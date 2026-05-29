Das ist der Vorbereitungsplan der SpVgg Unterhaching

spvgg unterhaching , rot, gegen spvgg ansbach, 02.08.2025sven benderfoto: bro – Foto: brouczek

Cheftrainer Sven Bender bittet seine Mannschaft am Montag erstmals wieder auf den Platz. Bis zum Regionalliga-Start Ende Juli stehen ein Trainingslager in Südtirol und mehrere Testspiele an.

Die SpVgg Unterhaching startet am Montag, 15. Juni, also einen Tag nach dem deutschen WM-Start gegen Curacao, in die Vorbereitung auf die Regionalliga Bayern-Saison 2026/27. Mit der ersten Trainingseinheit im Uhlsportpark bittet Cheftrainer Sven Bender seine Mannschaft erstmals wieder auf den Platz und läutet damit den Auftakt in die neue Spielzeit ein.

In den darauffolgenden Wochen absolvieren die Vorstädter ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm mit zahlreichen Trainingseinheiten, mehreren Testspielen sowie einem Trainingslager in Schlanders in Südtirol. Dort soll der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt werden, ehe Mitte Juli bereits die ersten Pflichtspiele im Toto-Pokal anstehen. Nur wenige Tage später startet auch die neue Regionalliga-Spielzeit.