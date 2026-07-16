 2026-07-15T13:02:00.603Z

Allgemeines

Das ist der Spielplan der Landesliga 2 - komplette Übersicht

Das ist der vollständige Spielplan für die Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, in der Saison 2026/27!

von André Nückel · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser
Das ist der Spielplan der Landesliga 2.
Das ist der Spielplan der Landesliga 2. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Verlinkte Inhalte

Landesliga 2
SC Kapellen
SC Velbert
SG Unterrath
Gnadental

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat nach der Oberliga nun auch die beiden Spielpläne der Landesliga veröffentlicht. Hier seht ihr den vollständigen Plan der Landesliga, Gruppe 2, für die Saison 2026/27.

>>> Hier findet ihr den vollständigen Spielplan der Landesliga 1

1. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Eller - FC Kosova Düsseldorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Unterrath - SC Velbert
So., 16.08.26 15:00 Uhr SF Niederwenigern - SSV Bergisch Born
So., 16.08.26 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - ESC Rellinghausen
So., 16.08.26 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - DJK Adler Union Frintrop
So., 16.08.26 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - FC Kray
So., 16.08.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 16.08.26 15:30 Uhr TSV Solingen - DV Solingen
So., 16.08.26 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - SC Werden-Heidhausen

2. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Kray - Rot-Weiss Essen 2
So., 23.08.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SF Niederwenigern
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 23.08.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr DV Solingen - SV Solingen 08/10
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - TSV Eller
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Neuss-Gnadental
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK SF Katernberg

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Eller - DV Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SF Niederwenigern - FC Kray
So., 30.08.26 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - DJK Adler Union Frintrop
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Velbert
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Unterrath - ESC Rellinghausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf

4. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Kray - SG Unterrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - TSV Solingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Eller
So., 06.09.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SF Niederwenigern
So., 06.09.26 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Rot-Weiss Essen 2
So., 06.09.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SV Solingen 08/10
So., 06.09.26 15:30 Uhr DV Solingen - DJK Neuss-Gnadental
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - SC Werden-Heidhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK SF Katernberg

5. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Eller - SSV Bergisch Born
So., 13.09.26 15:00 Uhr SF Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 13.09.26 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - Rot-Weiss Essen 2
So., 13.09.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - ESC Rellinghausen
So., 13.09.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kray
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Adler Union Frintrop
So., 13.09.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 13.09.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DV Solingen
So., 13.09.26 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - SC Velbert

6. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Kray - SV Solingen 08/10
So., 20.09.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - TSV Eller
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC Velbert - SC Werden-Heidhausen
So., 20.09.26 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - SF Niederwenigern
So., 20.09.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - TSV Solingen
So., 20.09.26 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SG Unterrath
So., 20.09.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Neuss-Gnadental
So., 20.09.26 15:30 Uhr DV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
So., 20.09.26 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - DJK SF Katernberg

7. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Eller - FC Kray
So., 27.09.26 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - SF Niederwenigern
So., 27.09.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - DJK Adler Union Frintrop
So., 27.09.26 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 27.09.26 15:30 Uhr SG Unterrath - Rot-Weiss Essen 2
So., 27.09.26 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - DV Solingen
So., 27.09.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert
So., 27.09.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SSV Bergisch Born
So., 27.09.26 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - ESC Rellinghausen

8. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr FC Kray - DJK Neuss-Gnadental
So., 04.10.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC Velbert - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 04.10.26 15:00 Uhr SF Niederwenigern - SG Unterrath
So., 04.10.26 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - TSV Solingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - TSV Eller
So., 04.10.26 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SV Solingen 08/10
So., 04.10.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf
So., 04.10.26 15:30 Uhr DV Solingen - DJK SF Katernberg

9. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Eller - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 11.10.26 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - SG Unterrath
So., 11.10.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - Rot-Weiss Essen 2
So., 11.10.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SF Niederwenigern
So., 11.10.26 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert
So., 11.10.26 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - SSV Bergisch Born
So., 11.10.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - ESC Rellinghausen
So., 11.10.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kray
So., 11.10.26 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - DJK Adler Union Frintrop

10. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr FC Kray - FC Kosova Düsseldorf
So., 18.10.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC Velbert - DJK SF Katernberg
So., 18.10.26 15:00 Uhr SF Niederwenigern - SV Solingen 08/10
So., 18.10.26 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - TSV Eller
So., 18.10.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC Werden-Heidhausen
So., 18.10.26 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Neuss-Gnadental
So., 18.10.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - DV Solingen
So., 18.10.26 15:30 Uhr SG Unterrath - TSV Solingen

11. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Eller - SF Niederwenigern
So., 25.10.26 15:00 Uhr SC Velbert - SSV Bergisch Born
So., 25.10.26 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - TSV Solingen
So., 25.10.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SG Unterrath
So., 25.10.26 15:30 Uhr DV Solingen - ESC Rellinghausen
So., 25.10.26 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - FC Kray
So., 25.10.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Adler Union Frintrop
So., 25.10.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 25.10.26 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - Rot-Weiss Essen 2

12. Spieltag
So., 08.11.26 15:00 Uhr FC Kray - DV Solingen
So., 08.11.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SC Velbert
So., 08.11.26 15:00 Uhr SF Niederwenigern - DJK Neuss-Gnadental
So., 08.11.26 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - SC Werden-Heidhausen
So., 08.11.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 08.11.26 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.11.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - DJK SF Katernberg
So., 08.11.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SV Solingen 08/10
So., 08.11.26 15:30 Uhr SG Unterrath - TSV Eller

13. Spieltag
So., 15.11.26 15:00 Uhr TSV Eller - TSV Solingen
So., 15.11.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Kray
So., 15.11.26 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - SV Solingen 08/10
So., 15.11.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ESC Rellinghausen
So., 15.11.26 15:30 Uhr DV Solingen - DJK Adler Union Frintrop
So., 15.11.26 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 15.11.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Rot-Weiss Essen 2
So., 15.11.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SF Niederwenigern
So., 15.11.26 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - SG Unterrath

14. Spieltag
So., 29.11.26 15:00 Uhr FC Kray - SSV Bergisch Born
So., 29.11.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - DJK SF Katernberg
So., 29.11.26 15:00 Uhr SF Niederwenigern - FC Kosova Düsseldorf
So., 29.11.26 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 29.11.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC Velbert
So., 29.11.26 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - DV Solingen
So., 29.11.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TSV Eller
So., 29.11.26 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Neuss-Gnadental
So., 29.11.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Werden-Heidhausen

15. Spieltag
So., 06.12.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - FC Kray
So., 06.12.26 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 06.12.26 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - TSV Eller
So., 06.12.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Adler Union Frintrop
So., 06.12.26 15:30 Uhr DV Solingen - Rot-Weiss Essen 2
So., 06.12.26 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - SF Niederwenigern
So., 06.12.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath
So., 06.12.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - TSV Solingen
So., 06.12.26 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - SV Solingen 08/10

16. Spieltag
So., 13.12.26 15:00 Uhr TSV Eller - DJK Neuss-Gnadental
So., 13.12.26 15:00 Uhr SF Niederwenigern - DV Solingen
So., 13.12.26 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - SC Velbert
So., 13.12.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - ESC Rellinghausen
So., 13.12.26 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - FC Kray
So., 13.12.26 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SSV Bergisch Born
So., 13.12.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Werden-Heidhausen
So., 13.12.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
So., 13.12.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SC 1911 Kapellen-Erft

17. Spieltag
So., 20.12.26 15:00 Uhr FC Kray - DJK Adler Union Frintrop
So., 20.12.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 20.12.26 15:00 Uhr SC Velbert - SF Niederwenigern
So., 20.12.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Rot-Weiss Essen 2
So., 20.12.26 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath
So., 20.12.26 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - TSV Solingen
So., 20.12.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SV Solingen 08/10
So., 20.12.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - TSV Eller
So., 20.12.26 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - DJK SF Katernberg

18. Spieltag
So., 14.02.27 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK SF Katernberg
So., 14.02.27 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath
So., 14.02.27 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Rot-Weiss Essen 2
So., 14.02.27 15:00 Uhr FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 14.02.27 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Eller
So., 14.02.27 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - SV Solingen 08/10
So., 14.02.27 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen
So., 14.02.27 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SF Niederwenigern
So., 14.02.27 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Neuss-Gnadental

19. Spieltag
So., 21.02.27 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - FC Kray
So., 21.02.27 15:00 Uhr SF Niederwenigern - ESC Rellinghausen
So., 21.02.27 15:00 Uhr TSV Eller - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 21.02.27 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - SC Werden-Heidhausen
So., 21.02.27 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Adler Union Frintrop
So., 21.02.27 15:30 Uhr SG Unterrath - SSV Bergisch Born
So., 21.02.27 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert
So., 21.02.27 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - DV Solingen
So., 21.02.27 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - FC Kosova Düsseldorf

20. Spieltag
So., 28.02.27 15:00 Uhr SC Velbert - SV Solingen 08/10
So., 28.02.27 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Unterrath
So., 28.02.27 15:00 Uhr FC Kray - SF Niederwenigern
So., 28.02.27 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Rot-Weiss Essen 2
So., 28.02.27 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - DJK SF Katernberg
So., 28.02.27 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Eller
So., 28.02.27 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 28.02.27 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Werden-Heidhausen
So., 28.02.27 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - DJK Neuss-Gnadental

21. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Eller - SC Velbert
So., 07.03.27 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 07.03.27 15:00 Uhr SF Niederwenigern - DJK Adler Union Frintrop
So., 07.03.27 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - FC Kosova Düsseldorf
So., 07.03.27 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kray
So., 07.03.27 15:30 Uhr TSV Solingen - ESC Rellinghausen
So., 07.03.27 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SSV Bergisch Born
So., 07.03.27 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - DV Solingen
So., 07.03.27 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SC 1911 Kapellen-Erft

22. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - DJK SF Katernberg
So., 14.03.27 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Solingen 08/10
So., 14.03.27 15:00 Uhr FC Kray - TSV Solingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SG Unterrath
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Neuss-Gnadental
So., 14.03.27 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SF Niederwenigern
So., 14.03.27 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Eller
So., 14.03.27 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf
So., 14.03.27 15:30 Uhr DV Solingen - SC Werden-Heidhausen

23. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Eller - ESC Rellinghausen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SF Niederwenigern - Rot-Weiss Essen 2
So., 21.03.27 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 21.03.27 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - FC Kray
So., 21.03.27 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - SSV Bergisch Born
So., 21.03.27 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SC Velbert
So., 21.03.27 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen
So., 21.03.27 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 21.03.27 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Adler Union Frintrop

24. Spieltag
Mi., 24.03.27 19:00 Uhr SF Niederwenigern - DJK SF Katernberg
Mi., 24.03.27 19:00 Uhr FC Kray - TSV Eller
Mi., 24.03.27 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - DJK Neuss-Gnadental
Do., 25.03.27 19:15 Uhr DV Solingen - SC 1911 Kapellen-Erft
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Werden-Heidhausen
Do., 25.03.27 20:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Solingen 08/10
Do., 25.03.27 20:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - TSV Solingen
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - SG Unterrath

25. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Eller - DJK Adler Union Frintrop
So., 04.04.27 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - DV Solingen
So., 04.04.27 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - FC Kray
So., 04.04.27 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - ESC Rellinghausen
So., 04.04.27 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SSV Bergisch Born
So., 04.04.27 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 04.04.27 15:30 Uhr SG Unterrath - SF Niederwenigern
So., 04.04.27 15:30 Uhr TSV Solingen - Rot-Weiss Essen 2
So., 04.04.27 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - DJK Blau-Weiß Mintard

26. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - SV Solingen 08/10
So., 11.04.27 15:00 Uhr SF Niederwenigern - TSV Solingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Velbert - DV Solingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - FC Kosova Düsseldorf
So., 11.04.27 15:00 Uhr FC Kray - SC Werden-Heidhausen
So., 11.04.27 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK Neuss-Gnadental
So., 11.04.27 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - TSV Eller
So., 11.04.27 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK SF Katernberg
So., 11.04.27 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC 1911 Kapellen-Erft

27. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Eller - Rot-Weiss Essen 2
So., 18.04.27 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - SC Velbert
So., 18.04.27 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Kray
So., 18.04.27 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - ESC Rellinghausen
So., 18.04.27 15:30 Uhr DV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 18.04.27 15:30 Uhr TSV Solingen - SG Unterrath
So., 18.04.27 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SF Niederwenigern
So., 18.04.27 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 18.04.27 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Adler Union Frintrop

28. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr SF Niederwenigern - TSV Eller
So., 25.04.27 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - DV Solingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr FC Kray - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 25.04.27 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Kosova Düsseldorf
So., 25.04.27 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - DJK Neuss-Gnadental
So., 25.04.27 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
So., 25.04.27 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK SF Katernberg
So., 25.04.27 15:30 Uhr SG Unterrath - SV Solingen 08/10
So., 25.04.27 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert

29. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Velbert - ESC Rellinghausen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Eller - SG Unterrath
So., 02.05.27 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - SSV Bergisch Born
So., 02.05.27 15:30 Uhr DV Solingen - FC Kray
So., 02.05.27 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TSV Solingen
So., 02.05.27 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - SF Niederwenigern
So., 02.05.27 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Rot-Weiss Essen 2
So., 02.05.27 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 02.05.27 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - DJK Adler Union Frintrop

30. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SSV Bergisch Born
So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Kray - SC Velbert
So., 09.05.27 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DV Solingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - FC Kosova Düsseldorf
So., 09.05.27 15:00 Uhr SF Niederwenigern - SC Werden-Heidhausen
So., 09.05.27 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 09.05.27 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - DJK SF Katernberg
So., 09.05.27 15:30 Uhr TSV Solingen - TSV Eller
So., 09.05.27 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Neuss-Gnadental

31. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Eller - SV Solingen 08/10
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Adler Union Frintrop
So., 23.05.27 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - ESC Rellinghausen
So., 23.05.27 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kray
So., 23.05.27 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - TSV Solingen
So., 23.05.27 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SG Unterrath
So., 23.05.27 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SF Niederwenigern
So., 23.05.27 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - Rot-Weiss Essen 2
So., 23.05.27 15:30 Uhr DV Solingen - DJK Blau-Weiß Mintard

32. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Eller - DJK SF Katernberg
So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen
So., 30.05.27 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SSV Bergisch Born
So., 30.05.27 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - DV Solingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr SF Niederwenigern - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 30.05.27 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SC Velbert
So., 30.05.27 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 30.05.27 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Werden-Heidhausen
So., 30.05.27 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - DJK Neuss-Gnadental

33. Spieltag
So., 06.06.27 15:00 Uhr FC Kray - DJK SF Katernberg
So., 06.06.27 15:00 Uhr SC Velbert - Rot-Weiss Essen 2
So., 06.06.27 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - DJK Adler Union Frintrop
So., 06.06.27 15:30 Uhr DJK Neuss-Gnadental - TSV Eller
So., 06.06.27 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SV Solingen 08/10
So., 06.06.27 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen
So., 06.06.27 15:30 Uhr SC 1911 Kapellen-Erft - SG Unterrath
So., 06.06.27 15:30 Uhr DV Solingen - SF Niederwenigern
So., 06.06.27 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Blau-Weiß Mintard

34. Spieltag
So., 13.06.27 15:15 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Kray
So., 13.06.27 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen
So., 13.06.27 15:15 Uhr Rot-Weiss Essen 2 - SSV Bergisch Born
So., 13.06.27 15:15 Uhr SF Niederwenigern - SC Velbert
So., 13.06.27 15:15 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 13.06.27 15:15 Uhr TSV Solingen - SC 1911 Kapellen-Erft
So., 13.06.27 15:15 Uhr SV Solingen 08/10 - FC Kosova Düsseldorf
So., 13.06.27 15:15 Uhr TSV Eller - SC Werden-Heidhausen
So., 13.06.27 15:15 Uhr DJK SF Katernberg - DJK Neuss-Gnadental

Sorry - hier stand zunächst auch der Spielplan der Gruppe 1 drin.

>>> Hier findet ihr den vollständigen Spielplan der Landesliga 1