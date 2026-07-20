Das ist der Spielplan der Frauen-Niederrheinliga 2026/27

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat nun den kompletten Spielplan der Frauen-Niederrheinliga für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Am Sonntag, dem 30. August, eröffnet um 12 Uhr die Reserve von Borussia Mönchengladbach gegen die DJK Tusa 06 Düsseldorf. Absteiger GSV Moers empfängt den TSV Solingen. Hier findet ihr die Übersicht über alle Partien!
So., 30.08.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - DJK TUSA 06 Düsseldorf
So., 30.08.26 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - TSV Solingen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Kaarst - CfR Links
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Heißen - Fortuna Düsseldorf
So., 30.08.26 15:30 Uhr SGS Essen III. U23 - Sportclub Krefeld 1905
So., 30.08.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Budberg
So., 06.09.26 13:00 Uhr SV Budberg - SGS Essen III. U23
So., 06.09.26 13:30 Uhr TSV Solingen - SV Heißen
So., 06.09.26 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - GSV 1910 Moers
So., 06.09.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SG Kaarst
So., 06.09.26 15:00 Uhr CfR Links - TSV Urdenbach
So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - GW Lankern
So., 13.09.26 13:00 Uhr GW Lankern - Borussia Mönchengladbach II.
So., 13.09.26 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - SV Budberg
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Kaarst - TSV Solingen
So., 13.09.26 15:30 Uhr SV Heißen - DJK TUSA 06 Düsseldorf
So., 13.09.26 15:30 Uhr SGS Essen III. U23 - CfR Links
So., 13.09.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - Fortuna Düsseldorf
So., 20.09.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - GSV 1910 Moers
So., 20.09.26 13:00 Uhr SV Budberg - GW Lankern
So., 20.09.26 13:30 Uhr TSV Solingen - TSV Urdenbach
So., 20.09.26 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - SG Kaarst
So., 20.09.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SGS Essen III. U23
So., 20.09.26 15:00 Uhr CfR Links - Sportclub Krefeld 1905
So., 27.09.26 13:00 Uhr GW Lankern - GSV 1910 Moers
So., 27.09.26 13:00 Uhr SV Budberg - CfR Links
So., 27.09.26 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - Fortuna Düsseldorf
So., 27.09.26 15:30 Uhr SV Heißen - Borussia Mönchengladbach II.
So., 27.09.26 15:30 Uhr SGS Essen III. U23 - TSV Solingen
So., 27.09.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK TUSA 06 Düsseldorf
So., 04.10.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - SG Kaarst
So., 04.10.26 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - SV Heißen
So., 04.10.26 13:30 Uhr TSV Solingen - Sportclub Krefeld 1905
So., 04.10.26 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - SGS Essen III. U23
So., 04.10.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Budberg
So., 04.10.26 15:00 Uhr CfR Links - GW Lankern
So., 11.10.26 13:00 Uhr GW Lankern - SV Heißen
So., 11.10.26 13:00 Uhr SV Budberg - TSV Solingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr CfR Links - Fortuna Düsseldorf
So., 11.10.26 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - DJK TUSA 06 Düsseldorf
So., 11.10.26 15:30 Uhr SG Kaarst - GSV 1910 Moers
So., 11.10.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - Borussia Mönchengladbach II.
So., 18.10.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - SGS Essen III. U23
So., 18.10.26 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - TSV Urdenbach
So., 18.10.26 13:30 Uhr TSV Solingen - CfR Links
So., 18.10.26 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - SV Budberg
So., 18.10.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - GW Lankern
So., 18.10.26 15:30 Uhr SV Heißen - SG Kaarst
So., 08.11.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - SV Budberg
So., 08.11.26 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - Sportclub Krefeld 1905
So., 08.11.26 13:30 Uhr TSV Solingen - GW Lankern
So., 08.11.26 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf
So., 08.11.26 15:30 Uhr SG Kaarst - TSV Urdenbach
So., 08.11.26 15:30 Uhr SV Heißen - SGS Essen III. U23
So., 15.11.26 13:00 Uhr GW Lankern - TSV Urdenbach
So., 15.11.26 13:00 Uhr SV Budberg - GSV 1910 Moers
So., 15.11.26 13:00 Uhr SGS Essen III. U23 - SG Kaarst
So., 15.11.26 13:30 Uhr TSV Solingen - DJK TUSA 06 Düsseldorf
So., 15.11.26 15:00 Uhr CfR Links - Borussia Mönchengladbach II.
So., 15.11.26 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - SV Heißen
So., 29.11.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - Fortuna Düsseldorf
So., 29.11.26 13:00 Uhr GW Lankern - DJK TUSA 06 Düsseldorf
So., 29.11.26 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - CfR Links
So., 29.11.26 15:30 Uhr SG Kaarst - Sportclub Krefeld 1905
So., 29.11.26 15:30 Uhr SV Heißen - SV Budberg
So., 29.11.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - SGS Essen III. U23
So., 06.12.26 12:00 Uhr SV Budberg - SG Kaarst
So., 06.12.26 13:00 Uhr SGS Essen III. U23 - GW Lankern
So., 06.12.26 13:30 Uhr TSV Solingen - Borussia Mönchengladbach II.
So., 06.12.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - GSV 1910 Moers
So., 06.12.26 15:00 Uhr CfR Links - SV Heißen
So., 06.12.26 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - TSV Urdenbach
So., 28.02.27 13:00 Uhr SV Budberg - TSV Urdenbach
So., 28.02.27 13:30 Uhr TSV Solingen - GSV 1910 Moers
So., 28.02.27 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach II.
So., 28.02.27 15:00 Uhr CfR Links - SG Kaarst
So., 28.02.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Heißen
So., 28.02.27 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - SGS Essen III. U23
So., 07.03.27 13:00 Uhr GW Lankern - SG Kaarst
So., 07.03.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSV Solingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr CfR Links - DJK TUSA 06 Düsseldorf
So., 07.03.27 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - Borussia Mönchengladbach II.
So., 07.03.27 15:30 Uhr SGS Essen III. U23 - GSV 1910 Moers
So., 07.03.27 17:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Heißen
So., 14.03.27 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - DJK TUSA 06 Düsseldorf
So., 14.03.27 13:00 Uhr SGS Essen III. U23 - SV Budberg
So., 14.03.27 13:00 Uhr GW Lankern - Sportclub Krefeld 1905
So., 14.03.27 15:30 Uhr SV Heißen - TSV Solingen
So., 14.03.27 15:30 Uhr SG Kaarst - Fortuna Düsseldorf
So., 14.03.27 17:00 Uhr TSV Urdenbach - CfR Links
So., 21.03.27 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - GW Lankern
So., 21.03.27 13:00 Uhr SV Budberg - Sportclub Krefeld 1905
So., 21.03.27 13:30 Uhr TSV Solingen - SG Kaarst
So., 21.03.27 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - SV Heißen
So., 21.03.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 21.03.27 15:00 Uhr CfR Links - SGS Essen III. U23
So., 04.04.27 13:00 Uhr SGS Essen III. U23 - Fortuna Düsseldorf
So., 04.04.27 13:00 Uhr GW Lankern - SV Budberg
So., 04.04.27 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - Borussia Mönchengladbach II.
So., 04.04.27 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - CfR Links
So., 04.04.27 15:30 Uhr SG Kaarst - DJK TUSA 06 Düsseldorf
So., 04.04.27 17:00 Uhr TSV Urdenbach - TSV Solingen
So., 11.04.27 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - SV Heißen
So., 11.04.27 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - GW Lankern
So., 11.04.27 13:30 Uhr TSV Solingen - SGS Essen III. U23
So., 11.04.27 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 11.04.27 15:00 Uhr CfR Links - SV Budberg
So., 11.04.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - Sportclub Krefeld 1905
So., 18.04.27 13:00 Uhr SGS Essen III. U23 - DJK TUSA 06 Düsseldorf
So., 18.04.27 13:00 Uhr SV Budberg - Fortuna Düsseldorf
So., 18.04.27 13:00 Uhr GW Lankern - CfR Links
So., 18.04.27 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - TSV Solingen
So., 18.04.27 15:30 Uhr SV Heißen - GSV 1910 Moers
So., 18.04.27 15:30 Uhr SG Kaarst - Borussia Mönchengladbach II.
So., 25.04.27 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - TSV Urdenbach
So., 25.04.27 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - SG Kaarst
So., 25.04.27 13:30 Uhr TSV Solingen - SV Budberg
So., 25.04.27 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - Sportclub Krefeld 1905
So., 25.04.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - CfR Links
So., 25.04.27 15:30 Uhr SV Heißen - GW Lankern
So., 02.05.27 13:00 Uhr SV Budberg - DJK TUSA 06 Düsseldorf
So., 02.05.27 13:00 Uhr GW Lankern - Fortuna Düsseldorf
So., 02.05.27 13:00 Uhr SGS Essen III. U23 - Borussia Mönchengladbach II.
So., 02.05.27 15:00 Uhr CfR Links - TSV Solingen
So., 02.05.27 15:30 Uhr SG Kaarst - SV Heißen
So., 02.05.27 17:00 Uhr TSV Urdenbach - GSV 1910 Moers
So., 09.05.27 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - Sportclub Krefeld 1905
So., 09.05.27 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - SGS Essen III. U23
So., 09.05.27 13:30 Uhr TSV Solingen - Fortuna Düsseldorf
So., 09.05.27 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - CfR Links
So., 09.05.27 15:30 Uhr SG Kaarst - GW Lankern
So., 09.05.27 15:30 Uhr SV Heißen - TSV Urdenbach
So., 23.05.27 13:00 Uhr GW Lankern - TSV Solingen
So., 23.05.27 13:00 Uhr SGS Essen III. U23 - SV Heißen
So., 23.05.27 13:00 Uhr SV Budberg - Borussia Mönchengladbach II.
So., 23.05.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - DJK TUSA 06 Düsseldorf
So., 23.05.27 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - GSV 1910 Moers
So., 23.05.27 17:00 Uhr TSV Urdenbach - SG Kaarst
So., 30.05.27 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - CfR Links
So., 30.05.27 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - SV Budberg
So., 30.05.27 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - TSV Solingen
So., 30.05.27 15:30 Uhr SV Heißen - Sportclub Krefeld 1905
So., 30.05.27 15:30 Uhr SG Kaarst - SGS Essen III. U23
So., 30.05.27 17:00 Uhr TSV Urdenbach - GW Lankern
So., 06.06.27 13:00 Uhr SGS Essen III. U23 - TSV Urdenbach
So., 06.06.27 13:00 Uhr SV Budberg - SV Heißen
So., 06.06.27 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - GW Lankern
So., 06.06.27 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - SG Kaarst
So., 06.06.27 15:00 Uhr CfR Links - GSV 1910 Moers
So., 06.06.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach II.
So., 13.06.27 13:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - TSV Solingen
So., 13.06.27 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - Fortuna Düsseldorf
So., 13.06.27 13:00 Uhr SV Heißen - CfR Links
So., 13.06.27 13:00 Uhr SG Kaarst - SV Budberg
So., 13.06.27 13:00 Uhr TSV Urdenbach - Sportclub Krefeld 1905
So., 13.06.27 13:00 Uhr GW Lankern - SGS Essen III. U23
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