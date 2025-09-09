Das ist die Elf der Woche der Bezirksliga 4 - Spieltag im Rückblick

Der 4. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4! Der VfL Rhede bleibt nach einem Kantersieg gegen die DJK Twisteden Tabellenführer. Borussia Veen verliert nach Führung. Siege für SV Rindern und Sportfreunde Broekhuysen. >>> Hier geht es zur Elf der Woche der Bezirksliga 4

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

Der SV Rindern sicherte sich im Heimspiel gegen den SV Haldern einen 3:1-Sieg. Maximilian Janssen eröffnete früh (11.), Peter Mayr legte nach (40.). Zwar verkürzte Veit Boßmann kurz vor der Pause (43.), doch Christian Ploenes stellte nach dem Seitenwechsel (52.) den alten Abstand wieder her. Rindern hat sich oben herangekämpft und den zuvor punktgleichen SV Haldern auf drei Zähler distanziert.

Die Sportfreunde Broekhuysen feierten einen klaren 4:0-Erfolg beim TSV Weeze. Maurice Horster brachte die Gäste früh in Führung (6.) und setzte in der Nachspielzeit (90.+3) den Schlusspunkt. Dazwischen trafen Tom Beterams (61.) und Luca Schmermas (70.). Yannick Gorthmanns sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Für den Aufsteiger TSV Weeze war das die erste Pleite der noch jungen Saison. Ob SFB Tabellenführer bleibt, wird der Sonntag zeigen.

TSV Weeze – Sportfreunde Broekhuysen 0:4

TSV Weeze: Lukas Janssen, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler (71. Nderim Cerkinaj), Klaus Winters (55. Jordi Broekmanns), Michael Thissen, Christian Feegers, Jonas Gorthmanns, Eron Kashtanjeva (83. Luis Nelleßen), Yannick Gorthmanns, Nick Schwarma (71. Hakan Erkis), Julian Kühn (67. Nils Giltjes) - Trainer: Dominik Huismann - Trainer: Ferhat Ökce

Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Leon Peun, Norman Kienapfel (81. Sores Civan Agirman), Luca Schmermas, Justin Theelen (86. Lars Peters), Dennis Belzek, Stan Hesen (81. Nils Hannaleck), Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (86. Philipp Joseph Brock), Maurice Horster, Tom Beterams (74. Nick Maurice Ernst) - Trainer: Sebastian Clarke

Schiedsrichter: Max Koschare (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Maurice Horster (6.), 0:3 Tom Beterams (61.), 0:2 Luca Schmermas (70.), 0:4 Maurice Horster (90.+3)

Gelb-Rot: Yannick Gorthmanns (96./TSV Weeze/Foulspiel)

Packendes Duell in Hamminkeln: Der Hamminkelner SV ging früh durch Tom Wirtz in Führung (14.), ehe Jan Büren per Elfmeter (28.) und Felix Terlinden (45.+3) das Spiel für Borussia Veen drehten. In der zweiten Hälfte behielt erneut Wirtz vom Punkt die Nerven (75.). Kurz vor Schluss machte Hassan Hamzaoglu (88.) den 3:2-Sieg für die Gastgeber perfekt, sodass Veen weiter auf der Stelle tritt und bei zwei Punkten bleibt. Hamminkelner SV – Borussia Veen 3:2

Hamminkelner SV: Yannick Winkin, Niklas Hollenberg, Sebastian Weinkath, Nick-Constantin Otto (86. Lukas Zill), Till Schürmann (80. Felix Enk), Linus Kammeier, Yannick Weidemann (71. Lars Ortius), Gianluca Klein (71. Arda Gözüdok), Tom Wirtz, Hassan Hamzaoglu, Leon Norman Bender (58. Kevin Beverungen) - Trainer: Markus Brucks - Trainer: Erdal Dasdan

Borussia Veen: Janek Keusemann, Ken Klemmer (58. Julian Schmelzer), Hendrik Terlinden, Jonas Höptner, Jan Büren (68. George Michael Wiedemann), Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Philipp van Huet, Felix Terlinden (68. Tim Pastoors), Linus van Treek (58. Marc Balonier), Tim Lange (81. Simon Staymann) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner

Schiedsrichter: Sebastian Steinbrink - Zuschauer: 135

Tore: 1:0 Tom Wirtz (14.), 1:1 Jan Büren (28. Foulelfmeter), 1:2 Felix Terlinden (45.+3), 2:2 Tom Wirtz (75. Foulelfmeter), 3:2 Hassan Hamzaoglu (88.)

Souveräner Heimsieg für den VfL Rhede: Schon in der 7. Minute brachte Leon Franken sein Team in Führung. Danach glänzte Qwenn Landzaat mit einem Doppelpack (39., 51.). Len Stenneken erhöhte nach einer Stunde auf 4:0, ehe Joker David Adegboyega Weade in der Schlussminute den Endstand markierte. Die DJK Twisteden fand vor 100 Zuschauern kaum ins Spiel, blieb chancenlos und verliert den Rivalen aus den Augen: Rhede hat sechs Punkte Vorsprung auf Platz vier.



VfL Rhede – DJK Twisteden 5:0

VfL Rhede: Marius Bauhaus, Ferhat Cavusman (79. Leon Nachtigall), Luca Lorei, Luca Maximilian Schultze (82. Mathis Beckmann), Noah Erik Zschoche (73. Johannes Seggewiß), Kian Trompert, Noah Paß (61. David Adegboyega Weade), Len Stenneken, Maximilian Kreutzer, Qwenn Landzaat (81. Elias Marlin Zschoche), Leon Franken - Trainer: Niklas Schemmer

DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Henri Hirschmann (40. Yannik Thielen), Alexander Rasch, Tom Cappel (22. Nikolas Dennesen), Nico Lenz, Sander Jacobs, Jordi Leck, Fabian Rasch (66. Alexander Swaghoven), Chris Kleuskens (46. Stian Jacobs), Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis

Schiedsrichter: Umut Parmak - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Leon Franken (7.), 2:0 Qwenn Landzaat (39.), 3:0 Qwenn Landzaat (51.), 4:0 Len Stenneken (60.), 5:0 David Adegboyega Weade (90.)

Der Kevelaerer SV verpasste trotz guter Chancen den Sieg. Maximilian Gastens brachte sein Team in Führung (44.), ehe Dominik Saat (78.) für Pfalzdorf ausglich. Bitter für Kevelaer: Andrea Dario Quarta scheiterte per Foulelfmeter an Keeper Levi Eckermann (69.), so blieb es beim 1:1 in Summe.

Die SGE Bedburg-Hau siegte verdient gegen Westfalia Anholt. Theo Panke (32.) eröffnete, ehe Filipe Oliveira Leite nach der Pause ausglich (48.). Doch innerhalb von zwei Minuten stellten Fabian Berntsen und Martin Tekaat (55./56.) auf 3:1. Falko Kersten erhöhte (74.), bevor Pierre Weyerhorst (80.) für Anholt traf.

Nach dem 1:0 (34.) erhöhten Gianluca Buhlmann und Eray Tuncel per Doppelschlag (70.). Zwar verkürzte Marvin Braun per Handelfmeter (79.), doch der Platzverweis gegen Lukas Maas (87.) zerstörte die Hoffnung des TuS Xanten.

Der TuS Stenern setzte sich knapp gegen die Zweite von Viktoria Goch durch. Matchwinner war Tom-Luka Wanders, der doppelt traf (26., 63.). Zwar verkürzte Marvin Gisberts postwendend (64.), doch Stenern rettete den Vorsprung über die Zeit.

Die Sportfreunde Lowick legten früh vor: Leonard Langenbrink (6.) und Fynn Bennemann (45.+1) sorgten für die 2:0-Pausenführung. Nach dem 3:0 durch Hussein Merhi (63.) kam Dingden II durch Marco Harbring (72.) kurz heran. Doch erneut Merhi (85.) stellte die Weichen endgültig. Das 4:2 von Memetsah Cakar (88.) war nur noch Ergebniskosmetik.

____

Das sind die nächsten Spieltage



5. Spieltag

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede

Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV

Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau

So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze

So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten



6. Spieltag

Fr., 19.09.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - Alemannia Pfalzdorf

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden

So., 21.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Borussia Veen

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde Broekhuysen

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 21.09.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Stenern

So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Viktoria Goch II

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Haldern

So., 21.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Westfalia Anholt