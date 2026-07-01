Das ist der Stand der Kaderplanung beim MSV Duisburg

Ein paar neue Gesichter gab es für die Fans des MSV Duisburg beim Trainingsauftakt am Dienstag zu bestaunen. Bei bislang vier Zugängen, den nun fest verpflichteten Dominik Kother inbegriffen, fällt das Lernen der neuen Namen aber nicht schwer. Mindestens zwei Spieler werden noch gesucht, der Transfermarkt generell weiter sondiert. Das sagen Trainer Dietmar Hirsch und Sportchef Chris Schmoldt zum aktuellen Stand der Kaderplanung.
Mit der Leihe von Schalke-Stürmer Peter Remmert dürften die Planungen in der Offensive weitestgehend abgeschlossen sein. Nach den Abgängen des glücklosen Tim Heike zum SC Verl und der Nicht-Weiterbeschäftigung von Thilo Töpken weht ein frischer Wind in der Abteilung Attacke der Zebras.
Konstanz gibt es derweil in der Defensive, es ist zugleich aber auch noch die größte Baustelle der Duisburger. Gesucht wird auf jeden Fall noch ein vierter Innenverteidiger, der Ben Schlicke, Tobias Fleckstein und Kapitän Alexander Hahn Konkurrenz machen soll. In der vergangenen Saison war auch Rechtsverteidiger Joshua Bitter immer wieder auf dieser Position eingesetzt worden, doch mit ihm planen die Verantwortlichen eigentlich auf der rechten Außenbahn. Mit Niklas Jessen steht dort ein wohl nahezu ebenbürtiger Ersatz bereit. Anders sieht es auf der linken Seite an, die nach dem Abgang von Mert Göckan aktuell nur von Can Coskun beackert wird. "Wir suchen schon noch einen Innenverteidiger und auf der Linksverteidigerposition müssen wir auch noch etwas machen, da wir dort nur einfach besetzt sind", unterstreicht Hirsch.
Ansonsten sind Trainer und Sportchef aber entspannt. "Wir sind gut aufgestellt, werden den Markt aber mit Sicherheit bis zum Ende der Transferperiode im Blick behalten. Druck haben wir keinen", sagt Hirsch. Dem schließt sich Schmoldt an, der im gleichen Atemzug weitere Abgänge nicht ausschließen möchte. "Es kann immer ein unmoralisches Angebot kommen, das ist dann aber eine klassische Wenn-Geschichte."
Vier bis fünf Spieler haben derweil wohl kaum noch eine Perspektive bei den so wichtigen Einsatzzeiten. Nach dem Ende der Leih-Geschäfte standen Luis Hartwig und Jannik Zahmel beim Trainingsauftakt zwar auf dem Platz, doch bereits nach dem Ende der abgelaufenen Saison legte Hirsch ihnen einen Wechsel nahe. "Die Aussage bleibt bestehen. Sie haben einen Vertrag, also haben sie auch mittrainiert. Wir haben das ganz klar mit ihnen kommuniziert. Im Optimalfall suchen sie sich etwas anderes."
Das gilt auch für Andy Visser. Der Angreifer war an Sparta Rotterdam II ausgeliehen, da die Holländer aber länger gespielt haben, hat er noch zwei Wochen Urlaub. "Er wird nach dem Trainingslager zu uns stoßen, es sei denn, er hat bis dahin etwas Neues gefunden", erklärt Schmoldt und ergänzt: "Er ist in Rotterdam eigentlich gut reingekommen, hat dann aber abgebaut. Wir glauben, dass er unseren Ansprüchen und Ambitionen nicht gerecht werden wird."
Ob Gerrit Wegkamp jemals wieder auf dem Platz stehen wird, ist ungewiss. Der 33-Jährige kehrt mit einem Kreuzbandriss von seiner Leihe zu S04 an die Wedau zurück und soll bestmöglich bei der Reha unterstützt werden. Eine Rolle im Angriff wird er bei den Zebras aber wohl nicht mehr spielen. Unklar ist hingegen die Lage bei Youngster Gabriel Sadlek. Zuletzt stellte er sich bei Nordost-Regionalligist Lok Leipzig vor und hinterließ dort wohl auch einen guten Eindruck. "Er ist jetzt erstmal im Training bei uns dabei und soll sich das in Ruhe anschauen. Dann schauen wir mal, was daraus wird", sagt Hirsch.
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