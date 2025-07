Das ist der vollständige Spielplan der Kreisliga A Moers

1. Spieltag

Sa., 16.08.25 17:00 Uhr SV Schwafheim II - SV Schwafheim

So., 17.08.25 13:00 Uhr SV Sonsbeck II - ESV Hohenbudberg

So., 17.08.25 15:00 Uhr GSV Moers II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Millingen - SV Menzelen

So., 17.08.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SSV Lüttingen

So., 17.08.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - TV Asberg

So., 17.08.25 15:30 Uhr Büdericher SV - VfL Rheinhausen

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Rumelner TV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen



2. Spieltag

Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SV Menzelen - Büdericher SV

So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Concordia Rheinberg

So., 24.08.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Schwafheim II

So., 24.08.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - GSV Moers II

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Budberg II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Sonsbeck II

So., 24.08.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Rumelner TV

So., 24.08.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Moers-Meerfeld

So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Millingen



3. Spieltag

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SV Millingen - TV Asberg

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Rumelner TV

So., 31.08.25 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Menzelen

So., 31.08.25 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim

So., 31.08.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - ESV Hohenbudberg

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Budberg II - VfL Rheinhausen

So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II



4. Spieltag

Do., 04.09.25 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Moers-Meerfeld

So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim II

So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - Büdericher SV

So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SSV Lüttingen

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Sonsbeck II

So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Millingen

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - GSV Moers II

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Budberg II

So., 07.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Concordia Rheinberg



5. Spieltag

Di., 09.09.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Concordia Rheinberg

So., 14.09.25 15:00 Uhr GSV Moers II - TV Asberg

So., 14.09.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Menzelen

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim

So., 14.09.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Rumelner TV

So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - ESV Hohenbudberg



6. Spieltag

Sa., 20.09.25 17:00 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim II

So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV

So., 21.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Budberg II

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Sonsbeck II

So., 21.09.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Moers-Meerfeld

So., 21.09.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Millingen

So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SSV Lüttingen

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.



7. Spieltag

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Moers-Meerfeld

So., 28.09.25 15:00 Uhr GSV Moers II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 28.09.25 15:00 Uhr Büdericher SV - ESV Hohenbudberg

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Millingen - Rumelner TV

So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Menzelen

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Schwafheim

So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - TV Asberg

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Budberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Concordia Rheinberg



8. Spieltag

So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg II

So., 05.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 05.10.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Millingen

So., 05.10.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - GSV Moers II

So., 05.10.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim II

So., 05.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SSV Lüttingen

So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - VfL Rheinhausen

So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Sonsbeck II

So., 05.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Büdericher SV



9. Spieltag

Di., 07.10.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim II

So., 12.10.25 15:00 Uhr GSV Moers II - Rumelner TV

So., 12.10.25 15:00 Uhr Büdericher SV - Concordia Rheinberg

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Moers-Meerfeld

So., 12.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - TV Asberg

So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Budberg II - ESV Hohenbudberg

So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Schwafheim



10. Spieltag

So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Schwafheim II - SV Millingen

So., 19.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 19.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Menzelen

So., 19.10.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - GSV Moers II

So., 19.10.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen

So., 19.10.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Büdericher SV

So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - VfL Rheinhausen

So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Sonsbeck II

So., 19.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Budberg II



11. Spieltag

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen

So., 26.10.25 15:00 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld

So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg

So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg

So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II

So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg

So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II



12. Spieltag

So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen

So., 02.11.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Sonsbeck II

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - Büdericher SV

So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfL Rheinhausen

So., 02.11.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II

So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim

So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - GSV Moers II

So., 02.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.



13. Spieltag

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Büdericher SV

So., 09.11.25 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Millingen

So., 09.11.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 09.11.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV

So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Concordia Rheinberg

So., 09.11.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Moers-Meerfeld

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim II

So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Menzelen - ESV Hohenbudberg



14. Spieltag

So., 16.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - TV Asberg

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - SV Budberg II

So., 16.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - VfL Rheinhausen

So., 16.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim

So., 16.11.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Sonsbeck II

So., 16.11.25 15:30 Uhr Büdericher SV - GSV Moers II

So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SSV Lüttingen

So., 16.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Menzelen



15. Spieltag

So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - GSV Moers II

So., 30.11.25 15:00 Uhr TV Asberg - ESV Hohenbudberg

So., 30.11.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Moers-Meerfeld

So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Schwafheim II

So., 30.11.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Millingen

So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Budberg II - Büdericher SV

So., 30.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 30.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - Rumelner TV

So., 30.11.25 15:30 Uhr SV Menzelen - Concordia Rheinberg



16. Spieltag

So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 07.12.25 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Budberg II

So., 07.12.25 15:00 Uhr Büdericher SV - SSV Lüttingen

So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 07.12.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim

So., 07.12.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 07.12.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Menzelen

So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - VfL Rheinhausen

So., 07.12.25 15:30 Uhr Rumelner TV - TV Asberg



17. Spieltag

Fr., 12.12.25 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - ESV Hohenbudberg

Fr., 12.12.25 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - SV Millingen

Fr., 12.12.25 20:00 Uhr SV Menzelen - SV Schwafheim II

So., 14.12.25 15:00 Uhr TV Asberg - Concordia Rheinberg

So., 14.12.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Büdericher SV

So., 14.12.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - GSV Moers II

So., 14.12.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Sonsbeck II

So., 14.12.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Rumelner TV

So., 14.12.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Moers-Meerfeld



18. Spieltag

So., 01.02.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Sonsbeck II

So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - GSV Moers II

So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Büdericher SV

So., 01.02.26 15:00 Uhr TV Asberg - FC Moers-Meerfeld

So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Rumelner TV

So., 01.02.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Budberg II

So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Millingen

So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Schwafheim II

So., 01.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Concordia Rheinberg



19. Spieltag

So., 08.02.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Schwafheim

So., 08.02.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Menzelen

So., 08.02.26 15:00 Uhr GSV Moers II - VfL Rheinhausen

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Budberg II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SSV Lüttingen

So., 08.02.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - TV Asberg

So., 08.02.26 15:30 Uhr Rumelner TV - ESV Hohenbudberg



20. Spieltag

So., 22.02.26 15:00 Uhr TV Asberg - SV Millingen

So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Moers-Meerfeld

So., 22.02.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Concordia Rheinberg

So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SSV Lüttingen

So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Budberg II

So., 22.02.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Sonsbeck II

So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Menzelen - GSV Moers II

So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Büdericher SV

So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim II



21. Spieltag

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 01.03.26 15:00 Uhr Büdericher SV - TV Asberg

So., 01.03.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - Rumelner TV

So., 01.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - ESV Hohenbudberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen



22. Spieltag

So., 08.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Sonsbeck II

So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - GSV Moers II

So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Millingen

So., 08.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim II

So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Büdericher SV

So., 08.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Budberg II



23. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 15.03.26 15:00 Uhr GSV Moers II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - TV Asberg

So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Menzelen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - VfL Rheinhausen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - ESV Hohenbudberg

So., 15.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Concordia Rheinberg

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Rumelner TV



24. Spieltag

So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - GSV Moers II

So., 22.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Büdericher SV

So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim II

So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - SSV Lüttingen

So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Sonsbeck II

So., 22.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen

So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Menzelen - VfL Rheinhausen

So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Budberg II



25. Spieltag

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - TV Asberg

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Menzelen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - Concordia Rheinberg

So., 29.03.26 15:00 Uhr Büdericher SV - Rumelner TV

So., 29.03.26 15:00 Uhr GSV Moers II - ESV Hohenbudberg

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Moers-Meerfeld



26. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Sonsbeck II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rumelner TV - GSV Moers II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - Büdericher SV

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Millingen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr TV Asberg - VfL Rheinhausen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SSV Lüttingen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Budberg II



27. Spieltag

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 12.04.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Schwafheim II

So., 12.04.26 15:00 Uhr Büdericher SV - FC Moers-Meerfeld

So., 12.04.26 15:00 Uhr GSV Moers II - Concordia Rheinberg

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Budberg II - Rumelner TV

So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - ESV Hohenbudberg

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - TV Asberg



28. Spieltag

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Sonsbeck II

So., 19.04.26 15:00 Uhr TV Asberg - SV Schwafheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - VfL Rheinhausen

So., 19.04.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 19.04.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Budberg II

So., 19.04.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - GSV Moers II

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Büdericher SV

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Menzelen

So., 19.04.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SSV Lüttingen



29. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Millingen

So., 26.04.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld

So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV

So., 26.04.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II



30. Spieltag

So., 03.05.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Sonsbeck II

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II

So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Menzelen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 03.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SSV Lüttingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - TV Asberg

So., 03.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - VfL Rheinhausen

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Budberg II



31. Spieltag

So., 10.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 10.05.26 15:00 Uhr GSV Moers II - Büdericher SV

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Millingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim II

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Moers-Meerfeld

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Concordia Rheinberg

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - Rumelner TV

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - ESV Hohenbudberg



32. Spieltag

So., 17.05.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Sonsbeck II

So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 17.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - TV Asberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - SSV Lüttingen

So., 17.05.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Budberg II

So., 17.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - VfL Rheinhausen

So., 17.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim

So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.



33. Spieltag

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim II

So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II

So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim

So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Menzelen