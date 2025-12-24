Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der 1. FC Bocholt und 1. FC Köln II starten bald in die Vorbereitung. – Foto: IMAGO/ Beautiful Sports und Kl
Das ist der Winter-Fahrplan der Regionalliga-West-Mannschaften
Zahlreiche Testspiele stehen für die Teams der Regionalliga West an, bevor es Ende Januar wieder um Punkte geht.
Die Spieler der Regionalliga West befinden sich in der wohlverdienten Winterpause und genießen ein paar freie Tage, um Kraft zu tanken. Gleich nach dem Jahreswechsel geht es für die Mannschaften wieder los, denn schon Ende Januar geht der Pflichtspielbetrieb weiter. Wir haben für euch die Testspiele der Vorbereitung.
Bevor es am 24. Januar in der Regionalliga West wieder ernst wird, steht noch ein Nachholspiel an. Bereits am 16. Januar empfängt die SSVg Velbert die Sportfreunde Lotte.