Das ist die Elf der Saison in der A-Klasse Mainz-Bingen

Der FC Aksu Diyar Mainz (blaue Trikots) ist mit zwei Spielern in der Elf der Saison vertreten. – Foto: Kristina Schäfer

Mainz-Bingen. Wir haben die Trainer der A-Klasse Mainz-Bingen gefragt, wer in der Elf der Saison nicht fehlen darf. Außerdem haben sie den Spieler und den Trainer der Saison gewählt. An der Abstimmung haben sich 15 von 16 Trainern beteiligt. Der FV Budenheim (dreimal) und der FC Aksu Diyar Mainz (zweimal) stellen als einzige Vereine mehrere Spieler. Die SG Rhein-Selz, der 1. FC Schwabsburg, der TV 1817 Mainz, die SG Basara/Moguntia Mainz II, der TSV Wackernheim und die SG Harxheim/Gau-Bischofsheim sind jeweils einmal vertreten.