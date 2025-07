Das ist die Elf der Saison in der A-Klasse Mainz-Bingen

Mainz/Bingen. Um herauszufinden, welche Spieler in der vergangenen Saison der A-Klasse Mainz-Bingen 2024 /2025 besonders auf sich aufmerksam machten, haben wir die Trainer nach ihren Favoriten befragt. Die meistgenannten Spieler bilden die Top-Elf der Saison. Zwei Vereine stechen dabei besonders hervor: Meister SKC Barbaros Mainz und Vizemeister TV 1817 Mainz, die als einzige Clubs mit jeweils zwei Spielern in der Elf der Saison vertreten sind. Zum herausragenden Akteur der abgelaufenen Saison avancierte Joseph Meier von Meister SKC Barbaros Mainz, den alle Trainer der A-Klasse Mainz-Bingen in ihre Top-Elf wählten.

Im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung erfahrt ihr, welche elf Spieler es in die Elf der Saison geschafft haben und sagen euch, wie die einzelnen Trainer jeweils abgestimmt haben.