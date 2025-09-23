Das ist die Elf der Woche in der Landesliga!

So lief der 6. Spieltag der Landesliga Niederrhein!
TuRU Düsseldorf – 1. Spvg. Solingen Wald 03 2:2
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Emirhan Bülbül, Tsikwo Mankefor, Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (79. Baron Osaruwense Asemota), Diyar Turan (64. Selcuk Yavuz) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Georgios Siadas, Klaus Duplex Songue, Edin Šehić, Noah Salau, Babacar M'Bengue, Christos Liampos (69. Erkan Ari), Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo (79. Giovanni Spinella), Gianluca Giuseppe Cirillo (69. Nikolaos Skondras), Fabio Di Gaetano (74. Habib Daff) - Trainer: Daniele Varveri
Schiedsrichter: Alexander Tiemann (Duisburg) - Zuschauer: 198
Tore: 0:1 Georgios Siadas (30.), 1:1 Mohamed Darwish (45.+1), 1:2 Fabio Di Gaetano (55.), 2:2 Melva Luzalunga (60.)
Victoria Mennrath – FC Kosova Düsseldorf 2:0
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Jacob Küppers, Noah Kubawitz (90. Sefa Caprak), Moussa Coulibaly (63. Oliver Krüppel), Erjon Duriqi, Paul Szymanski (87. Nasser El Aboussi), Miguel Werner (63. Samuelson Forestal), Paul Trützschler, Johannes Minkiti (75. Alex Alexandrov) - Trainer: Marc Trostel
FC Kosova Düsseldorf: Raffael Sommer, Taira Tomita (46. Adem Saidi), Besim Fazlija, Leon Azemi, Aidan Sadeghi, Astrit Hyseni, Lejs Zenuni (80. Agan Ljeza), Shkelqim Hyseni (70. Kaito Kajitani), Egzon-Baijram Zendeli, Adonis Aliu (70. Fatlum Ahmeti), Roman William Callan - Trainer: Alfonso del Cueto
Schiedsrichter: Daniel Halupzok (Nettetal) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Paul Szymanski (70.), 2:0 Oliver Krüppel (72.)
FC Remscheid – VfB 03 Hilden II 2:1
FC Remscheid: Maurice Horn, Niklas Burghard, Jan Nsu Kayala, Daniel Saibert, Antonio Zupo (88. Timo Leber), Dominik Heinen (73. Andrii Pedchenko), Ramzi Ben Hamada, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Leonhard Fronia (59. Furkan Tasdemir), Stanislao Apicella (78. Mohammed Abunajie) - Trainer: Ferdi Gülenc
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Josip Bilac, Yavuz Erdogan (85. Amin Mohsen), Leander Boden, Shuto Utsugi (62. Amir Cosic), Abdelilah Zarok (70. Tolga Ceylan), Tarique Maurice Hurd (72. Amin Mohsen), Brandon Gjikani, Marvin Michell Theis, Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Antonio Zupo (28.), 2:0 Furkan Tasdemir (61.), 2:1 Brandon Gjikani (67.)
Rot: Furkan Tasdemir (80./FC Remscheid/Tätigkeit?)
VSF Amern – SSV Bergisch Born 2:2
VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Shogo Taniguchi, Maximilian Gotzen, Niklas Thobrock (78. Denis Vamara Diabate), Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa, Johannes Hamacher, Lamin Fuchs, Malte Knop - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann
SSV Bergisch Born: Nicolas Edelmann, Anouar Isaoui, Furkan Kücüktireli, Maikel Klein, Tarik Makkaoui, Ruben Schmitz-Heinen, Julian Bernhard, Muhammet-Fathi Ödemis, Francesco Leonardo Di Donato, Germano Bonanno, Lutonda Ntiti - Trainer: Tim Janowski
Schiedsrichter: Amin Lamsayah (Neuss) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Malte Knop (6.), 2:0 Malte Knop (12.), 2:1 Germano Bonanno (53.), 2:2 Gael Ntolo (90.+5)
Rot: Lamin Fuchs (77./VSF Amern/)
Rot: Selman Sevinc (77./VSF Amern/)
SC Union Nettetal – 1. FC Wülfrath 1:0
SC Union Nettetal: Tobias Schriddels, Florian Wilhelm Wolters (76. Archil Ismail), Niklas Götte, Florian Heise, Luka Drca (46. Phillip Spickenbaum), Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Leon Chuontu Tumbarinu, Mats Platen (64. Noel Gergorec), Chisato Suda, Tomi Alexandrov - Trainer: Kemal Kuc
1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat (83. Nico Köhler), Robin Köhler (71. Youssef El Boudihi), Florian Schikowski, Daniel Ivezic (63. Athanasios Xiros), Jacob Sami Jawad, Gian-Luca Bühring (69. Stefan Okkert) - Trainer: Joscha Weber
Schiedsrichter: Cedric Fox (Düsseldorf) - Zuschauer: 122
Tore: 1:0 Phillip Spickenbaum (57.)
DV Solingen – SC Velbert 3:1
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli, Samir Azirar, Ilias El Joudi (53. Eray Yigiter), Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita (90. Nahum Belay Ghebressulasie), Mehmet Zeki Tunc (53. Mohamed Aaross), Sercan Er, Ali-Can Ilbay (88. Bilal El Ouamari), Salim El Fahmi (80. Gabriel Binga Pemba) - Trainer: Engin Kizilarslan
SC Velbert: Joel Lanz, Robin Strohmenger, Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Mert Celik, Phil Pape, Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic (66. John-Max Kowalski) - Trainer: Christian Britscho
Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 185
Tore: 0:1 Mert Celik (12.), 1:1 Tuncay Muhammet Altuntas (39.), 2:1 Ali-Can Ilbay (71.), 3:1 Bilal El Ouamari (90.+4)
SC Kapellen-Erft – TSV Solingen 2:0
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Thomas Lavia, Marco Arno Heiermann (57. Yannik Ebert), Simon Sasse, Luis Giesen (84. Jan Lukas Nosel), Bryan Schomann, Alexander Fuchs (69. Justin Schiffer), Leonard Lekaj (69. Jonas Giesen), Hiroya Suguro, Leo Stegner, Janis Waffenschmidt (84. Kazuki Hayashi) - Trainer: Lennart Ingmann
TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas (46. Tim Schwarz), Luis Reck, Armando Ciavarella (80. Jannik Weber), Christian Krone, Torben Rüdingloh (46. Marcel Gerasch), Leonidas Goudinas (46. Justin Gregor Niedworok), Alexander Klatt, Tom Gray (72. Cedric Kareem Ben Zid), Jan Niklas Tkacik, Jasper Teske - Trainer: Nils Esslinger
Schiedsrichter: David Dos-Reis (Viersen) - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Simon Sasse (35.), 2:0 Alexander Fuchs (36.)
DJK Gnadental – TVD Velbert 1:0
DJK Gnadental: Bela Fredryk Henri Bliss, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Fatih Ferhat Sakar (66. Marc Pfeil), Tolga Erginer, Vojno Jesic, Necirwan Khalil Mohammad, Luca Save Spasovski (57. Ibrahima Traoré), Oliver Wargalla (92. Milos Jesic), Nico Kaufmann (59. Maurice Girke), Marco Lüttgen (82. Malte Hauenstein) - Trainer: Sebastian Michalsky
TVD Velbert: Fabian Müske, Marlon Braun (81. Takumi Ichikawa), Anastasios Pescelidis, Soma Ando, Fauzani Issa Issaka, Yisoo Kwon, Jürgen Simon Sai (90. Fauzani Issa Issaka), Heesang Yang, Adams Kreuer, Yamato Aoki, Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim
Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Marco Lüttgen (79.)
SG Unterrath – ASV Einigkeit Süchteln 1:6
SG Unterrath: Max Möllemann, Mikura Suzuki (46. Alexander Straeten), Nicola Sandor Karl Paradi (46. Ayoub Ben Haddaj), Shuki Hamanosono, Oluremi Martins Williams, Christian Bus (61. Shunsuke Hidaka), Ibrahim Jaha, Ahmad Ali (46. Bünyamin Dogan), Elias Dian (59. Dustin Hörz), Shunya Hashimoto, Antonio Munoz-Bonilla - Trainer: Deniz Aktag - Trainer: Ismail Hajjam
ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis, Philipp Kremer (68. Lennard Brüster), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Batuhan Arslanoglu (79. Janpeter Zaum), Justin Coenen (60. Leo Heinrich Rennett), Felipe Burkhardt (79. Fabian Trzensisko), Leonit Popova (73. Alessio Hyka) - Trainer: Volker Hansen - Trainer: Heinz Vossen
Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 82
Tore: 0:1 Paul Fröhling (4.), 0:2 Leonit Popova (18.), 0:3 Leonit Popova (35.), 1:3 Shuki Hamanosono (41.), 1:4 Maurice Bock (56.), 1:5 Paul Fröhling (58.), 1:6 Lennard Brüster (77.)
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen
So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert
So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid
So., 28.09.25 16:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath
Viktoria Goch – SV Scherpenberg 5:0
Viktoria Goch: Sven Schneider, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Alexander Möller (60. Elias Koenen), Marius Alt (79. Ben Pauls), Ahmed Miri (73. Jacob Falkhofen), Luca Palla, Gabriel Preuß (58. Niklas Zaß), Luca Plum, Florian Ortstadt (73. Andrija Kurandic) - Trainer: Florian Voss - Trainer: Kevin Wolze
SV Scherpenberg: Julian Geitz (63. Miguel Nefian), Maximilian Abel (53. Matthias Tietz), Stefan Kapuscinski, Jasin Saiti, Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca (53. Arda Terzi), Tevfik Kücükarslan, Ali Gülcan (87. Bugra Arslanboga), Kaan Terzi, Baha Arslanboga, Vedad Music - Trainer: Deniz Günes - Trainer: Damian Raczka - Trainer: Christian Mikolajczak - Trainer: Gregor Grillemeier
Schiedsrichter: Ertugrul Usta - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Florian Ortstadt (35.), 2:0 Luca Plum (48.), 3:0 Luca Palla (59.), 4:0 Ben Pauls (80.), 5:0 Jonathan Brilski (90.+4)
Gelb-Rot: Tevfik Kücükarslan (84./SV Scherpenberg/Foulspiel)
SG Essen-Schönebeck – VfB Bottrop 2:3
SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Dennis Czok, Julius Nosal, Antony Brai, Niklas Parsch (76. Erion Abazi), Nana Kwame Appiah, Yasar Cakir, Soheib Benhamza, Volodymyr Honcharov, Nick Hillmann (57. Yassine Bentaleb), Siegfried Viktor Kalonda (69. David Lenze) - Trainer: Olaf Rehmann
VfB Bottrop: Joel Frenzel, Mick Matthes, Alessandro Falcone, Labinot Kryeziu (80. Ralf Thiel), Nico Petritt, Ahmed Jemaiel, Emin Aksu, Raphael Steinmetz (90. Bjarne Neumann), Lasse Dittner (65. Gino Pöschl), Olcay Yilmaz (65. Frederick Owusu Ansah), Rene Biskup (75. Enes Bilgin) - Trainer: Marco Hoffmann - Trainer: Sascha Wisniowski
Schiedsrichter: Jannis Peleikis (Duisburg) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Yasar Cakir (16.), 2:0 Yasar Cakir (31.), 2:1 Rene Biskup (39.), 2:2 Ralf Thiel (86.), 2:3 Raphael Steinmetz (90.)
ESC Rellinghausen – 1. FC Lintfort 2:1
ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May (53. Leon Lieske), Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski (89. Malick-Montell Mourtala), Simon Neuse (70. Tom Holz), Yaw Osei Awuah, Luka Bosnjak, Calvin Minewitsch (83. Edisher Ugrekhelidze), Berkan Eken (80. Malik Tchalawou), Jérôme Martial Sabrowski - Trainer: Sascha Behnke
1. FC Lintfort: Philipp Gutkowski, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister (63. Jonas Haub), Simeon Louma, Furkan Baydar, Alexander Maas (63. Simon Schwarz), Noah Devran Andich Abdeslam (70. Yassine Riad), Princely Ngangjoh, Abdoulaye Sall, Carlos Candido Pin (86. Yassin Andich), Alfred Appiah - Trainer: Mohamed El Mimouni jr.
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jérôme Martial Sabrowski (13.), 2:0 Erik May (23.), 2:1 Alfred Appiah (88.)
Sportfreunde Hamborn 07 – Mülheimer FC 97 2:1
Sportfreunde Hamborn 07: Alexander Geraedts, Noah Gabriel Herrmann (58. Seungho Noh), Kenson Götze, Nico Kuipers, Gökdeniz Senlik, Mamadou Lamarana Diallo (90. Alexandros Chassanidis), Rashad Ouro-Akpo, Julian Keibel (61. Giuliano Cosma Salierno), Lars Marcel Werth-Jelitto, Pascal Spors (89. Max Werner), Luka Blazevic - Trainer: Marcel Stenzel
Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Howon Ryu, Efdal Filiz, Kakeru Akasaka, Yechan Baek, Gianluca Barone, Elmin Mujezinovic (127. Selim Enes Aydogdu), Montana Kuba (68. Edis-Cem Yilmaz), Ahmed-Malik Uzun (78. Emre Gözen), Tunahan Yardimci (17. Luan Petsch), Oben Robert Molango - Trainer: Engin Tuncay
Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Ahmed-Malik Uzun (51.), 1:1 Pascal Spors (74.), 2:1 Pascal Spors (82.)
SV Budberg – FC Kray 3:1
SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg, Felix Weyhofen, Lennart Hahn, Fynn Leon Eckhardt, Mike Terfloth, Ole Egging, Alessandro Hochbaum (86. Ceyhun Dagdemir), Moritz Paul, Florian Mordt, Oliver Nowak (90. Lennart Severith) - Trainer: Tim Wilke
FC Kray: Raphael Koczor, Semih Köse, Djibril Tamsir Camara, Michael Tosh Lake (46. Chrysanth Mallek), Juri Korte, Dlovan Ibrahim, Ferhat Mumcu, Luca Kazelis, Luis Miguel Hoffart, Milot Ademi, Edmond Kadrijaj - Trainer: Dimitrios Pappas
Schiedsrichter: Malte Kalinowski - Zuschauer: 280
Tore: 1:0 Felix Weyhofen (15.), 2:0 Fynn Leon Eckhardt (41.), 2:1 Estevan Rascho (88.), 3:1 Felix Weyhofen (89.)
Sportfreunde Niederwenigern – SC Werden-Heidhausen 3:3
Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Ole Nissen, Marvin Schurig, Robin Duesmann, Marc Geißler, Florian Machtemes, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka, Sekvan Azad Rascho, Niklas Nadolny (72. Moreno Mandel) - Trainer: Marcel Kraushaar
SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald, Fynn Niklas Roß (46. Nils Hetkamp), Björn Homberg, Tobias Alexander Jerghoff, Linus Thamm (46. Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia) (96. Heiko Wirtz), Jacob Hans Mertes, Moritz Alexander Stöber (60. Tom Leon Roß), Max Richter (46. Gianluca Carlo Nava), Jamal Daniel Werner - Trainer: Danny Konietzko
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marc Geißler (12.), 2:0 Niklas Nadolny (25.), 3:0 Paul Schütte (40.), 3:1 Laurens Elias Grünewald (51.), 3:2 Tobias Alexander Jerghoff (81.), 3:3 Gianluca Carlo Nava (90.)
GSV Moers – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:3
GSV Moers: Jan Philip Roolfs, Shadi Ghrayeb, Pierre Nowitzki, Karim El Moumen, Conner Marco Wastian, Thorsten Kogel, Ilias El Moumen (65. Mert Kefeli), Sergen Avni Dogan (72. Furkan Yavuz), Nils Christian Werner, Konstantin Möllering, Ava Kader - Trainer: Dirk Warmann
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Nils Unger, Kerron Oteng-Adjei (47. Niklas Hunder), Luca Campe, Christopher Löffler, Marcel Welscher, Melih Bulut, Alain Hansmann-Jackson (58. Yves Busch), Maurice Tavio Y Huete (72. Joel Wyputa), Timo Conde (79. Andreas Kewe), Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense
Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Conner Marco Wastian (34.), 1:1 Timo Conde (56. Foulelfmeter), 1:2 Christopher Löffler (58.), 1:3 Jeremy Metzler (74.)
DJK Blau-Weiß Mintard – Rhenania Bottrop 6:1
DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus (69. Joshua Mantan), Leon Eschen, Noah Stemmer, Marvin Matten (46. Philip Müller), Noah Jecksties, Nick Heppner (64. Leonard Rettek), Niklas Nett (69. Matti Reino Wagener), Lukas Mühlenfeld (80. Eren Güner), Serkan Güzel - Trainer: Marco Guglielmi
Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel, Flavio Dietz, Jan Niklas Schröer, Dennis Terwiel, Muhammed Alkan Celik, Orcun Mengenli, Cem Sakız, Murat Berbero, Felix Gatner, Deniz Erdem - Trainer: Stefan Thiele
Schiedsrichter: Tim Grevelhörster (Duisburg) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Lukas Mühlenfeld (12.), 2:0 Marvin Matten (16.), 3:0 Nick Heppner (37.), 4:0 Noah Stemmer (43.), 5:0 Lukas Mühlenfeld (45.), 5:1 Felix Gatner (73.), 6:1 Philip Müller (74.)
VfB Speldorf – PSV Wesel 1:2
VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Danijel Arsenovic (87. Tim Füten), Baris Atas, Maximilian Fritzsche, Carl Paul, Robin Tschierske, Mertcan Akdeniz (69. Leon Barghorn) (85. Destine Onyemere), Dominic Miller, Yassin Merzagua, Calvin Küper, Bradley Asoh (74. Athanasios Tsourakis) - Trainer: Dimitri Steininger
PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Dustin Heveling, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich, Oliver Dryka (80. Stephan Sanders), Jost Gerards, Noah Karschti (84. Gian-Luca Klinger), Zinedine Funfack, Felix Gehrmann, Berkan Toptas, Paul Schnepel - Trainer: Björn Assfelder
Schiedsrichter: Theodoros Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Yassin Merzagua (7.), 1:1 Oliver Dryka (10.), 1:2 Luis Jakob Blaswich (83.)
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:15 Uhr FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07
So., 28.09.25 11:00 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SV Budberg
So., 28.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Speldorf
So., 28.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck
So., 28.09.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern
So., 28.09.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - GSV Moers
