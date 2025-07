Das ist der Spielplan der Landesliga Staffel 4 2025/26

1. Spieltag

So., 10.08.25 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - SC Altenrheine

So., 10.08.25 15:00 Uhr Hammer SpVg - Westfalia Gemen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SG Bockum-Hövel

So., 10.08.25 15:00 Uhr ASK Ahlen - Borussia Münster

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Senden - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 10.08.25 15:00 Uhr Lüner SV - Ibbenbürener SpVg

So., 10.08.25 15:00 Uhr Werner SC - SV Burgsteinfurt

So., 10.08.25 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SV Dorsten-Hardt



2. Spieltag

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - Lüner SV

So., 17.08.25 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - VfL Senden

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - ASK Ahlen

So., 17.08.25 15:00 Uhr Borussia Münster - SV Rot-Weiß Deuten

So., 17.08.25 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SpVg Emsdetten 05

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - Vorwärts Wettringen

So., 17.08.25 15:00 Uhr SC Altenrheine - Werner SC

So., 17.08.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg



3. Spieltag

So., 24.08.25 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - Werner SC

So., 24.08.25 15:00 Uhr Hammer SpVg - Borussia Münster

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 24.08.25 15:00 Uhr ASK Ahlen - Ibbenbürener SpVg

So., 24.08.25 15:00 Uhr VfL Senden - SV Burgsteinfurt

So., 24.08.25 15:00 Uhr Lüner SV - SC Altenrheine

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - Westfalia Gemen

So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SG Bockum-Hövel



4. Spieltag

Sa., 30.08.25 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - SV Rot-Weiß Deuten

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - ASK Ahlen

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - Hammer SpVg

So., 31.08.25 15:00 Uhr Borussia Münster - SpVg Emsdetten 05

So., 31.08.25 15:00 Uhr Westfalia Gemen - Vorwärts Wettringen

So., 31.08.25 15:00 Uhr Werner SC - Lüner SV

So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Altenrheine - VfL Senden

So., 31.08.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - SV Dorsten-Hardt



5. Spieltag

So., 07.09.25 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - Lüner SV

So., 07.09.25 15:00 Uhr Hammer SpVg - Ibbenbürener SpVg

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SV Burgsteinfurt

So., 07.09.25 15:00 Uhr ASK Ahlen - SC Altenrheine

So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Senden - Werner SC

So., 07.09.25 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SG Bockum-Hövel

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - Borussia Münster

So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SV Schwarz-Weiß Lembeck



6. Spieltag

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - Hammer SpVg

So., 14.09.25 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - SpVg Emsdetten 05

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - SV Dorsten-Hardt

So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Münster - Westfalia Gemen

So., 14.09.25 15:00 Uhr Lüner SV - VfL Senden

So., 14.09.25 15:00 Uhr Werner SC - ASK Ahlen

So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Altenrheine - SV Rot-Weiß Deuten

So., 14.09.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - Vorwärts Wettringen



7. Spieltag

So., 21.09.25 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - VfL Senden

So., 21.09.25 15:00 Uhr Hammer SpVg - SC Altenrheine

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - Werner SC

So., 21.09.25 15:00 Uhr ASK Ahlen - Lüner SV

So., 21.09.25 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - Ibbenbürener SpVg

So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SV Burgsteinfurt

So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - Borussia Münster



8. Spieltag

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SV Dorsten-Hardt

So., 28.09.25 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - Westfalia Gemen

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - SG Bockum-Hövel

So., 28.09.25 15:00 Uhr Borussia Münster - Vorwärts Wettringen

So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Senden - ASK Ahlen

So., 28.09.25 15:00 Uhr Lüner SV - SV Rot-Weiß Deuten

So., 28.09.25 15:00 Uhr Werner SC - Hammer SpVg

So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Altenrheine - SpVg Emsdetten 05



9. Spieltag

So., 05.10.25 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - ASK Ahlen

So., 05.10.25 15:00 Uhr Hammer SpVg - Lüner SV

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden

So., 05.10.25 15:00 Uhr Borussia Münster - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 05.10.25 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SV Burgsteinfurt

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SC Altenrheine

So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - Werner SC

So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - Ibbenbürener SpVg



10. Spieltag

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SG Bockum-Hövel

So., 12.10.25 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - Borussia Münster

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - Vorwärts Wettringen

So., 12.10.25 15:00 Uhr ASK Ahlen - SV Rot-Weiß Deuten

So., 12.10.25 15:00 Uhr VfL Senden - Hammer SpVg

So., 12.10.25 15:00 Uhr Lüner SV - SpVg Emsdetten 05

So., 12.10.25 15:00 Uhr Werner SC - SV Dorsten-Hardt

So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Altenrheine - Westfalia Gemen



11. Spieltag

So., 19.10.25 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - SV Rot-Weiß Deuten

So., 19.10.25 15:00 Uhr Hammer SpVg - ASK Ahlen

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - Ibbenbürener SpVg

So., 19.10.25 15:00 Uhr Borussia Münster - SV Burgsteinfurt

So., 19.10.25 15:00 Uhr Westfalia Gemen - Werner SC

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - Lüner SV

So., 19.10.25 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - VfL Senden

So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - SC Altenrheine



12. Spieltag

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 26.10.25 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - Vorwärts Wettringen

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - Hammer SpVg

So., 26.10.25 15:00 Uhr ASK Ahlen - SpVg Emsdetten 05

So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Senden - SV Dorsten-Hardt

So., 26.10.25 15:00 Uhr Lüner SV - Westfalia Gemen

So., 26.10.25 15:00 Uhr Werner SC - SG Bockum-Hövel

So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Altenrheine - Borussia Münster



13. Spieltag

So., 02.11.25 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - Hammer SpVg

So., 02.11.25 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - SV Burgsteinfurt

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - SC Altenrheine

So., 02.11.25 15:00 Uhr Borussia Münster - Werner SC

So., 02.11.25 15:00 Uhr Westfalia Gemen - VfL Senden

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - ASK Ahlen

So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SV Rot-Weiß Deuten

So., 02.11.25 15:15 Uhr SG Bockum-Hövel - Lüner SV



14. Spieltag

So., 09.11.25 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - SV Burgsteinfurt

So., 09.11.25 15:00 Uhr Hammer SpVg - SpVg Emsdetten 05

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt

So., 09.11.25 15:00 Uhr ASK Ahlen - Westfalia Gemen

So., 09.11.25 15:00 Uhr VfL Senden - SG Bockum-Hövel

So., 09.11.25 15:00 Uhr Lüner SV - Borussia Münster

So., 09.11.25 15:00 Uhr Werner SC - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Altenrheine - Ibbenbürener SpVg



15. Spieltag

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SC Altenrheine

So., 16.11.25 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - Werner SC

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - Lüner SV

So., 16.11.25 15:00 Uhr Borussia Münster - VfL Senden

So., 16.11.25 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SV Rot-Weiß Deuten

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - Hammer SpVg

So., 16.11.25 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - Vorwärts Wettringen

So., 16.11.25 15:15 Uhr SG Bockum-Hövel - ASK Ahlen



16. Spieltag

So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Altenrheine - Vorwärts Wettringen

So., 30.11.25 15:00 Uhr Westfalia Gemen - Hammer SpVg

So., 30.11.25 15:00 Uhr Borussia Münster - ASK Ahlen

So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - VfL Senden

So., 30.11.25 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - Lüner SV

So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - Werner SC

So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SpVg Emsdetten 05

So., 30.11.25 15:15 Uhr SG Bockum-Hövel - SV Rot-Weiß Deuten



17. Spieltag

So., 22.02.26 15:00 Uhr Lüner SV - SV Burgsteinfurt

So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Senden - Ibbenbürener SpVg

So., 22.02.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - Borussia Münster

So., 22.02.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - SG Bockum-Hövel

So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - Westfalia Gemen

So., 22.02.26 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - SV Dorsten-Hardt

So., 22.02.26 15:00 Uhr Werner SC - SC Altenrheine



18. Spieltag

So., 01.03.26 15:00 Uhr Werner SC - Vorwärts Wettringen

So., 01.03.26 15:00 Uhr Borussia Münster - Hammer SpVg

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - SV Rot-Weiß Deuten

So., 01.03.26 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - ASK Ahlen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - VfL Senden

So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - Lüner SV

So., 01.03.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SV Dorsten-Hardt

So., 01.03.26 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - SpVg Emsdetten 05



19. Spieltag

So., 08.03.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - SV Burgsteinfurt

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - Ibbenbürener SpVg

So., 08.03.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - Borussia Münster

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SG Bockum-Hövel

So., 08.03.26 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - Westfalia Gemen

So., 08.03.26 15:00 Uhr Lüner SV - Werner SC

So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Senden - SC Altenrheine



20. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr Lüner SV - Vorwärts Wettringen

So., 15.03.26 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - Hammer SpVg

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SV Rot-Weiß Deuten

So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - ASK Ahlen

So., 15.03.26 15:00 Uhr Werner SC - VfL Senden

So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Münster - SV Dorsten-Hardt

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - SpVg Emsdetten 05

So., 15.03.26 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - Westfalia Gemen



21. Spieltag

So., 22.03.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - SV Burgsteinfurt

So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - Ibbenbürener SpVg

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 22.03.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - Borussia Münster

So., 22.03.26 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - SG Bockum-Hövel

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Senden - Lüner SV

So., 22.03.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - Werner SC

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SC Altenrheine



22. Spieltag

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Senden - Vorwärts Wettringen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - Hammer SpVg

So., 29.03.26 15:00 Uhr Werner SC - SV Rot-Weiß Deuten

So., 29.03.26 15:00 Uhr Lüner SV - ASK Ahlen

So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Münster - SG Bockum-Hövel

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - Westfalia Gemen

So., 29.03.26 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - SV Dorsten-Hardt

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SpVg Emsdetten 05



23. Spieltag

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SV Burgsteinfurt

So., 12.04.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - Ibbenbürener SpVg

So., 12.04.26 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - Borussia Münster

So., 12.04.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - VfL Senden

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - Lüner SV

So., 12.04.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - Werner SC

So., 12.04.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SC Altenrheine

So., 12.04.26 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - SV Schwarz-Weiß Lembeck



24. Spieltag

So., 19.04.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - Vorwärts Wettringen

So., 19.04.26 15:00 Uhr Lüner SV - Hammer SpVg

So., 19.04.26 15:00 Uhr VfL Senden - SV Rot-Weiß Deuten

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - Borussia Münster

So., 19.04.26 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - SG Bockum-Hövel

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - Westfalia Gemen

So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - SV Dorsten-Hardt

So., 19.04.26 15:00 Uhr Werner SC - SpVg Emsdetten 05



25. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr Borussia Münster - Ibbenbürener SpVg

So., 26.04.26 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - ASK Ahlen

So., 26.04.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - VfL Senden

So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - Lüner SV

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - Werner SC

So., 26.04.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SC Altenrheine

So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - SV Burgsteinfurt



26. Spieltag

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - Vorwärts Wettringen

So., 03.05.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - Hammer SpVg

So., 03.05.26 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - Borussia Münster

So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - SG Bockum-Hövel

So., 03.05.26 15:00 Uhr Werner SC - Westfalia Gemen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Lüner SV - SV Dorsten-Hardt

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfL Senden - SpVg Emsdetten 05



27. Spieltag

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - SV Burgsteinfurt

So., 10.05.26 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - Ibbenbürener SpVg

So., 10.05.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - SV Rot-Weiß Deuten

So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - ASK Ahlen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - VfL Senden

So., 10.05.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - Lüner SV

So., 10.05.26 15:00 Uhr Borussia Münster - SC Altenrheine

So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Bockum-Hövel - Werner SC



28. Spieltag

So., 17.05.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - Vorwärts Wettringen

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - Ibbenbürener SpVg

So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 17.05.26 15:00 Uhr Werner SC - Borussia Münster

So., 17.05.26 15:00 Uhr Lüner SV - SG Bockum-Hövel

So., 17.05.26 15:00 Uhr VfL Senden - Westfalia Gemen

So., 17.05.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - SV Dorsten-Hardt

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SpVg Emsdetten 05



29. Spieltag

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - Vorwärts Wettringen

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - Hammer SpVg

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SV Rot-Weiß Deuten

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - ASK Ahlen

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SG Bockum-Hövel - VfL Senden

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr Borussia Münster - Lüner SV

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Lembeck - Werner SC

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - SC Altenrheine



30. Spieltag

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - SV Burgsteinfurt

So., 31.05.26 15:00 Uhr Werner SC - Ibbenbürener SpVg

So., 31.05.26 15:00 Uhr Lüner SV - SV Schwarz-Weiß Lembeck

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Senden - Borussia Münster

So., 31.05.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - SG Bockum-Hövel

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - Westfalia Gemen

So., 31.05.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - SV Dorsten-Hardt

So., 31.05.26 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - SpVg Emsdetten 05