Das ist der Winter-Fahrplan des KFC Uerdingen

Vier Spiele stehen für den KFC Uerdingen in diesem Jahr noch in der Oberliga Niederrhein auf dem Programm, ehe es in die wohlverdiente Winterpause geht. Zeit zur Erholung haben die Spieler aber nur über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel, denn schon am 5. Januar bitte Trainer Julian Stöhr zum Trainingsauftakt. Zuvor stehen allerdings noch zwei Hallenturniere auf dem Plan.

Am Freitagabend geht es für den KFC in der Liga zum 1. FC Kleve. am kommenden Dienstag steht das Nachholspiel gegen Ratingen 04/19 an. Mit den Begegnungen gegen den TSV Meerbusch (7.12.) und beim VfL Jüchen (13.12.) geht für die Grotenburg-Kicker das Pflichtspieljahr zu Ende. In den Urlaub geht es dann aber noch nicht, denn am Samstag, den 20. Dezember tritt Uerdingen noch beim Hallenturnier von Fortuna Gronau an. Dort warten Gegner wie der FC Epe und Vorwärts Epe oder die Futsal-Mannschaft von Preußen Münster. Nach den Weihnachtstagen und dem Jahreswechsel geht es bei der Krefelder Hallenstadtmeisterschaft gleich munter weiter. Gekickt wird hier vom 2. bis 4. Januar. Der KFC geht als Titelverteidiger ins Rennen.

Am 5. Januar bittet Cheftrainer Stöhr dann zum offiziellen Aufgalopp im neuen Jahr, am Freitag, den 9. Januar, steht gleich das erste Testspiel an. Um 19.30 Uhr gastiert der Oberligist beim GSV Moers. Nur zwei Tage später geht es ins Kräftemessen mit der SSVg Velbert. Anstoß am Löschenhofweg ist um 15 Uhr. Das Wochenende vom 17. und 18. Januar wird in Turnierform bestritten. In Hordel trifft die Stöhr-Elf auf den SV Wanne 11 und Concordia Wiemelhausen. Zu guter Letzt ist ein abschließendes Testspiel gegen Westfalia Rhynern angesetzt. Ob am Sonntag, den 25. Januar, allerdings in der Grotenburg oder am Löschenhofweg gespielt wird, ist derzeit noch offen. In der Oberliga geht es am 1. Februar mit einem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Baumberg wieder um Punkte.