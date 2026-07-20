Das ist der Spielplan der Frauen-Niederrheinliga 2026/27

1. Spieltag

So., 30.08.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - DJK TUSA 06 Düsseldorf

So., 30.08.26 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - TSV Solingen

So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Kaarst - CfR Links

So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Heißen - Fortuna Düsseldorf

So., 30.08.26 15:30 Uhr SGS Essen III. U23 - Sportclub Krefeld 1905

So., 30.08.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Budberg

2. Spieltag

So., 06.09.26 13:00 Uhr SV Budberg - SGS Essen III. U23

So., 06.09.26 13:30 Uhr TSV Solingen - SV Heißen

So., 06.09.26 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - GSV 1910 Moers

So., 06.09.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SG Kaarst

So., 06.09.26 15:00 Uhr CfR Links - TSV Urdenbach

So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - GW Lankern

3. Spieltag

So., 13.09.26 13:00 Uhr GW Lankern - Borussia Mönchengladbach II.

So., 13.09.26 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - SV Budberg

So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Kaarst - TSV Solingen

So., 13.09.26 15:30 Uhr SV Heißen - DJK TUSA 06 Düsseldorf

So., 13.09.26 15:30 Uhr SGS Essen III. U23 - CfR Links

So., 13.09.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - Fortuna Düsseldorf

4. Spieltag

So., 20.09.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - GSV 1910 Moers

So., 20.09.26 13:00 Uhr SV Budberg - GW Lankern

So., 20.09.26 13:30 Uhr TSV Solingen - TSV Urdenbach

So., 20.09.26 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - SG Kaarst

So., 20.09.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SGS Essen III. U23

So., 20.09.26 15:00 Uhr CfR Links - Sportclub Krefeld 1905

5. Spieltag

So., 27.09.26 13:00 Uhr GW Lankern - GSV 1910 Moers

So., 27.09.26 13:00 Uhr SV Budberg - CfR Links

So., 27.09.26 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - Fortuna Düsseldorf

So., 27.09.26 15:30 Uhr SV Heißen - Borussia Mönchengladbach II.

So., 27.09.26 15:30 Uhr SGS Essen III. U23 - TSV Solingen

So., 27.09.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK TUSA 06 Düsseldorf

6. Spieltag

So., 04.10.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - SG Kaarst

So., 04.10.26 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - SV Heißen

So., 04.10.26 13:30 Uhr TSV Solingen - Sportclub Krefeld 1905

So., 04.10.26 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - SGS Essen III. U23

So., 04.10.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Budberg

So., 04.10.26 15:00 Uhr CfR Links - GW Lankern

7. Spieltag

So., 11.10.26 13:00 Uhr GW Lankern - SV Heißen

So., 11.10.26 13:00 Uhr SV Budberg - TSV Solingen

So., 11.10.26 15:00 Uhr CfR Links - Fortuna Düsseldorf

So., 11.10.26 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - DJK TUSA 06 Düsseldorf

So., 11.10.26 15:30 Uhr SG Kaarst - GSV 1910 Moers

So., 11.10.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - Borussia Mönchengladbach II.

8. Spieltag

So., 18.10.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - SGS Essen III. U23

So., 18.10.26 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - TSV Urdenbach

So., 18.10.26 13:30 Uhr TSV Solingen - CfR Links

So., 18.10.26 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - SV Budberg

So., 18.10.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - GW Lankern

So., 18.10.26 15:30 Uhr SV Heißen - SG Kaarst

9. Spieltag

So., 08.11.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - SV Budberg

So., 08.11.26 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - Sportclub Krefeld 1905

So., 08.11.26 13:30 Uhr TSV Solingen - GW Lankern

So., 08.11.26 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf

So., 08.11.26 15:30 Uhr SG Kaarst - TSV Urdenbach

So., 08.11.26 15:30 Uhr SV Heißen - SGS Essen III. U23

10. Spieltag

So., 15.11.26 13:00 Uhr GW Lankern - TSV Urdenbach

So., 15.11.26 13:00 Uhr SV Budberg - GSV 1910 Moers

So., 15.11.26 13:00 Uhr SGS Essen III. U23 - SG Kaarst

So., 15.11.26 13:30 Uhr TSV Solingen - DJK TUSA 06 Düsseldorf

So., 15.11.26 15:00 Uhr CfR Links - Borussia Mönchengladbach II.

So., 15.11.26 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - SV Heißen

11. Spieltag

So., 29.11.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II. - Fortuna Düsseldorf

So., 29.11.26 13:00 Uhr GW Lankern - DJK TUSA 06 Düsseldorf

So., 29.11.26 13:00 Uhr GSV 1910 Moers - CfR Links

So., 29.11.26 15:30 Uhr SG Kaarst - Sportclub Krefeld 1905

So., 29.11.26 15:30 Uhr SV Heißen - SV Budberg

So., 29.11.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - SGS Essen III. U23

12. Spieltag

So., 06.12.26 12:00 Uhr SV Budberg - SG Kaarst

So., 06.12.26 13:00 Uhr SGS Essen III. U23 - GW Lankern

So., 06.12.26 13:30 Uhr TSV Solingen - Borussia Mönchengladbach II.

So., 06.12.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - GSV 1910 Moers

So., 06.12.26 15:00 Uhr CfR Links - SV Heißen

So., 06.12.26 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - TSV Urdenbach

13. Spieltag

So., 28.02.27 13:00 Uhr SV Budberg - TSV Urdenbach

So., 28.02.27 13:30 Uhr TSV Solingen - GSV 1910 Moers

So., 28.02.27 14:00 Uhr DJK TUSA 06 Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach II.

So., 28.02.27 15:00 Uhr CfR Links - SG Kaarst

So., 28.02.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Heißen

So., 28.02.27 15:00 Uhr Sportclub Krefeld 1905 - SGS Essen III. U23