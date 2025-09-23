Das ist die Interimslösung beim SV Wacker Obercastrop

Am Montagabend trennte sich Westfalenliga Staffel 2-Schlusslicht SV Wacker Obercastrop vom Trainer-Duo Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm. Einen Tag später präsentiert der Verein bereits die Interimslösung. Vorerst wird der ehemalige Wacker-Trainer Björn Brinkmann gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Steffen Golob und Torwart-Trainer David Menke das Zepter übernehmen. Schon am morgigen Mittwoch ist das Trio beim Kreispokal-Spiel gegen Bezirksligist SG Herne 70 gefordert. Im Herner Kreispokal ist Wacker Titelverteidiger.

Brinkmann betreute als Coach der 2. Mannschaft die Westfalenliga-Mannschaft des SV Wacker Obercastrop schon einmal interimsweise. Nach dem Aus von Toni Molina übernahm er in der Rückrunde der Spielzeit 2024/25. Danach ging er zurück zur Reserve, die er in der vergangenen Spielzeit als Aufsteiger auf Platz 3 in der Kreisliga A Herne führte. Im Sommer legte er sein Amt nieder, um eine Auszeit vom Fußball zu nehmen.

Gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" erklärt Brinkmann: "Ich habe nicht gedacht, dass ich so schnell wieder zurück bin und habe den Fußball ehrlich gesagt auch nicht vermisst. Am Montagabend habe ich die Anfrage vom Verein bekommen, interimsweise zu übernehmen. Ich musste natürlich kurz darüber nachdenken. Ich kenne aber den Verein, viele Leute und natürlich auch die sportliche Situation. Ich musste es auch mit meiner Familie abstimmen, aber das war das kleinste Problem."