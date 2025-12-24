 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Der 1. FC Bocholt und 1. FC Köln II starten bald in die Vorbereitung.
Der 1. FC Bocholt und 1. FC Köln II starten bald in die Vorbereitung. – Foto: IMAGO/ Beautiful Sports und Kl

Das ist der Winter-Fahrplan der Regionalliga-West-Mannschaften

Zahlreiche Testspiele stehen für die Teams der Regionalliga West an, bevor es Ende Januar wieder um Punkte geht.

Die Spieler der Regionalliga West befinden sich in der wohlverdienten Winterpause und genießen ein paar freie Tage, um Kraft zu tanken. Gleich nach dem Jahreswechsel geht es für die Mannschaften wieder los, denn schon Ende Januar geht der Pflichtspielbetrieb weiter. Wir haben für euch die Testspiele der Vorbereitung.

  • Bevor es am 24. Januar in der Regionalliga West wieder ernst wird, steht noch ein Nachholspiel an. Bereits am 16. Januar empfängt die SSVg Velbert die Sportfreunde Lotte.

1. FC Bocholt

  • DI, 6. Januar, 18 Uhr - SV Biemenhorst (A)
  • DO, 15. Januar, 19 Uhr - ETB Schwarz-Weiß Essen (A)

1. FC Köln II

  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - 1. FC Monheim (A)

Bonner SC

  • SO, 18. Januar, 14 Uhr - FC Wegberg-Beeck (H)

Borussia Dortmund II

  • SA, 17. Januar, 17 Uhr - 1. FC Nürnberg II (A)

Borussia Mönchengladbach II

  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - Sportfreunde Baumberg (H)

FC Gütersloh

  • SA, 10. Januar, 12 Uhr - 1. FC Gievenbeck (H)
  • DI, 13. Januar, 20 Uhr - ASC Dortmund (H)
  • SA, 17. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Gütersloh
  • SA, 17. Januar, 14 Uhr - SSV Jeddeloh (H)

FC Schalke 04 II

  • SA, 10. Januar, 12 Uhr - SG Wattenscheid 09 (H)

Fortuna Düsseldorf II

  • DI, 13. Januar, 18.45 Uhr - ETB Schwarz-Weiß Essen (H)
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr - SG Wattenscheid 09 (H)

Fortuna Köln

  • FR, 9. Januar, 13 Uhr - SC Paderborn II (A)
  • DI, 13. Januar, 17.30 Uhr - Chemnitzer FC (Trainingslager Türkei)
  • FR, 16. Januar, 16 Uhr - 1. FC Lok Leipzig (Trainingslager Türkei)

Rot-Weiß Oberhausen

  • FR, 9. Januar - Testspiel geplant
  • SO, 18. Januar - FSV Luckenwalde (Trainingslager Türkei)

SC Paderborn II

  • FR. 9. Januar, 13 Uhr - Fortuna Köln (H)
  • SO, 18. Januar, 14.30 Uhr - BSV Kickers Emden (H)
  • MI, 21. Januar, 20 Uhr - SC Verl II (H)

SC Wiedenbrück

  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - VfL Osnabrück (H) -ABSETZUNG
  • MI, 14. Januar, 18 Uhr - Arminia Bielefeld II (H)
  • SA, 17. Januar, 14 Uhr - Hessen Kassel (H)

Sportfreunde Lotte

  • MI, 7. Januar, 19.30 Uhr - TuS Hiltrup (H)
  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - SSV Jeddeloh (H)

Sportfreunde Siegen

  • DO, 8. Januar, 15 Uhr - FC Carl-Zeiss Jena (Trainingslager Türkei)
  • MI, 14. Januar, 17 Uhr - SG Finnentrop/Bamenohl (H)
  • SA, 17 Januar, 14 Uhr - SV Sandhausen (A)

SSVg Velbert

  • SO, 28. Dezember - Hallenstadtmeisterschaft Velbert
  • DO, 8. Januar, 19.30 Uhr - TSV Meerbusch (A)
  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - KFC Uerdingen (A)
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr - SG Wattenscheid 09 (A) -ABSETZUNG

SV Rödinghausen

  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - Eintracht Rheine (A)
  • SA, 17. Januar, 14 Uhr - Blau-Weiß Lohne (A)
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr - SV Lippstadt (A)

VfL Bochum II

  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - Victoria Clarholz (A)
  • SA, 17. Januar, 14 Uhr - Hannover 96 II (H)

Wuppertaler SV

  • FR, 2. Januar - Trainingsauftakt
  • SA, 3. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Wuppertal
  • SA, 10. Januar - SpVgg Vreden (A)
  • MI, 14. Januar - Testspiel im Trainingslager
  • SA, 17. Januar - Chemnitzer FC (Trainingslager)

