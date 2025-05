Das ist die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord 2025/2026

Der Norddeutsche Fußball-Verband hat die Rahmenbedingungen für den Auf- und Abstieg in die Regionalliga Nord zur Saison 2025/2026 festgelegt – und es steht fest: Drei Teams dürfen am Ende jubeln und den Sprung in die vierthöchste deutsche Spielklasse feiern.

Direkt aufsteigen wird die bestplatzierte, aufstiegsberechtigte und zugelassene Mannschaft der Oberliga Niedersachsen.

In einer Aufstiegsrunde kämpfen vier weitere Teams um die verbleibenden zwei Regionalliga-Tickets. Teilnehmer sind: Die Vizemeistermannschaft aus der Oberliga Niedersachsen (sofern zugelassen), sowie jeweils ein zugelassener Vertreter aus den Landesverbänden Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.



Die Teilnehmer der Aufstiegsrunde 2025 im Überblick

Hamburg: Altona 93

Der Traditionsklub tritt erneut zum Aufstieg an, nachdem man im Vorjahr knapp scheiterte. In der laufenden Saison liefert sich Altona ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Dassendorf – beide punktgleich, aber Dassendorf verzichtete auf die Regionalliga-Zulassung. Somit ist Altonas Teilnahme unabhängig vom finalen Tabellenplatz gesichert.

Bremen: SV Hemelingen

Die Bremer stellen mit dem SV Hemelingen den wohl dominantesten Teilnehmer der Runde: 74 Punkte und ein Torverhältnis von +77 sprechen für sich. Der Vorsprung auf Verfolger ESC Geestemünde beträgt satte 17 Zähler – die Meisterschaft war früh entschieden.

Schleswig-Holstein: Heider SV

Kilia Kiel wurde zwar Meister, verzichtete aber freiwillig auf den Aufstieg. So rückt der ambitionierte Vizemeister Heider SV nach. Mit 65 Punkten zeigte das Team eine konstant starke Saison und will nun die Rückkehr in die Regionalliga schaffen.

Niedersachsen: HSC Hannover steigt direkt auf

Der Meistertitel ging bereits am 33. Spieltag an den HSC Hannover, der somit als erster Aufsteiger feststeht. Wer Niedersachsen in der Aufstiegsrunde vertreten darf, entscheidet sich am letzten Spieltag zwischen dem FSV Schöningen und dem SV Atlas Delmenhorst. Beide Teams trennt nur ein Punkt:

Schöningen tritt bei Arminia Hannover an

Delmenhorst reist zum SV Wilhelmshaven

Spieltag: Sonntag, 18. Mai 2025, 15:00 Uhr

Modus der Aufstiegsrunde

Die Runde wird im Ligaformat (Jeder gegen jeden) mit drei Spieltagen ausgetragen:

Jede Mannschaft bestreitet drei Spiele: ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel und ein Duell auf neutralem Platz.

Eine Besonderheit: Nach jeder Partie wird zusätzlich ein Elfmeterschießen ausgetragen. Dieses fließt nur in die Wertung ein, wenn zwei Teams am Ende punkt- und torgleich sind.

Die Auslosung: Diese Spiele stehen fest

1. Spieltag – 28. Mai 2025

• Vizemeister Niedersachsen – Heider SV

• Altona 93 – SV Hemelingen

2. Spieltag – 1. Juni 2025

• Heider SV – Altona 93

• SV Hemelingen – Vizemeister Niedersachsen

3. Spieltag – 4. Juni 2025 (neutraler Platz)

• Heider SV – SV Hemelingen

• Vizemeister Niedersachsen – Altona 93

Die Anstoßzeiten werden noch bekanntgegeben. Die Austragungsorte der neutralen Begegnungen werden so gewählt, dass sie geografisch fair verteilt sind.