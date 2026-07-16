Das ist der Spielplan der Landesliga 1 - komplette Übersicht

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat nach der Oberliga nun auch die beiden Spielpläne der Landesliga veröffentlicht. Hier seht ihr den vollständigen Plan der Landesliga, Gruppe 1, für die Saison 2026/27.
1. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr VfB Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - VSF Amern
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - ASV Süchteln
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfL Rhede - 1. FC Kleve 63/03
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - VfB Speldorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr VFB Homberg - SC Union Nettetal
So., 16.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC Victoria Mennrath
So., 16.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - SV Viktoria Goch
So., 16.08.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Duisburger FV 08
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - Sportfreunde 06 Neuwerk
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - VfB Bottrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - SV Biemenhorst
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Süchteln - Mülheimer FC 97
So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VFB Homberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede
So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - 1. FC Kleve 63/03
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VFB Homberg - ASV Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - SC Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SV Viktoria Goch
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - VfB Bottrop
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - 1. FC Lintfort
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - Rheinland Hamborn
So., 06.09.26 15:00 Uhr ASV Süchteln - SV Budberg
So., 06.09.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfL Rhede
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Biemenhorst
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 06.09.26 15:30 Uhr VSF Amern - DJK Arminia Klosterhardt
So., 06.09.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VFB Homberg
5. Spieltag
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - VSF Amern
So., 13.09.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - VFB Homberg
So., 13.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - SC Union Nettetal
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfL Rhede - ASV Süchteln
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Budberg - Mülheimer FC 97
So., 13.09.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Duisburger FV 08
So., 13.09.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - 1. FC Kleve 63/03
So., 13.09.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Speldorf
So., 13.09.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SC Victoria Mennrath
6. Spieltag
Fr., 18.09.26 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - SV Viktoria Goch
So., 20.09.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - DJK Arminia Klosterhardt
So., 20.09.26 15:00 Uhr VFB Homberg - SV Budberg
So., 20.09.26 15:00 Uhr ASV Süchteln - SV Biemenhorst
So., 20.09.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 20.09.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - Rheinland Hamborn
So., 20.09.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfB Bottrop
So., 20.09.26 15:30 Uhr VSF Amern - 1. FC Lintfort
So., 20.09.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfL Rhede
7. Spieltag
Fr., 25.09.26 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - 1. FC Kleve 63/03
So., 27.09.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SV Budberg
So., 27.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - ASV Süchteln
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfL Rhede - VFB Homberg
So., 27.09.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Mülheimer FC 97
So., 27.09.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - SC Union Nettetal
So., 27.09.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08
So., 27.09.26 15:30 Uhr VSF Amern - SC Victoria Mennrath
So., 27.09.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - VfB Speldorf
8. Spieltag
Fr., 02.10.26 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - 1. FC Lintfort
So., 04.10.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - VSF Amern
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Budberg - VfL Rhede
So., 04.10.26 15:00 Uhr VFB Homberg - SV Biemenhorst
So., 04.10.26 15:00 Uhr ASV Süchteln - Rheinland Hamborn
So., 04.10.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Bottrop
So., 04.10.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - DJK Arminia Klosterhardt
So., 04.10.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - SV Viktoria Goch
So., 04.10.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde 06 Neuwerk
9. Spieltag
Fr., 09.10.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfL Rhede
Fr., 09.10.26 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - 1. FC Kleve 63/03
Fr., 09.10.26 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - SC Union Nettetal
So., 11.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - VFB Homberg
So., 11.10.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Budberg
So., 11.10.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - ASV Süchteln
So., 11.10.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer FC 97
So., 11.10.26 15:30 Uhr VSF Amern - VfB Speldorf
So., 11.10.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Duisburger FV 08
10. Spieltag
Fr., 16.10.26 19:30 Uhr VfL Rhede - SV Biemenhorst
So., 18.10.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - 1. FC Lintfort
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Budberg - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 18.10.26 15:00 Uhr VFB Homberg - Rheinland Hamborn
So., 18.10.26 15:00 Uhr ASV Süchteln - DJK Arminia Klosterhardt
So., 18.10.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Viktoria Goch
So., 18.10.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VSF Amern
So., 18.10.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - SC Victoria Mennrath
So., 18.10.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop
11. Spieltag
Fr., 23.10.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - VfB Speldorf
Fr., 23.10.26 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - SC Union Nettetal
Fr., 23.10.26 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - ASV Süchteln
So., 25.10.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SV Biemenhorst
So., 25.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - VfL Rhede
So., 25.10.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VFB Homberg
So., 25.10.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - SV Budberg
So., 25.10.26 15:30 Uhr VSF Amern - Duisburger FV 08
So., 25.10.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Mülheimer FC 97
12. Spieltag
So., 08.11.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Rheinland Hamborn
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Budberg - VfB Bottrop
So., 08.11.26 15:00 Uhr VFB Homberg - DJK Arminia Klosterhardt
So., 08.11.26 15:00 Uhr ASV Süchteln - VSF Amern
So., 08.11.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 08.11.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SC Victoria Mennrath
So., 08.11.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Kleve 63/03
So., 08.11.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - 1. FC Lintfort
So., 08.11.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Viktoria Goch
13. Spieltag
Fr., 13.11.26 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - ASV Süchteln
Fr., 13.11.26 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - VFB Homberg
So., 15.11.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 15.11.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - Duisburger FV 08
So., 15.11.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VfL Rhede
So., 15.11.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - SV Biemenhorst
So., 15.11.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - SC Union Nettetal
So., 15.11.26 15:30 Uhr VSF Amern - Mülheimer FC 97
So., 15.11.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SV Budberg
14. Spieltag
So., 29.11.26 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - Rheinland Hamborn
So., 29.11.26 15:00 Uhr VfL Rhede - DJK Arminia Klosterhardt
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Budberg - SV Viktoria Goch
So., 29.11.26 15:00 Uhr VFB Homberg - VSF Amern
So., 29.11.26 15:00 Uhr ASV Süchteln - 1. FC Kleve 63/03
So., 29.11.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Bottrop
So., 29.11.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Speldorf
So., 29.11.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Lintfort
So., 29.11.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Victoria Mennrath
15. Spieltag
Fr., 04.12.26 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - VFB Homberg
Fr., 04.12.26 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - VfL Rhede
So., 06.12.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Rheinland Hamborn
So., 06.12.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - Mülheimer FC 97
So., 06.12.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 06.12.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - Duisburger FV 08
So., 06.12.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ASV Süchteln
So., 06.12.26 15:30 Uhr VSF Amern - SV Budberg
So., 06.12.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SV Biemenhorst
16. Spieltag
So., 13.12.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Duisburger FV 08
So., 13.12.26 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - DJK Arminia Klosterhardt
So., 13.12.26 15:00 Uhr VfL Rhede - VSF Amern
So., 13.12.26 15:00 Uhr SV Budberg - SC Victoria Mennrath
So., 13.12.26 15:00 Uhr VFB Homberg - 1. FC Kleve 63/03
So., 13.12.26 15:00 Uhr ASV Süchteln - SC Union Nettetal
So., 13.12.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Viktoria Goch
So., 13.12.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Bottrop
So., 13.12.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf
17. Spieltag
Fr., 18.12.26 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - VfL Rhede
Fr., 18.12.26 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 20.12.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - SV Budberg
So., 20.12.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - 1. FC Lintfort
So., 20.12.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - ASV Süchteln
So., 20.12.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - Mülheimer FC 97
So., 20.12.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VFB Homberg
So., 20.12.26 15:30 Uhr VSF Amern - SV Biemenhorst
So., 20.12.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Rheinland Hamborn
18. Spieltag
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - Rheinland Hamborn
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - SV Biemenhorst
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - VfL Rhede
So., 14.02.27 15:00 Uhr ASV Süchteln - 1. FC Lintfort
So., 14.02.27 15:30 Uhr VSF Amern - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 14.02.27 15:30 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg
So., 14.02.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VFB Homberg
So., 14.02.27 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Mülheimer FC 97
So., 14.02.27 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - VfB Bottrop
19. Spieltag
So., 21.02.27 15:00 Uhr VFB Homberg - Duisburger FV 08
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Budberg - SC Union Nettetal
So., 21.02.27 15:00 Uhr VfL Rhede - VfB Speldorf
So., 21.02.27 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - SC Victoria Mennrath
So., 21.02.27 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - DJK Arminia Klosterhardt
So., 21.02.27 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve 63/03
So., 21.02.27 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Viktoria Goch
So., 21.02.27 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - VSF Amern
So., 21.02.27 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - ASV Süchteln
20. Spieltag
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - Rheinland Hamborn
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - Sportfreunde 06 Neuwerk
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - DJK Arminia Klosterhardt
So., 28.02.27 15:00 Uhr ASV Süchteln - VFB Homberg
So., 28.02.27 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort
So., 28.02.27 15:30 Uhr VfB Speldorf - SV Biemenhorst
So., 28.02.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfL Rhede
So., 28.02.27 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Budberg
So., 28.02.27 15:30 Uhr VSF Amern - VfB Bottrop
21. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr VfL Rhede - Duisburger FV 08
So., 07.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - VfB Speldorf
So., 07.03.27 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SV Viktoria Goch
So., 07.03.27 15:00 Uhr VFB Homberg - Mülheimer FC 97
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Budberg - ASV Süchteln
So., 07.03.27 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC Union Nettetal
So., 07.03.27 15:15 Uhr VfB Bottrop - SC Victoria Mennrath
So., 07.03.27 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - 1. FC Kleve 63/03
So., 07.03.27 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - VSF Amern
22. Spieltag
Fr., 12.03.27 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - DJK Arminia Klosterhardt
Fr., 12.03.27 20:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - VfB Bottrop
So., 14.03.27 15:00 Uhr VFB Homberg - 1. FC Lintfort
So., 14.03.27 15:00 Uhr ASV Süchteln - VfL Rhede
So., 14.03.27 15:30 Uhr VfB Speldorf - Rheinland Hamborn
So., 14.03.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 14.03.27 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Biemenhorst
So., 14.03.27 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Budberg
So., 14.03.27 15:30 Uhr VSF Amern - SV Viktoria Goch
23. Spieltag
Fr., 19.03.27 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - SC Victoria Mennrath
So., 21.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - Duisburger FV 08
So., 21.03.27 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - VSF Amern
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Budberg - VFB Homberg
So., 21.03.27 15:00 Uhr VfL Rhede - Mülheimer FC 97
So., 21.03.27 15:15 Uhr VfB Bottrop - VfB Speldorf
So., 21.03.27 15:15 Uhr SV Biemenhorst - ASV Süchteln
So., 21.03.27 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - SC Union Nettetal
So., 21.03.27 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Kleve 63/03
24. Spieltag
Do., 25.03.27 20:00 Uhr SV Budberg - 1. FC Lintfort
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Duisburger FV 08 - Rheinland Hamborn
Do., 25.03.27 20:00 Uhr ASV Süchteln - Sportfreunde 06 Neuwerk
Do., 25.03.27 20:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Biemenhorst
Do., 25.03.27 20:00 Uhr VFB Homberg - VfL Rhede
Do., 25.03.27 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - VSF Amern
Do., 25.03.27 20:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - SV Viktoria Goch
Do., 25.03.27 20:00 Uhr VfB Speldorf - DJK Arminia Klosterhardt
Do., 25.03.27 20:00 Uhr SC Union Nettetal - VfB Bottrop
25. Spieltag
Fr., 02.04.27 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - VfB Speldorf
So., 04.04.27 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SC Victoria Mennrath
So., 04.04.27 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Budberg
So., 04.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - Mülheimer FC 97
So., 04.04.27 15:15 Uhr VfB Bottrop - Duisburger FV 08
So., 04.04.27 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VFB Homberg
So., 04.04.27 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SC Union Nettetal
So., 04.04.27 15:30 Uhr VSF Amern - 1. FC Kleve 63/03
So., 04.04.27 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - ASV Süchteln
26. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfL Rhede - 1. FC Lintfort
So., 11.04.27 15:00 Uhr VFB Homberg - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Budberg - SV Biemenhorst
So., 11.04.27 15:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - SC Victoria Mennrath
So., 11.04.27 15:00 Uhr ASV Süchteln - VfB Bottrop
So., 11.04.27 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Rheinland Hamborn
So., 11.04.27 15:30 Uhr VfB Speldorf - VSF Amern
So., 11.04.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Viktoria Goch
So., 11.04.27 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - DJK Arminia Klosterhardt
27. Spieltag
Fr., 16.04.27 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - Duisburger FV 08
Fr., 16.04.27 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - VfB Speldorf
So., 18.04.27 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - 1. FC Kleve 63/03
So., 18.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - SV Budberg
So., 18.04.27 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Rhede
So., 18.04.27 15:15 Uhr VfB Bottrop - Mülheimer FC 97
So., 18.04.27 15:30 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal
So., 18.04.27 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - VFB Homberg
So., 18.04.27 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - ASV Süchteln
28. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Budberg - Rheinland Hamborn
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 25.04.27 15:00 Uhr ASV Süchteln - SV Viktoria Goch
So., 25.04.27 15:00 Uhr VFB Homberg - VfB Bottrop
So., 25.04.27 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Lintfort
So., 25.04.27 15:30 Uhr VfB Speldorf - 1. FC Kleve 63/03
So., 25.04.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SC Victoria Mennrath
So., 25.04.27 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VSF Amern
So., 25.04.27 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - DJK Arminia Klosterhardt
29. Spieltag
Fr., 30.04.27 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - Duisburger FV 08
Fr., 30.04.27 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - Mülheimer FC 97
So., 02.05.27 15:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - SC Union Nettetal
So., 02.05.27 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
So., 02.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - SV Biemenhorst
So., 02.05.27 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Budberg
So., 02.05.27 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - VfL Rhede
So., 02.05.27 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - VFB Homberg
So., 02.05.27 15:30 Uhr VSF Amern - ASV Süchteln
30. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - 1. FC Lintfort
So., 09.05.27 15:00 Uhr ASV Süchteln - SC Victoria Mennrath
So., 09.05.27 15:00 Uhr VFB Homberg - SV Viktoria Goch
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Budberg - DJK Arminia Klosterhardt
So., 09.05.27 15:00 Uhr VfL Rhede - VfB Bottrop
So., 09.05.27 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Rheinland Hamborn
So., 09.05.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB Speldorf
So., 09.05.27 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Kleve 63/03
So., 09.05.27 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VSF Amern
31. Spieltag
Fr., 21.05.27 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - SV Budberg
Fr., 21.05.27 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - Mülheimer FC 97
So., 23.05.27 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SC Union Nettetal
So., 23.05.27 15:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - ASV Süchteln
So., 23.05.27 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Biemenhorst
So., 23.05.27 15:30 Uhr VfB Speldorf - Duisburger FV 08
So., 23.05.27 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 23.05.27 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - VfL Rhede
So., 23.05.27 15:30 Uhr VSF Amern - VFB Homberg
32. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr ASV Süchteln - VfB Speldorf
So., 30.05.27 15:00 Uhr VFB Homberg - SC Victoria Mennrath
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Budberg - VSF Amern
So., 30.05.27 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Viktoria Goch
So., 30.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - VfB Bottrop
So., 30.05.27 15:15 Uhr SV Biemenhorst - DJK Arminia Klosterhardt
So., 30.05.27 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - 1. FC Lintfort
So., 30.05.27 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SC Union Nettetal
So., 30.05.27 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - 1. FC Kleve 63/03
33. Spieltag
Fr., 04.06.27 20:00 Uhr SV Viktoria Goch - SV Biemenhorst
Fr., 04.06.27 20:00 Uhr SC Victoria Mennrath - SV Budberg
So., 06.06.27 15:00 Uhr 1. FC Kleve 63/03 - VFB Homberg
So., 06.06.27 15:15 Uhr VfB Bottrop - Rheinland Hamborn
So., 06.06.27 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Lintfort
So., 06.06.27 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde 06 Neuwerk
So., 06.06.27 15:30 Uhr VSF Amern - VfL Rhede
So., 06.06.27 15:30 Uhr VfB Speldorf - Mülheimer FC 97
So., 06.06.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal - ASV Süchteln
34. Spieltag
So., 13.06.27 15:00 Uhr ASV Süchteln - Duisburger FV 08
So., 13.06.27 15:00 Uhr VFB Homberg - VfB Speldorf
So., 13.06.27 15:00 Uhr SV Budberg - 1. FC Kleve 63/03
So., 13.06.27 15:00 Uhr VfL Rhede - SC Victoria Mennrath
So., 13.06.27 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Neuwerk - SV Viktoria Goch
So., 13.06.27 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Bottrop
So., 13.06.27 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VSF Amern
So., 13.06.27 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Union Nettetal
So., 13.06.27 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - DJK Arminia Klosterhardt