Das ist der Spielplan der Westfalenliga Staffel 2 2025/26

Der komplette Spielplan:

1. Spieltag

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Iserlohn - Vestia Disteln

So., 10.08.25 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SpVg Hagen 11

So., 10.08.25 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - Westfalia Herne

So., 10.08.25 15:00 Uhr BSV Schüren - TuS Erndtebrück

So., 10.08.25 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - DSC Wanne-Eickel

So., 10.08.25 15:15 Uhr SSV Buer - SC Obersprockhövel

So., 10.08.25 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - Concordia Wiemelhausen

So., 10.08.25 15:30 Uhr FC Brünninghausen - RSV Meinerzhagen



2. Spieltag

Fr., 15.08.25 19:30 Uhr Vestia Disteln - SSV Buer

So., 17.08.25 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - FC Brünninghausen

So., 17.08.25 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - SpVgg Horsthausen

So., 17.08.25 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - FC Iserlohn

So., 17.08.25 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - DJK TuS Hordel

So., 17.08.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Wacker Obercastrop

So., 17.08.25 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - BSV Schüren

So., 17.08.25 15:30 Uhr Westfalia Herne - Holzwickeder SC



3. Spieltag

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Iserlohn - Westfalia Herne

So., 24.08.25 15:00 Uhr Holzwickeder SC - RSV Meinerzhagen

So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - TuS Erndtebrück

So., 24.08.25 15:00 Uhr BSV Schüren - Concordia Wiemelhausen

So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - Vestia Disteln

So., 24.08.25 15:15 Uhr SSV Buer - SpVg Hagen 11

So., 24.08.25 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - Wacker Obercastrop

So., 24.08.25 15:30 Uhr FC Brünninghausen - DSC Wanne-Eickel



4. Spieltag

So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Holzwickeder SC

So., 31.08.25 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - FC Iserlohn

So., 31.08.25 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - SC Obersprockhövel

So., 31.08.25 15:00 Uhr Vestia Disteln - DJK TuS Hordel

So., 31.08.25 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - BSV Schüren

So., 31.08.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - FC Brünninghausen

So., 31.08.25 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SpVgg Horsthausen

So., 31.08.25 15:30 Uhr Westfalia Herne - SSV Buer



5. Spieltag

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Iserlohn - TuS Erndtebrück

So., 07.09.25 15:00 Uhr Holzwickeder SC - DSC Wanne-Eickel

So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - Concordia Wiemelhausen

So., 07.09.25 15:00 Uhr Vestia Disteln - SpVg Hagen 11

So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - Westfalia Herne

So., 07.09.25 15:15 Uhr SSV Buer - RSV Meinerzhagen

So., 07.09.25 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - BSV Schüren

So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Brünninghausen - Wacker Obercastrop



6. Spieltag

So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SSV Buer

So., 14.09.25 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - SC Obersprockhövel

So., 14.09.25 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - DJK TuS Hordel

So., 14.09.25 15:00 Uhr BSV Schüren - FC Brünninghausen

So., 14.09.25 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - SpVgg Horsthausen

So., 14.09.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Holzwickeder SC

So., 14.09.25 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - FC Iserlohn

So., 14.09.25 15:30 Uhr Westfalia Herne - Vestia Disteln



7. Spieltag

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Iserlohn - Concordia Wiemelhausen

So., 21.09.25 15:00 Uhr Holzwickeder SC - Wacker Obercastrop

So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - BSV Schüren

So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Westfalia Herne

So., 21.09.25 15:00 Uhr Vestia Disteln - RSV Meinerzhagen

So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - TuS Erndtebrück

So., 21.09.25 15:15 Uhr SSV Buer - DSC Wanne-Eickel

So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - FC Brünninghausen



8. Spieltag

So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Vestia Disteln

So., 28.09.25 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - SpVg Hagen 11

So., 28.09.25 15:00 Uhr BSV Schüren - Holzwickeder SC

So., 28.09.25 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - FC Iserlohn

So., 28.09.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SSV Buer

So., 28.09.25 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SC Obersprockhövel

So., 28.09.25 15:30 Uhr Westfalia Herne - DJK TuS Hordel

So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Brünninghausen - SpVgg Horsthausen



9. Spieltag

So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Iserlohn - BSV Schüren

So., 05.10.25 15:00 Uhr Holzwickeder SC - FC Brünninghausen

So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - TuS Erndtebrück

So., 05.10.25 15:00 Uhr Vestia Disteln - DSC Wanne-Eickel

So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - Concordia Wiemelhausen

So., 05.10.25 15:15 Uhr SSV Buer - Wacker Obercastrop

So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - SpVgg Horsthausen

So., 05.10.25 15:30 Uhr Westfalia Herne - RSV Meinerzhagen



10. Spieltag

So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Westfalia Herne

So., 12.10.25 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - DJK TuS Hordel

So., 12.10.25 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - Holzwickeder SC

So., 12.10.25 15:00 Uhr BSV Schüren - SSV Buer

So., 12.10.25 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - SC Obersprockhövel

So., 12.10.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Vestia Disteln

So., 12.10.25 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SpVg Hagen 11

So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Brünninghausen - FC Iserlohn



11. Spieltag

So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Iserlohn - SpVgg Horsthausen

So., 19.10.25 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - TuS Erndtebrück

So., 19.10.25 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Concordia Wiemelhausen

So., 19.10.25 15:00 Uhr Vestia Disteln - Wacker Obercastrop

So., 19.10.25 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - BSV Schüren

So., 19.10.25 15:15 Uhr SSV Buer - FC Brünninghausen

So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - Holzwickeder SC

So., 19.10.25 15:30 Uhr Westfalia Herne - DSC Wanne-Eickel



12. Spieltag

So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - DJK TuS Hordel

So., 26.10.25 15:00 Uhr Holzwickeder SC - FC Iserlohn

So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - SSV Buer

So., 26.10.25 15:00 Uhr BSV Schüren - Vestia Disteln

So., 26.10.25 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - SpVg Hagen 11

So., 26.10.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Westfalia Herne

So., 26.10.25 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - RSV Meinerzhagen

So., 26.10.25 15:30 Uhr FC Brünninghausen - SC Obersprockhövel



13. Spieltag

So., 02.11.25 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - DSC Wanne-Eickel

So., 02.11.25 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - Concordia Wiemelhausen

So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - BSV Schüren

So., 02.11.25 15:00 Uhr Vestia Disteln - FC Brünninghausen

So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - SpVgg Horsthausen

So., 02.11.25 15:15 Uhr SSV Buer - Holzwickeder SC

So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - FC Iserlohn

So., 02.11.25 15:30 Uhr Westfalia Herne - Wacker Obercastrop



14. Spieltag

So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Iserlohn - SSV Buer

So., 09.11.25 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SC Obersprockhövel

So., 09.11.25 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - Vestia Disteln

So., 09.11.25 15:00 Uhr BSV Schüren - Westfalia Herne

So., 09.11.25 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - RSV Meinerzhagen

So., 09.11.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - TuS Erndtebrück

So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - DSC Wanne-Eickel

So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Brünninghausen - SpVg Hagen 11



15. Spieltag

So., 16.11.25 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Wacker Obercastrop

So., 16.11.25 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - BSV Schüren

So., 16.11.25 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - SpVgg Horsthausen

So., 16.11.25 15:00 Uhr Vestia Disteln - Holzwickeder SC

So., 16.11.25 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - FC Iserlohn

So., 16.11.25 15:15 Uhr SSV Buer - DJK TuS Hordel

So., 16.11.25 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Concordia Wiemelhausen

So., 16.11.25 15:30 Uhr Westfalia Herne - FC Brünninghausen



16. Spieltag

So., 30.11.25 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - DJK TuS Hordel

So., 30.11.25 15:00 Uhr Vestia Disteln - FC Iserlohn

So., 30.11.25 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Holzwickeder SC

So., 30.11.25 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - FC Brünninghausen

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - BSV Schüren

So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - SSV Buer

So., 30.11.25 15:30 Uhr Westfalia Herne - SpVgg Horsthausen

So., 30.11.25 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Wacker Obercastrop



17. Spieltag

So., 22.02.26 15:00 Uhr BSV Schüren - DSC Wanne-Eickel

So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - RSV Meinerzhagen

So., 22.02.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - Westfalia Herne

So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Iserlohn - SpVg Hagen 11

So., 22.02.26 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - Concordia Wiemelhausen

So., 22.02.26 15:15 Uhr SSV Buer - Vestia Disteln

So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - TuS Erndtebrück

So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - SC Obersprockhövel



18. Spieltag

So., 01.03.26 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - DJK TuS Hordel

So., 01.03.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - Holzwickeder SC

So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SpVgg Horsthausen

So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - BSV Schüren

So., 01.03.26 15:00 Uhr Vestia Disteln - SC Obersprockhövel

So., 01.03.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - SSV Buer

So., 01.03.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - FC Iserlohn

So., 01.03.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - FC Brünninghausen



19. Spieltag

So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - DSC Wanne-Eickel

So., 08.03.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - TuS Erndtebrück

So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Iserlohn - RSV Meinerzhagen

So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - SpVg Hagen 11

So., 08.03.26 15:00 Uhr BSV Schüren - Wacker Obercastrop

So., 08.03.26 15:15 Uhr SSV Buer - Westfalia Herne

So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - Vestia Disteln

So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - Concordia Wiemelhausen



20. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr BSV Schüren - DJK TuS Hordel

So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - FC Iserlohn

So., 15.03.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SpVgg Horsthausen

So., 15.03.26 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - FC Brünninghausen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Vestia Disteln

So., 15.03.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - SSV Buer

So., 15.03.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Holzwickeder SC

So., 15.03.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - SC Obersprockhövel



21. Spieltag

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Iserlohn - DSC Wanne-Eickel

So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - RSV Meinerzhagen

So., 22.03.26 15:00 Uhr Vestia Disteln - Westfalia Herne

So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - Wacker Obercastrop

So., 22.03.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - Concordia Wiemelhausen

So., 22.03.26 15:15 Uhr SSV Buer - TuS Erndtebrück

So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - SpVg Hagen 11

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - BSV Schüren



22. Spieltag

So., 29.03.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - FC Iserlohn

So., 29.03.26 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - Holzwickeder SC

So., 29.03.26 15:00 Uhr BSV Schüren - SpVgg Horsthausen

So., 29.03.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - Vestia Disteln

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SC Obersprockhövel

So., 29.03.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - DJK TuS Hordel

So., 29.03.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - SpVg Hagen 11

So., 29.03.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SSV Buer



23. Spieltag

So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - DSC Wanne-Eickel

So., 12.04.26 15:00 Uhr Vestia Disteln - TuS Erndtebrück

So., 12.04.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - RSV Meinerzhagen

So., 12.04.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - FC Brünninghausen

So., 12.04.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - BSV Schüren

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Iserlohn - Wacker Obercastrop

So., 12.04.26 15:15 Uhr SSV Buer - Concordia Wiemelhausen

So., 12.04.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - Westfalia Herne



24. Spieltag

So., 19.04.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - DJK TuS Hordel

So., 19.04.26 15:00 Uhr BSV Schüren - FC Iserlohn

So., 19.04.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - Westfalia Herne

So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SpVg Hagen 11

So., 19.04.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SC Obersprockhövel

So., 19.04.26 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - SSV Buer

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - Holzwickeder SC

So., 19.04.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Vestia Disteln



25. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - DSC Wanne-Eickel

So., 26.04.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SpVgg Horsthausen

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Iserlohn - FC Brünninghausen

So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - Wacker Obercastrop

So., 26.04.26 15:00 Uhr Vestia Disteln - Concordia Wiemelhausen

So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Buer - BSV Schüren

So., 26.04.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - TuS Erndtebrück

So., 26.04.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - RSV Meinerzhagen



26. Spieltag

So., 03.05.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - DJK TuS Hordel

So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - FC Iserlohn

So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - RSV Meinerzhagen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SpVg Hagen 11

So., 03.05.26 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - Vestia Disteln

So., 03.05.26 15:00 Uhr BSV Schüren - SC Obersprockhövel

So., 03.05.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Westfalia Herne

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - SSV Buer



27. Spieltag

So., 10.05.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - DSC Wanne-Eickel

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Iserlohn - Holzwickeder SC

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - FC Brünninghausen

So., 10.05.26 15:00 Uhr Vestia Disteln - BSV Schüren

So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Wacker Obercastrop

So., 10.05.26 15:15 Uhr SSV Buer - SpVgg Horsthausen

So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - TuS Erndtebrück

So., 10.05.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - Concordia Wiemelhausen



28. Spieltag

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Iserlohn - DJK TuS Hordel

So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - RSV Meinerzhagen

So., 17.05.26 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - Westfalia Herne

So., 17.05.26 15:00 Uhr BSV Schüren - SpVg Hagen 11

So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - SC Obersprockhövel

So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SSV Buer

So., 17.05.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - TuS Erndtebrück

So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - Vestia Disteln



29. Spieltag

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SC Obersprockhövel - Holzwickeder SC

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr Vestia Disteln - SpVgg Horsthausen

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - FC Brünninghausen

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - Wacker Obercastrop

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Concordia Wiemelhausen

Mo., 25.05.26 15:15 Uhr SSV Buer - FC Iserlohn

Mo., 25.05.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - DJK TuS Hordel

Mo., 25.05.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - BSV Schüren



30. Spieltag

So., 31.05.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - DSC Wanne-Eickel

So., 31.05.26 15:00 Uhr Wacker Obercastrop - TuS Erndtebrück

So., 31.05.26 15:00 Uhr BSV Schüren - RSV Meinerzhagen

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Brünninghausen - Westfalia Herne

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - SpVg Hagen 11

So., 31.05.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - Vestia Disteln

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Iserlohn - SC Obersprockhövel

So., 31.05.26 15:00 Uhr DJK TuS Hordel - SSV Buer