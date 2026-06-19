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Das ist die Elf der Saison aus der Bezirksliga Rheinhessen
Wir haben die Trainer der Bezirksligisten in Rheinhessen gefragt, welche Spieler für sie in die Elf der Saison gehören +++ SKC Barbaros Mainz stellt den größten Spieler-Block
von Marius Martinez · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Sadrack Faber (weißes Trikot) darf laut den Trainern der Bezirksliga Rheinhessen in der Elf der Saison nicht fehlen. – Foto: Axel Schmitz/pakalski-press
Rheinhessen. Wer sind die besten Spieler der Bezirksliga Rheinhessen in der vergangenen Saison? Wer ist der Trainer und wer der Spieler der Saison? Wir haben diejenigen gefragt, die sich am besten auskennen: die Trainer. An der Abstimmung haben sich 15 von 16 Trainern beteiligt. Der SKC Barbaros Mainz (viermal) und der TSV Mommenheim (zweimal) sind die einzigen Mannschaften, die mehrfach vertreten sind. Der VfR Nierstein, der SV Horchheim, der SV Guntersblum, der FSV Nieder-Olm und der TSV Gau-Odernheim stellen jeweils einen Spieler.