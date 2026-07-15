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Das ist der Spielplan der Oberliga Westfalen 2026/27
Endlich wieder 18 Mannschaften!
von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Die Spielzeit 2026/27 findet nach zwei Jahren mit 19 Mannschaften endlich wieder mit der Sollstärke statt.
Das sind die 34 Spieltage:
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - ASC 09 Dortmund
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - Westfalia Kinderhaus
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Schermbeck - SC Preußen Münster II
So., 09.08.26 15:00 Uhr Eintracht Rheine - Victoria Clarholz
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - DSC Arminia Bielefeld II
So., 09.08.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - SC Verl II
So., 09.08.26 15:00 Uhr SpVgg Vreden - TuS Hiltrup
So., 09.08.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - SpVgg Erkenschwick
So., 09.08.26 15:30 Uhr TuS Ennepetal - 1. FC Gievenbeck
2. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SpVgg Horsthausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - Eintracht Rheine
So., 16.08.26 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SV Schermbeck
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - SV Lippstadt 08
So., 16.08.26 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - DJK TuS Hordel
So., 16.08.26 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - TuS Ennepetal
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SC RW Maaslingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SpVgg Vreden
So., 16.08.26 16:00 Uhr SC Verl II - TSG Sprockhövel
3. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - SpVgg Vreden
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - Victoria Clarholz
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Schermbeck - DSC Arminia Bielefeld II
So., 23.08.26 15:00 Uhr Eintracht Rheine - SC Verl II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - TuS Hiltrup
So., 23.08.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - ASC 09 Dortmund
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SpVgg Erkenschwick
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - SC Preußen Münster II
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuS Ennepetal - Westfalia Kinderhaus
4. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Hiltrup - Eintracht Rheine
So., 30.08.26 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - SV Lippstadt 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr Victoria Clarholz - DJK TuS Hordel
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - 1. FC Gievenbeck
So., 30.08.26 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - SC RW Maaslingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SpVgg Vreden - SpVgg Horsthausen
So., 30.08.26 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - TSG Sprockhövel
So., 30.08.26 16:00 Uhr SC Verl II - SV Schermbeck
5. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - SpVgg Horsthausen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SC Verl II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Schermbeck - TuS Hiltrup
So., 06.09.26 15:00 Uhr Eintracht Rheine - ASC 09 Dortmund
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - SpVgg Vreden
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - Westfalia Kinderhaus
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SC Preußen Münster II
So., 06.09.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - DSC Arminia Bielefeld II
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuS Ennepetal - Victoria Clarholz
6. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SV Lippstadt 08
So., 13.09.26 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - TuS Ennepetal
So., 13.09.26 15:00 Uhr Victoria Clarholz - 1. FC Gievenbeck
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - SpVgg Erkenschwick
So., 13.09.26 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SC RW Maaslingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - TSG Sprockhövel
So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVgg Vreden - Eintracht Rheine
So., 13.09.26 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SV Schermbeck
So., 13.09.26 16:00 Uhr SC Verl II - DJK TuS Hordel
7. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - TSG Sprockhövel
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - ASC 09 Dortmund
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Schermbeck - SpVgg Vreden
So., 20.09.26 15:00 Uhr Eintracht Rheine - SpVgg Horsthausen
So., 20.09.26 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SC Preußen Münster II
So., 20.09.26 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - Victoria Clarholz
So., 20.09.26 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - DSC Arminia Bielefeld II
So., 20.09.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - TuS Hiltrup
So., 20.09.26 15:30 Uhr TuS Ennepetal - SC Verl II
8. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr TuS Hiltrup - TuS Ennepetal
So., 27.09.26 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - SpVgg Erkenschwick
So., 27.09.26 15:00 Uhr Victoria Clarholz - Westfalia Kinderhaus
So., 27.09.26 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - SC RW Maaslingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - Eintracht Rheine
So., 27.09.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - SV Schermbeck
So., 27.09.26 15:00 Uhr SpVgg Vreden - SV Lippstadt 08
So., 27.09.26 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - DJK TuS Hordel
So., 27.09.26 16:00 Uhr SC Verl II - 1. FC Gievenbeck
9. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - Eintracht Rheine
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SpVgg Horsthausen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Schermbeck - TSG Sprockhövel
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz
So., 04.10.26 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - DSC Arminia Bielefeld II
So., 04.10.26 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - SC Verl II
So., 04.10.26 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - TuS Hiltrup
So., 04.10.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - SpVgg Vreden
So., 04.10.26 15:30 Uhr TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund
10. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SpVgg Erkenschwick
So., 11.10.26 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - SC Preußen Münster II
So., 11.10.26 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SC RW Maaslingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr Eintracht Rheine - SV Schermbeck
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - SV Lippstadt 08
So., 11.10.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - DJK TuS Hordel
So., 11.10.26 15:00 Uhr SpVgg Vreden - TuS Ennepetal
So., 11.10.26 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - 1. FC Gievenbeck
So., 11.10.26 16:00 Uhr SC Verl II - Westfalia Kinderhaus
11. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - SV Schermbeck
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - Eintracht Rheine
So., 18.10.26 15:00 Uhr Victoria Clarholz - DSC Arminia Bielefeld II
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - SC Verl II
So., 18.10.26 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup
So., 18.10.26 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - ASC 09 Dortmund
So., 18.10.26 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SpVgg Vreden
So., 18.10.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - TSG Sprockhövel
So., 18.10.26 15:30 Uhr TuS Ennepetal - SpVgg Horsthausen
12. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SC Preußen Münster II
So., 25.10.26 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - SC RW Maaslingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Schermbeck - SV Lippstadt 08
So., 25.10.26 15:00 Uhr Eintracht Rheine - DJK TuS Hordel
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - TuS Ennepetal
So., 25.10.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - 1. FC Gievenbeck
So., 25.10.26 15:00 Uhr SpVgg Vreden - SpVgg Erkenschwick
So., 25.10.26 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - Westfalia Kinderhaus
So., 25.10.26 16:00 Uhr SC Verl II - Victoria Clarholz
13. Spieltag
So., 08.11.26 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - SV Lippstadt 08
So., 08.11.26 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - SC Verl II
So., 08.11.26 15:00 Uhr Victoria Clarholz - TuS Hiltrup
So., 08.11.26 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - ASC 09 Dortmund
So., 08.11.26 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SpVgg Vreden
So., 08.11.26 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - SpVgg Horsthausen
So., 08.11.26 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - TSG Sprockhövel
So., 08.11.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - SV Schermbeck
So., 08.11.26 15:30 Uhr TuS Ennepetal - Eintracht Rheine
14. Spieltag
So., 15.11.26 14:15 Uhr Eintracht Rheine - 1. FC Gievenbeck
So., 15.11.26 14:15 Uhr SpVgg Vreden - SC Preußen Münster II
So., 15.11.26 15:00 Uhr TuS Hiltrup - DSC Arminia Bielefeld II
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - DJK TuS Hordel
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Schermbeck - TuS Ennepetal
So., 15.11.26 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - SpVgg Erkenschwick
So., 15.11.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - Westfalia Kinderhaus
So., 15.11.26 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - Victoria Clarholz
So., 15.11.26 16:00 Uhr SC Verl II - SC RW Maaslingen
15. Spieltag
So., 29.11.26 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - DJK TuS Hordel
So., 29.11.26 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - ASC 09 Dortmund
So., 29.11.26 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SpVgg Vreden
So., 29.11.26 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - SpVgg Horsthausen
So., 29.11.26 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - TSG Sprockhövel
So., 29.11.26 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - Eintracht Rheine
So., 29.11.26 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SV Schermbeck
So., 29.11.26 15:30 Uhr TuS Ennepetal - SV Lippstadt 08
So., 29.11.26 16:00 Uhr SC Verl II - TuS Hiltrup
16. Spieltag
So., 06.12.26 14:15 Uhr Eintracht Rheine - Westfalia Kinderhaus
So., 06.12.26 14:15 Uhr SpVgg Vreden - DSC Arminia Bielefeld II
So., 06.12.26 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - TuS Hiltrup
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - 1. FC Gievenbeck
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Schermbeck - SpVgg Erkenschwick
So., 06.12.26 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - SC Preußen Münster II
So., 06.12.26 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - Victoria Clarholz
So., 06.12.26 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SC Verl II
So., 06.12.26 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - TuS Ennepetal
17. Spieltag
So., 13.12.26 15:00 Uhr TuS Hiltrup - ASC 09 Dortmund
So., 13.12.26 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - SpVgg Horsthausen
So., 13.12.26 15:00 Uhr Victoria Clarholz - TSG Sprockhövel
So., 13.12.26 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - Eintracht Rheine
So., 13.12.26 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SV Schermbeck
So., 13.12.26 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - SV Lippstadt 08
So., 13.12.26 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - DJK TuS Hordel
So., 13.12.26 15:30 Uhr TuS Ennepetal - SC RW Maaslingen
So., 13.12.26 16:00 Uhr SC Verl II - SpVgg Vreden
18. Spieltag
So., 14.02.27 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SC RW Maaslingen
So., 14.02.27 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - DJK TuS Hordel
So., 14.02.27 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SV Lippstadt 08
So., 14.02.27 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - SV Schermbeck
So., 14.02.27 15:00 Uhr Victoria Clarholz - Eintracht Rheine
So., 14.02.27 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - TSG Sprockhövel
So., 14.02.27 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SpVgg Vreden
So., 14.02.27 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - TuS Ennepetal
So., 14.02.27 16:00 Uhr SC Verl II - SpVgg Horsthausen
19. Spieltag
So., 21.02.27 14:15 Uhr Eintracht Rheine - DSC Arminia Bielefeld II
So., 21.02.27 14:15 Uhr SpVgg Vreden - ASC 09 Dortmund
So., 21.02.27 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - TuS Hiltrup
So., 21.02.27 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - SC Verl II
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Schermbeck - Victoria Clarholz
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SC Preußen Münster II
So., 21.02.27 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - 1. FC Gievenbeck
So., 21.02.27 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - Westfalia Kinderhaus
So., 21.02.27 15:30 Uhr TuS Ennepetal - SpVgg Erkenschwick
20. Spieltag
So., 28.02.27 14:15 Uhr SpVgg Vreden - SC RW Maaslingen
So., 28.02.27 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - DJK TuS Hordel
So., 28.02.27 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SV Lippstadt 08
So., 28.02.27 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - SV Schermbeck
So., 28.02.27 15:00 Uhr TuS Hiltrup - TSG Sprockhövel
So., 28.02.27 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SpVgg Horsthausen
So., 28.02.27 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - 1. FC Gievenbeck
So., 28.02.27 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - TuS Ennepetal
So., 28.02.27 16:00 Uhr SC Verl II - Eintracht Rheine
21. Spieltag
So., 07.03.27 14:15 Uhr Eintracht Rheine - TuS Hiltrup
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Schermbeck - SC Verl II
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - DSC Arminia Bielefeld II
So., 07.03.27 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - Westfalia Kinderhaus
So., 07.03.27 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - SpVgg Erkenschwick
So., 07.03.27 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - SpVgg Vreden
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - ASC 09 Dortmund
So., 07.03.27 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - Victoria Clarholz
So., 07.03.27 15:30 Uhr TuS Ennepetal - SC Preußen Münster II
22. Spieltag
So., 14.03.27 14:15 Uhr SpVgg Vreden - TSG Sprockhövel
So., 14.03.27 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - SC RW Maaslingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - DJK TuS Hordel
So., 14.03.27 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SV Schermbeck
So., 14.03.27 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - Eintracht Rheine
So., 14.03.27 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SpVgg Erkenschwick
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - 1. FC Gievenbeck
So., 14.03.27 15:00 Uhr Victoria Clarholz - TuS Ennepetal
So., 14.03.27 16:00 Uhr SC Verl II - SV Lippstadt 08
23. Spieltag
So., 21.03.27 14:15 Uhr Eintracht Rheine - SpVgg Vreden
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - TuS Hiltrup
So., 21.03.27 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - Victoria Clarholz
So., 21.03.27 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - SC Preußen Münster II
So., 21.03.27 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - Westfalia Kinderhaus
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - SpVgg Horsthausen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund
So., 21.03.27 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - SC Verl II
So., 21.03.27 15:30 Uhr TuS Ennepetal - DSC Arminia Bielefeld II
24. Spieltag
Do., 25.03.27 19:00 Uhr TSG Sprockhövel - SC RW Maaslingen
Do., 25.03.27 19:00 Uhr TuS Hiltrup - DJK TuS Hordel
Do., 25.03.27 19:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SV Lippstadt 08
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SpVgg Vreden - SV Schermbeck
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SpVgg Horsthausen - Eintracht Rheine
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SC Preußen Münster II - Westfalia Kinderhaus
Do., 25.03.27 19:00 Uhr Victoria Clarholz - SpVgg Erkenschwick
Do., 25.03.27 19:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - 1. FC Gievenbeck
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SC Verl II - TuS Ennepetal
25. Spieltag
Mo., 29.03.27 14:15 Uhr Eintracht Rheine - TSG Sprockhövel
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SC Verl II
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - DSC Arminia Bielefeld II
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - Victoria Clarholz
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - SC Preußen Münster II
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Schermbeck - SpVgg Horsthausen
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SpVgg Vreden
Mo., 29.03.27 15:30 Uhr TuS Ennepetal - TuS Hiltrup
Mo., 29.03.27 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - ASC 09 Dortmund
26. Spieltag
So., 04.04.27 14:15 Uhr Eintracht Rheine - SC RW Maaslingen
So., 04.04.27 14:15 Uhr SpVgg Vreden - DJK TuS Hordel
So., 04.04.27 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - SV Lippstadt 08
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - SV Schermbeck
So., 04.04.27 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SC Preußen Münster II
So., 04.04.27 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - Westfalia Kinderhaus
So., 04.04.27 15:00 Uhr TuS Hiltrup - 1. FC Gievenbeck
So., 04.04.27 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal
So., 04.04.27 16:00 Uhr SC Verl II - SpVgg Erkenschwick
27. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - TuS Hiltrup
So., 11.04.27 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SC Verl II
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - DSC Arminia Bielefeld II
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - Victoria Clarholz
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Schermbeck - Eintracht Rheine
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - TSG Sprockhövel
So., 11.04.27 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - ASC 09 Dortmund
So., 11.04.27 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - SpVgg Horsthausen
So., 11.04.27 15:30 Uhr TuS Ennepetal - SpVgg Vreden
28. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Schermbeck - SC RW Maaslingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - DJK TuS Hordel
So., 18.04.27 15:00 Uhr Eintracht Rheine - SV Lippstadt 08
So., 18.04.27 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - Victoria Clarholz
So., 18.04.27 15:00 Uhr TuS Hiltrup - Westfalia Kinderhaus
So., 18.04.27 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SpVgg Erkenschwick
So., 18.04.27 15:00 Uhr SpVgg Vreden - 1. FC Gievenbeck
So., 18.04.27 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - TuS Ennepetal
So., 18.04.27 16:00 Uhr SC Verl II - SC Preußen Münster II
29. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - TuS Hiltrup
So., 25.04.27 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SC Verl II
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - DSC Arminia Bielefeld II
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SV Schermbeck
So., 25.04.27 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SpVgg Horsthausen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - SpVgg Vreden
So., 25.04.27 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - ASC 09 Dortmund
So., 25.04.27 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - Eintracht Rheine
So., 25.04.27 15:30 Uhr TuS Ennepetal - TSG Sprockhövel
30. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SC RW Maaslingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Schermbeck - DJK TuS Hordel
So., 02.05.27 15:00 Uhr TuS Hiltrup - Victoria Clarholz
So., 02.05.27 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - SC Preußen Münster II
So., 02.05.27 15:00 Uhr SpVgg Vreden - Westfalia Kinderhaus
So., 02.05.27 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - SpVgg Erkenschwick
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - 1. FC Gievenbeck
So., 02.05.27 15:00 Uhr Eintracht Rheine - TuS Ennepetal
So., 02.05.27 16:00 Uhr SC Verl II - DSC Arminia Bielefeld II
31. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - TuS Hiltrup
So., 09.05.27 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - SC Verl II
So., 09.05.27 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - Eintracht Rheine
So., 09.05.27 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - TSG Sprockhövel
So., 09.05.27 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - SpVgg Horsthausen
So., 09.05.27 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - SpVgg Vreden
So., 09.05.27 15:00 Uhr Victoria Clarholz - ASC 09 Dortmund
So., 09.05.27 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - SV Lippstadt 08
So., 09.05.27 15:30 Uhr TuS Ennepetal - SV Schermbeck
32. Spieltag
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SC Verl II
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - DSC Arminia Bielefeld II
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SpVgg Vreden - Victoria Clarholz
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - SC Preußen Münster II
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - Westfalia Kinderhaus
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Eintracht Rheine - SpVgg Erkenschwick
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SV Schermbeck - 1. FC Gievenbeck
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - TuS Ennepetal
Mo., 17.05.27 15:30 Uhr DJK TuS Hordel - SC RW Maaslingen
33. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr TuS Hiltrup - SC RW Maaslingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SV Lippstadt 08
So., 23.05.27 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick - SV Schermbeck
So., 23.05.27 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - Eintracht Rheine
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Preußen Münster II - TSG Sprockhövel
So., 23.05.27 15:00 Uhr Victoria Clarholz - SpVgg Horsthausen
So., 23.05.27 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld II - SpVgg Vreden
So., 23.05.27 15:30 Uhr TuS Ennepetal - DJK TuS Hordel
So., 23.05.27 16:00 Uhr SC Verl II - ASC 09 Dortmund
34. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - TuS Hiltrup
So., 30.05.27 15:00 Uhr SpVgg Vreden - SC Verl II
So., 30.05.27 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen - DSC Arminia Bielefeld II
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSG Sprockhövel - Victoria Clarholz
So., 30.05.27 15:00 Uhr Eintracht Rheine - SC Preußen Münster II
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Schermbeck - Westfalia Kinderhaus
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SpVgg Erkenschwick
So., 30.05.27 15:00 Uhr DJK TuS Hordel - 1. FC Gievenbeck
So., 30.05.27 15:00 Uhr SC RW Maaslingen - TuS Ennepetal