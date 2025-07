Das ist der Spielplan der Oberliga Niederrhein 2025/26

Hinweis vom FVN: "Der Oberliga-Spielplan konnte diesmal erst nach dem Spielplan der 2. Frauen-Bundesliga finalisiert werden, da sich der VfR Warbeyen (2. Frauen-BL) und der 1. FC Kleve (Oberliga) ein Stadion teilen."

1. Spieltag

Fr., 15.08.25 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SpVg Schonnebeck

Sa., 16.08.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Sportfreunde Baumberg

So., 17.08.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden

So., 17.08.25 15:00 Uhr VfB Homberg - TSV Meerbusch

So., 17.08.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 17.08.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Biemenhorst

So., 17.08.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Kleve

So., 17.08.25 15:30 Uhr FC Büderich - SV Sonsbeck

So., 17.08.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Ratingen 04/19



2. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Holzheimer SG

Fr., 22.08.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20

Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB Homberg

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - KFC Uerdingen

So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - DJK Adler Union Frintrop

So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB 03 Hilden

So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - FC Büderich



3. Spieltag

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Blau-Weiß Dingden

Sa., 30.08.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst

So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - 1. FC Kleve

So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - TSV Meerbusch

So., 31.08.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

So., 31.08.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck

So., 31.08.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - FC Büderich

So., 31.08.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 31.08.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SpVg Schonnebeck



4. Spieltag

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB 03 Hilden

Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB Homberg

So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - DJK Adler Union Frintrop

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Monheim

So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis 1911/20

So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - KFC Uerdingen



5. Spieltag

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve

So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Baumberg

So., 14.09.25 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Biemenhorst

So., 14.09.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - FC Büderich

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck

So., 14.09.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - KFC Uerdingen

So., 14.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - SV Sonsbeck

So., 14.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch



6. Spieltag

Fr., 19.09.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Blau-Weiß Dingden

Sa., 20.09.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB 03 Hilden

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19

So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 1911/20

So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Holzheimer SG

So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB Homberg



7. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Sonsbeck

So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Biemenhorst

So., 28.09.25 15:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen

So., 28.09.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Kleve

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - TSV Meerbusch

So., 28.09.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 28.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - FC Büderich

So., 28.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg



8. Spieltag

Sa., 04.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Holzheimer SG

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB 03 Hilden

So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19

So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Blau-Weiß Dingden

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck

So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20

So., 05.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB Homberg

So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Monheim

So., 05.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - DJK Adler Union Frintrop



9. Spieltag

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck

Fr., 10.10.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch

So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich

So., 12.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen

So., 12.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg

So., 12.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg

So., 12.10.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst



10. Spieltag

Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SV Biemenhorst - Ratingen 04/19

Sa., 18.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Monheim

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Blau-Weiß Dingden

So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck

So., 19.10.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Kleve

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20

So., 19.10.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Holzheimer SG

So., 19.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - DJK Adler Union Frintrop

So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB 03 Hilden



11. Spieltag

Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich

So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg

So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg

So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst

So., 26.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG

So., 26.10.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen



12. Spieltag

Sa., 01.11.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Ratingen 04/19

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Kleve

So., 02.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

So., 02.11.25 14:30 Uhr VfB Homberg - 1. FC Monheim

So., 02.11.25 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB 03 Hilden

So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20

So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SpVg Schonnebeck

So., 02.11.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - DJK Adler Union Frintrop

So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden



13. Spieltag

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Meerbusch - SV Sonsbeck

So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG

So., 09.11.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Sportfreunde Baumberg

So., 09.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen

So., 09.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - DJK Adler Union Frintrop

So., 09.11.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg



14. Spieltag

Sa., 15.11.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SpVg Schonnebeck

So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Sonsbeck - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 16.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - SC St. Tönis 1911/20

So., 16.11.25 14:30 Uhr VfB Homberg - Ratingen 04/19

So., 16.11.25 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Blau-Weiß Dingden

So., 16.11.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Monheim

So., 16.11.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - TSV Meerbusch

So., 16.11.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - VfB 03 Hilden

So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Büderich - 1. FC Kleve



15. Spieltag

Fr., 28.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Holzheimer SG

So., 30.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Meerbusch - FC Büderich

So., 30.11.25 14:30 Uhr 1. FC Kleve - KFC Uerdingen

So., 30.11.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Biemenhorst

So., 30.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB Homberg

So., 30.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim

So., 30.11.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - DJK Adler Union Frintrop



16. Spieltag

Sa., 06.12.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - TSV Meerbusch

So., 07.12.25 14:15 Uhr VfB Homberg - SpVg Schonnebeck

So., 07.12.25 14:15 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Kleve

So., 07.12.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB 03 Hilden

So., 07.12.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Ratingen 04/19

So., 07.12.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Sportfreunde Baumberg

So., 07.12.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Sonsbeck

So., 07.12.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - SV Blau-Weiß Dingden

So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfL Jüchen-Garzweiler



17. Spieltag

Fr., 12.12.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Monheim

So., 14.12.25 14:15 Uhr SV Sonsbeck - SV Biemenhorst

So., 14.12.25 14:15 Uhr Sportfreunde Baumberg - FC Büderich

So., 14.12.25 14:15 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 14.12.25 14:15 Uhr 1. FC Kleve - VfB Homberg

So., 14.12.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - KFC Uerdingen

So., 14.12.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Holzheimer SG

So., 14.12.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - DJK Adler Union Frintrop

So., 14.12.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20



18. Spieltag

Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim

So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Holzheimer SG

So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg

So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich

So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC St. Tönis 1911/20



19. Spieltag

Sa., 07.02.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Sonsbeck

So., 08.02.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg

So., 08.02.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 08.02.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Kleve

So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck

So., 08.02.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - TSV Meerbusch

So., 08.02.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Blau-Weiß Dingden

So., 08.02.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19

So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SV Biemenhorst



20. Spieltag

So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim

So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop

So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG

So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19

So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden

So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - KFC Uerdingen

So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20



21. Spieltag

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck

Sa., 28.02.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - FC Büderich

So., 01.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Sonsbeck

So., 01.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch

So., 01.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Biemenhorst

So., 01.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve

So., 01.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Blau-Weiß Dingden



22. Spieltag

Sa., 07.03.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SC St. Tönis 1911/20

So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Holzheimer SG

So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Blau-Weiß Dingden

So., 08.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Ratingen 04/19

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden

So., 08.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Homberg

So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - ETB Schwarz-Weiß Essen



23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch

So., 15.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck

So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve

So., 15.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen

So., 15.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - FC Büderich

So., 15.03.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 15.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck

So., 15.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - SV Biemenhorst



24. Spieltag

Sa., 21.03.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB Homberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Blau-Weiß Dingden

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden

So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - Holzheimer SG



25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich

So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst

So., 29.03.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve

So., 29.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen



26. Spieltag

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfB Homberg - SC St. Tönis 1911/20

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim

Do., 02.04.26 20:00 Uhr KFC Uerdingen - DJK Adler Union Frintrop

Do., 02.04.26 20:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Holzheimer SG

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Kleve

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SpVg Schonnebeck

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Blau-Weiß Dingden

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sonsbeck - Ratingen 04/19

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Biemenhorst - VfB 03 Hilden



27. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Biemenhorst

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Sonsbeck

So., 12.04.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Sportfreunde Baumberg

So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 12.04.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - KFC Uerdingen

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TSV Meerbusch

So., 12.04.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - VfB Homberg

So., 12.04.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - FC Büderich



28. Spieltag

Sa., 18.04.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden

So., 19.04.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr VfB Homberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 19.04.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck

So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Blau-Weiß Dingden

So., 19.04.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - SC St. Tönis 1911/20

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19



29. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Sonsbeck

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Holzheimer SG

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB Homberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - FC Büderich

So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Biemenhorst

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - ETB Schwarz-Weiß Essen



30. Spieltag

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden

So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis 1911/20

So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch

So., 03.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfB 03 Hilden

So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve

So., 03.05.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck



31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB Homberg

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - FC Büderich

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg

So., 10.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Holzheimer SG



32. Spieltag

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve

So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck

So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden

So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden

So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch

So., 17.05.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19



33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - DJK Adler Union Frintrop

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SC St. Tönis 1911/20

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB Homberg

So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - KFC Uerdingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Monheim



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 07.06.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch

So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve

So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden

So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19

So., 07.06.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden