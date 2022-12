Das ist der Winter-Fahrplan der Drittligisten 3. Liga: Ungewöhnlich lang ist die Winterpause in diesem Jahr. Zeit genug also für einige Testspiele und eine ausgedehnte Vorbereitung.

Während in zahlreichen Amateurligen noch der Ball rollt, befindet sich die 3. Liga bereits in der Winterpause. Bedingt durch die Weltmeisterschaft in Katar ruht in Deutschlands dritthöchster Klasse für rund zwei Monate der Ball. Erst Mitte Januar rollt der Ball in der Liga wieder. Das gibt den Vereinen Zeit, für eine ausgedehnte Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Nachfolgend der Überblick für alle Mannschaften.