ist gesetzt: Die Landesliga Holstein geht mit einem starken Kern, neuen Herausforderern und klaren Auf- sowie Abstiegsregeln in die Saison 2026/27.