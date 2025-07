Das ist die Elf des Jahres der Kreisliga Donau-Laaber

Die Saison 2024/25 ist auch in der Kreisliga Donau-Laaber Geschichte - nun haben Trainer und Funktionäre das Wort. Zur Wahl der "Elf des Jahres" waren alle Trainer und Funktionäre der Kreisliga Donau-Laaber in der Saison 2024/25 stimmberechtigt. Jeder durfte einen Torwart, drei Verteidiger, vier Mittelfeldspieler, drei Stürmer und einen Trainer nominieren. Unangefochtener Topspieler ist Fabian Prebeck-Sanchez. Der Torjäger bekam den meisten Zuspruch aller Trainer und Verantwortlicher.

Ludwig Räuschl (SV Sallach) war ein sicherer Rückhalt beim Meisterteam und hatte großen Anteil an der starken Defensivleistung. Mit nur 24 Gegentoren war seine Mannschaft kaum zu bezwingen. Räusche überzeugte mit Übersicht, starken Reflexen auf der Linie und einem souveränen Auftreten im Strafraum.

Florinel Strungariu (SV Sallach) war der Fels in der Brandung und ein unverzichtbarer Bestandteil der besten Defensive der Liga – nur 24 Gegentore sprechen für sich. Der zweikampfstarke Innenverteidiger überzeugte mit Ruhe am Ball, klugem Stellungsspiel und enormer Präsenz im eigenen Strafraum. Nicht ohne Grund erhielt er die meisten Stimmen aller Abwehrspieler bei der Wahl zur Elf des Jahres.

Andreas Diewald (DJK-SV Adlkofen) war als spielender Co‑Trainer mit 20 Einsätzen eine tragende Säule in der Defensive. Der 29‑Jährige überzeugte auf dem Platz mit Führung, Zuverlässigkeit und Spielübersicht. Er gab dem Team Sicherheit und Struktur – unerlässlich für die solide Platzierung in der oberen Tabellenhälfte:

Patrick Stockmeier (SV Ettenkofen) spielte eine starke Saison als offensivfreudiger Verteidiger und steuerte bemerkenswerte sechs Tore und drei Assists bei. Mit seiner Erfahrung, Torgefahr und seinem unermüdlichen Einsatz war er ein echtes Vorbild auf dem Platz.

Mittelfeld:

Andreas Herreiner (SV Sallach) war einer der prägenden Akteure beim souveränen Meister. Mit 13 Toren und 11 Assists hatte der Spielmacher maßgeblichen Anteil am Erfolg seines Teams. Herreiner überzeugte mit Spielintelligenz, starkem Passspiel und gefährlichen Vorstößen in die Spitze – ein echter Taktgeber, der in entscheidenden Momenten zur Stelle war.

Stefan Wackerbauer (DJK‑SV Adlkofen) war auch aus dem Zentrum heraus der Dreh- und Angelpunkt im Spiel seines Teams. Das 28‑Jährige Urgestein glänzte mit 11 Treffern und 4 Vorlagen – stark für einen zentralen Mittelfeldspieler. Seine Spielintelligenz, Zweikampfstärke und Passion für den Verein machten ihn zu einem echten Leistungsträger und Publikumsliebling, der mit viel Einsatz wesentlich zum erfolgreichen 6. Platz beitrug.

Michael Knogler (FC Leibersdorf) war einer der Schlüsselspieler beim Tabellendritten, der die Aufstiegsrelegation nur knapp verpasste. Der 30-Jährige überzeugte und trug mit 9 Toren und 7 Assists maßgeblich zur erfolgreichen Saison bei. Knogler kombinierte Torgefahr mit Spielübersicht und war ein wichtiger Impulsgeber in der Offensive.

Daniel Dollmann (SV Ettenkofen) war der überragende Offensivmotor beim starken Aufsteiger. Mit beeindruckenden 20 Toren und 7 Assists aus dem Mittelfeld – darunter 7 verwandelte Elfmeter – zeigte der 29-Jährige seine Kaltschnäuzigkeit und Klasse vor dem Tor. Dollmann sicherte sich damit wohlbemerkt als Mittelfeldspieler die Torjägerkanone!

Sturm:

Fabian Prebeck-Sanchez war in der vergangenen Saison einer der auffälligsten Offensivspieler der Liga. Der 20-Jährige erzielte für die SG Mallersdorf/Grafentraubach starke 19 Tore und bereitete 11 weitere vor. Mit seiner Schnelligkeit, Technik und Abschlussstärke hatte er maßgeblichen Anteil am zweiten Tabellenplatz seines Teams, das den Aufstieg knapp verpasste. Seine Leistungen blieben nicht unbemerkt: Zur neuen Saison schloss er sich dem Landesligisten FC Dingolfing an.

Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) war in der Offensive seines Teams kaum zu stoppen. Der 22-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison starke 16 Tore und legte zusätzlich 10 Treffer auf – eine Topquote für den jungen Angreifer. Mit seiner Dynamik, seinem Spielverständnis und dem Blick für den besser postierten Mitspieler war er der zentrale Offensivakteur beim Tabellensiebten.

Aron Aunkofer (TSV Abensberg) spielte eine herausragende Saison und war der auffälligste Akteur in der Offensive seines Teams. Der 21-Jährige kam auf 14 Tore und 10 Assists und hatte somit entscheidenden Anteil am fünften Platz des TSV. Mit seiner Vielseitigkeit, seiner Abschlussstärke und seinem Auge für Mitspieler war er Dreh- und Angelpunkt im Angriffsspiel der Abensberger.

Trainer der Jahres:

Markus Biersack (SV Sallach)wurde verdient zum Trainer des Jahres gewählt. Als spielender Coach führte er den SV Sallach nicht nur zur Meisterschaft, sondern überzeugte auch auf dem Platz mit 7 Toren und 9 Assists. Mit seiner perfekten Mischung aus taktischem Gespür an der Seitenlinie und starker Präsenz auf dem Feld war er das Herzstück des Erfolgs – ein echter Leader in beiden Rollen.

Elf des Jahres in der Übersicht: