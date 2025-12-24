Das ist der Winter-Fahrplan der Regionalliga-West-Mannschaften

Die Spieler der Regionalliga West befinden sich in der wohlverdienten Winterpause und genießen ein paar freie Tage, um Kraft zu tanken. Gleich nach dem Jahreswechsel geht es für die Mannschaften wieder los, denn schon Ende Januar geht der Pflichtspielbetrieb weiter. Wir haben für euch die Testspiele der Vorbereitung.