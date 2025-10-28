Das ist die Elf der Woche der Bezirksliga 4

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Tabellenführer VfL Rhede unterlag überraschend in Bedburg-Hau, während Broekhuysen, Pfalzdorf und Rindern wichtige Siege feierten. In Xanten entwickelte sich ein spektakuläres Torfestival.
Alemannia Pfalzdorf zeigte eine beeindruckende Offensivleistung und überrollte Borussia Veen mit 6:2. Nick Helmus (2., 71.), Jamie Caspers (12.), Danijel Lorenz (73.) und Luca Stratemann (84.) trafen für die Gastgeber, während Christian Quernhorst und George Michael Wiedemann für Veen erfolgreich waren. Pfalzdorf klettert mit dem Kantersieg ins gesicherte Mittelfeld.
Die Sportfreunde Lowick überzeugten in Friedrichsfeld mit hoher Effizienz. Fabian Brömmling (8.) brachte die Gäste früh in Führung, Felix Reinders legte nach (26.), ehe Hussein Merhi kurz vor Schluss den Endstand besorgte (85.). Für Friedrichsfeld war es die sechste Niederlage der Saison, Lowick bleibt mit nun 18 Punkten im oberen Drittel der Tabelle.
Ein torreiches Remis sahen die Zuschauer in Anholt. Jan-Niklas Haffke brachte Dingden II mit einem Doppelpack früh in Führung, ehe Nick Schirrmacher und Luca Müller das Spiel drehten. Nach dem 2:3 durch Tobias Görkes traf Tugay Mushin Cemil Haberci (75.) zum 3:3-Endstand. Beide Teams bleiben damit im unteren Mittelfeld.
TuS Stenern – SV Rindern 0:3
TuS Stenern: Alexander Brücks, Florian Wolters (87. Julian Stockhorst), Alexander Tetiet, Benjamin Lückel, Tristan Senteler, Pitt Quecke (64. Lukas Sieverding), Felix Amler, Alexander Biermann (87. Fabian Simmrow), Max Nikolas Waschki, Jens Terörde, Tom-Luka Wanders - Trainer: Simon Meyering
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Robert Boßmann, Luca Alexander Polders, Cem Artas, Dano Evrard, Finn Tiemer, Marten Albrecht (89. Björn Gatermann), Marlon Irsch (68. Mika Winkler), Maximilian Janssen (85. Christian Ploenes), Piet Kramer (68. Florian Engelen), Mohamad Al Ahmad (79. Peter Mayr) - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Marten Albrecht (55.), 0:2 Robert Boßmann (81.), 0:3 Mika Winkler (88.)
Viktoria Goch II – DJK Twisteden 2:2
Viktoria Goch II: Lars Thielen, Lars Johnson, Jordi Barbara, Mert Karabulut, Tim Müller, Kai Jaschek, Marvin Gisberts, Robert Nafin, Louis Bruns, Miguel Wurring, Marvin Kürbs - Trainer: Ernes Tiganj
DJK Twisteden: Martin Voß, Yannik Thielen, Henri Hirschmann, Alexander Rasch, Nico Lenz (65. Steffen Douteil), Stian Jacobs, Jordi Leck (65. Niclas Pooth), Fabian Rasch, Chris Kleuskens, Alexander Swaghoven, Torben Schellenberg (84. Nikolas Dennesen) - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Co-Trainer: Jan van de Meer - Co-Trainer: Rainer Winkels
Schiedsrichter: Martin Overath (Hamminkeln) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Torben Schellenberg (38.), 0:2 Henri Hirschmann (58.), 1:2 Marvin Gisberts (82.), 2:2 Marvin Gisberts (89.)
Sportfreunde Broekhuysen – SV Haldern 2:0
Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Leon Peun, Norman Schmitz (74. Nick Maurice Ernst), Luca Schmermas, Nils Lachmann, Justin Theelen (64. Tom Beterams), Stan Hesen, Hendrik Hünnekens, Philipp Joseph Brock (89. Noah Christian Thier), Maurice Horster (74. Jan Teegelbeckers), Tobias Maaßen (64. Nils Hannaleck) - Spielertrainer: Sebastian Clarke
SV Haldern: Nico Hakvoort, Stefan Hebing, Robin Gissing (86. Patrick Hildenhagen), Phil Winzer, Elias Krüger (46. Alexander Rackel), Hendrik Heynen, Yannik Duesing, Jan Middendorf, Tim Gebbing (76. Alexander Ruyter), Andreas Kosel (66. Damian Hogendoorn), Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Nils Lachmann (20.), 2:0 Nils Hannaleck (90.)
SGE Bedburg-Hau – VfL Rhede 2:1
SGE Bedburg-Hau: Jendrik-Jan-Alexander Maas, Martin Tekaat, Henrik Schümmer, Nicolas Rode, Fabio Dittrich, Leon Claaßen, Tim Helmus (72. Lennard Haps), Len Deckers, Julian Diedenhofen (86. Timon Janssen), Theo Panke (88. Ian van Bebber), Falko Kersten (72. Gislain Ngesang) - Trainer: Bernard Alijaj
VfL Rhede: Marcello Hirsz, Luca Lorei, Luca Maximilian Schultze, Noah Erik Zschoche, Kian Trompert, Noah Paß, David Adegboyega Weade, Len Stenneken, Amar Mesic (60. Nick Ebben), Maximilian Kreutzer, Leon Franken - Trainer: Niklas Schemmer
Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 63
Tore: 1:0 Tim Helmus (31.), 1:1 Leon Franken (48.), 2:1 Theo Panke (62.)
Rot: Luca Lorei (17./VfL Rhede/Grobes Foulspiel)
TuS Xanten – Hamminkelner SV 4:3
TuS Xanten: Jan Kallen, Jonas Vengels, Wito Donat Wojciechowski, Jesse Sticklat, Norwin Meyer, Luca Franz Joachim Binias, Marvin Braun, Emircan Boran, David Epp (84. Christopher Kimbakidila), Velibor Geroschus (67. Liam Mazlum Leufgen) - spielender Co-Trainer: Marvin Braun - Trainer: Marcel Zalewski
Hamminkelner SV: Sascha Tünte, Niklas Hollenberg, Romeo Burghardt (62. Felix Becker), Kevin Beverungen, Nick-Constantin Otto, Linus Kammeier, Yannick Weidemann, Gianluca Klein, Lars Ortius, Hassan Hamzaoglu (89. Mika Franzke), Leon Norman Bender - Co-Trainer: Markus Brucks - Trainer: Erdal Dasdan
Schiedsrichter: Niklas Menrath - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Hassan Hamzaoglu (26.), 1:1 Jesse Sticklat (30.), 1:2 Linus Kammeier (33.), 2:2 David Epp (35.), 3:2 Marvin Braun (40.), 4:2 Emircan Boran (45.+1), 4:3 Leon Norman Bender (60. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Leon Norman Bender (61./Hamminkelner SV/wiederholtes Foulspiel)
Rot: Michael Jansen (73./TuS Xanten/Unsportlichkeit (von der Ersatzbank))
Westfalia Anholt – SV Blau-Weiß Dingden II 3:3
Westfalia Anholt: Julius Geven, Mike Schirrmacher, Nick Schirrmacher, Daniel Buscher, Thorben Versteegen, Silas Bergerfurth, Oliver Paus (78. Elfadin Maksuti), MIchel Duesing, Tugay Mushin Cemil Haberci, Luca Müller (82. Jonah Elias Roes), Til Spiegelhoff (89. Pierre Weyerhorst) - Trainer: David Kraft
SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Markus van Stegen, Memetsah Cakar, Niklas Nienhaus (70. Phil Hülzevoort), Marco Harbring, Tobias Görkes, Mathis Schluse, Alexander Sack, Philipp Arnold - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija
Schiedsrichter: Jan Fähndrich (Essen) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jan-Niklas Haffke (11.), 0:2 Jan-Niklas Haffke (27.), 1:2 Nick Schirrmacher (52.), 2:2 Luca Müller (59.), 2:3 Tobias Görkes (61.), 3:3 Tugay Mushin Cemil Haberci (75.)
Alemannia Pfalzdorf – Borussia Veen 6:2
Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, Tom Voß, Tom-Luca Janßen, Lukas Völpert, Dominik van Baal (69. Danijel Lorenz), Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Dominik Saat (79. Samouil Schiefer), Christian Emmers, Jamie Caspers - Trainer: Raphael Erps
Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner, Ken Klemmer, Tim Pastoors (46. Tom Conrad), Jonas van den Brock (67. Martin Willemsen), Jonas Höptner (58. Philipp van Huet), Marius Gietmann, Christian Quernhorst (78. Noah Langert), Marc Balonier (58. Jan Büren), Tim Lange, George Michael Wiedemann - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
Schiedsrichter: Ben Blank - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Nick Helmus (2.), 2:0 Jamie Caspers (12.), 2:1 Christian Quernhorst (13.), 3:1 Dominik van Baal (34.), 3:2 George Michael Wiedemann (67.), 4:2 Nick Helmus (71.), 5:2 Danijel Lorenz (73.), 6:2 Luca Stratemann (84.)
TSV Weeze – Kevelaerer SV 2:1
TSV Weeze: Phillip Günther, Florian Thomas, Lukas Kassler, Michael Thissen, Jakob Luis Ecke (46. Frederik Osterkamp), Jonas Gorthmanns (70. Nils Giltjes), Hakan Erkis, Yannick Gorthmanns (86. Florian Feddema), Nderim Cerkinaj, Jordi Broekmanns (46. Eron Kashtanjeva), Julian Kühn - Co-Trainer: Dominik Huismann - Trainer: Ferhat Ökce
Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Noah Tellemanns, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich, Leo Wienhofen, Andrea Dario Quarta, Marvin Schulz, Robin Kaschubat, Nils Theysen, Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak
Schiedsrichter: Florian Weinmann (Dinslaken) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Robin Kaschubat (28.), 1:1 Eron Kashtanjeva (52.), 2:1 Yannick Gorthmanns (56.)
SV 08/29 Friedrichsfeld – Sportfreunde 97/30 Lowick 0:3
SV 08/29 Friedrichsfeld: Noah Luis Heutger, Niklas Jansen (77. Emir Zerdo), Dennis Slowinski (67. Collin Isselhorst), Nico Maas (77. Marco Horstkamp), Maximilian Spartz (67. Halil Ibrahim Ören), Manuel Kausch, Jean-Pascal Kraus, Rafael David Buch, Joel Grzeskowiak (39. Joshua Brauer), Gianluca Buhlmann, Eray Tuncel - Trainer: Almir Duric
Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Luca Bollmann, Felix Reinders (82. Christian Lörcks), Leonard Langenbrink, Steyn Wassink (88. Fabian Gries), Hannes Böing, Fynn Bennemann, Lukas Oostendorp, Fabian Brömmling (69. David Ostendorf), Hussein Merhi, Pierre Walber (76. Niels Langenhoff) - Spielertrainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld
Schiedsrichter: Tahsin Taskin (Essen) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Fabian Brömmling (8.), 0:2 Felix Reinders (26.), 0:3 Hussein Merhi (85.)
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
So., 02.11.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch II
So., 02.11.25 14:30 Uhr Hamminkelner SV - SGE Bedburg-Hau
So., 02.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - TSV Weeze
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - Westfalia Anholt
So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - DJK Twisteden
So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Hamminkelner SV
So., 09.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Rindern
So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 09.11.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Borussia Veen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Haldern
So., 09.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfL Rhede