Das ist der Vorbereitungsplan der SpVgg Unterhaching

Cheftrainer Sven Bender bittet seine Mannschaft am Montag erstmals wieder auf den Platz. Bis zum Regionalliga-Start Ende Juli stehen ein Trainingslager in Südtirol und mehrere Testspiele an.
Die SpVgg Unterhaching startet am Montag, 15. Juni, also einen Tag nach dem deutschen WM-Start gegen Curacao, in die Vorbereitung auf die Regionalliga Bayern-Saison 2026/27. Mit der ersten Trainingseinheit im Uhlsportpark bittet Cheftrainer Sven Bender seine Mannschaft erstmals wieder auf den Platz und läutet damit den Auftakt in die neue Spielzeit ein.
In den darauffolgenden Wochen absolvieren die Vorstädter ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm mit zahlreichen Trainingseinheiten, mehreren Testspielen sowie einem Trainingslager in Schlanders in Südtirol. Dort soll der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt werden, ehe Mitte Juli bereits die ersten Pflichtspiele im Toto-Pokal anstehen. Nur wenige Tage später startet auch die neue Regionalliga-Spielzeit.
Bereits am 20. Juni bestreitet Unterhaching das erste Testspiel beim SV Riedlhütte. Einen Tag später folgt ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen den SC Gaissach. Besonders intensiv wird das Wochenende am 27. Juni: Neben einem Testspiel in Pfarrkirchen nimmt die SpVgg auch an einem Blitzturnier in Kirchanschöring teil. Dort treffen die Hachinger unter anderem auf Wacker Burghausen, den TSV Buchbach und Gastgeber SV Kirchanschöring.
Vom 29. Juni bis 5. Juli reist die Mannschaft anschließend ins Trainingslager nach Schlanders. Weitere Testspiele folgen unter anderem gegen den SSV Jahn Regensburg in der Sportschule Oberhaching sowie gegen den FC Schwaig, TuS Holzkirchen und den Chemnitzer FC. Die erste Runde des Toto-Pokals ist für das Wochenende 18./19. Juli angesetzt. Der Start der Regionalliga Bayern erfolgt am 24. beziehungsweise 25. Juli.