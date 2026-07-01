Das ist der Stand der Kaderplanung beim MSV Duisburg Mit vier Zugängen ist der MSV Duisburg am Dienstag in die Vorbereitung gestartet. Weitere sollen folgen und auch Abgänge deuten sich noch an. von Marcel Eichholz · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Gabriel Sadlek könnte den MSV Duisburg noch verlassen. – Foto: Marcel Eichholz

Ein paar neue Gesichter gab es für die Fans des MSV Duisburg beim Trainingsauftakt am Dienstag zu bestaunen. Bei bislang vier Zugängen, den nun fest verpflichteten Dominik Kother inbegriffen, fällt das Lernen der neuen Namen aber nicht schwer. Mindestens zwei Spieler werden noch gesucht, der Transfermarkt generell weiter sondiert. Das sagen Trainer Dietmar Hirsch und Sportchef Chris Schmoldt zum aktuellen Stand der Kaderplanung.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Mit der Leihe von Schalke-Stürmer Peter Remmert dürften die Planungen in der Offensive weitestgehend abgeschlossen sein. Nach den Abgängen des glücklosen Tim Heike zum SC Verl und der Nicht-Weiterbeschäftigung von Thilo Töpken weht ein frischer Wind in der Abteilung Attacke der Zebras. Konstanz gibt es derweil in der Defensive, es ist zugleich aber auch noch die größte Baustelle der Duisburger. Gesucht wird auf jeden Fall noch ein vierter Innenverteidiger, der Ben Schlicke, Tobias Fleckstein und Kapitän Alexander Hahn Konkurrenz machen soll. In der vergangenen Saison war auch Rechtsverteidiger Joshua Bitter immer wieder auf dieser Position eingesetzt worden, doch mit ihm planen die Verantwortlichen eigentlich auf der rechten Außenbahn. Mit Niklas Jessen steht dort ein wohl nahezu ebenbürtiger Ersatz bereit. Anders sieht es auf der linken Seite an, die nach dem Abgang von Mert Göckan aktuell nur von Can Coskun beackert wird. "Wir suchen schon noch einen Innenverteidiger und auf der Linksverteidigerposition müssen wir auch noch etwas machen, da wir dort nur einfach besetzt sind", unterstreicht Hirsch.

Ansonsten sind Trainer und Sportchef aber entspannt. "Wir sind gut aufgestellt, werden den Markt aber mit Sicherheit bis zum Ende der Transferperiode im Blick behalten. Druck haben wir keinen", sagt Hirsch. Dem schließt sich Schmoldt an, der im gleichen Atemzug weitere Abgänge nicht ausschließen möchte. "Es kann immer ein unmoralisches Angebot kommen, das ist dann aber eine klassische Wenn-Geschichte." Keine Perspektive trotz Vertrag Vier bis fünf Spieler haben derweil wohl kaum noch eine Perspektive bei den so wichtigen Einsatzzeiten. Nach dem Ende der Leih-Geschäfte standen Luis Hartwig und Jannik Zahmel beim Trainingsauftakt zwar auf dem Platz, doch bereits nach dem Ende der abgelaufenen Saison legte Hirsch ihnen einen Wechsel nahe. "Die Aussage bleibt bestehen. Sie haben einen Vertrag, also haben sie auch mittrainiert. Wir haben das ganz klar mit ihnen kommuniziert. Im Optimalfall suchen sie sich etwas anderes."