Der Spielplan der Kreisliga A Bocholt ist da. – Foto: Horst Zellmann
Das ist der Spielplan der Kreisliga A Rees-Bocholt
Am Donnerstag legte der Fußballkreis Rees-Bocholt den Spielplan für das Kreisoberhaus vor. Mit zwei Spielen geht es am Freitag, 14. August los.
von Sascha Köppen · Gestern, 23:15 Uhr · 0 Leser
Der Fußballkreis Rees-Bocholt hat am Donnerstag den Spielplan der Kreisliga A vorgelegt, und zwei Spiele werden bereits am Freitag, 14. August als eine Art "Vorhut" ausgetragen. Der SV Biemenhorst II hat den SV Krechting zu Gast, während es zwischen den Aufsteigern DJK Barlo und SV Rees gleich zu einem Duell der Neulinge kommt, auf das beide sicherlich brennen.
Der SV Haldern als Absteiger aus der Bezirksliga ist dann am Sonntag, 16. August im Einsatz, und zwar beim TuS Haffen-Mehr. Der VfL Rhede II als Neuling spielt beim VfR Mehrhoog, der STV Hünxe als vierter Aufsteiger reist zum SV Spellen.
Das sind die ersten drei Spieltage der Kreisliga A Rees-Bocholt:
1. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst II - SV Krechting
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr DJK Barlo - SV Rees
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Voerde - SC TuB Mussum 1926
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - VfL Rhede II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Emmerich-Vrasselt
So., 16.08.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Bislich
So., 16.08.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Haldern
So., 16.08.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - GSV Viktoria Suderwick
So., 16.08.26 15:15 Uhr SV Spellen - STV Hünxe
2. Spieltag
So., 23.08.26 13:00 Uhr VfL Rhede II - SV Spellen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Haldern - DJK Barlo
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rees - PSV Wesel II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Bislich - SV Brünen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TuB Bocholt
So., 23.08.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Biemenhorst II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - VfR Mehrhoog
So., 23.08.26 15:30 Uhr STV Hünxe - TV Voerde
3. Spieltag
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC TuB Mussum 1926
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst II - TuS Haffen-Mehr
So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Voerde - VfL Rhede II
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Rees
So., 30.08.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Haldern
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Barlo - SV Krechting
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - STV Hünxe
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Emmerich-Vrasselt